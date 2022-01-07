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https://tr.sputniknews.com/20220107/ingiliz-ordusu-koronavirus-vakalarina-karsi-hastanelere-personel-destegi-gonderecek-1052510329.html
İngiliz ordusu, koronavirüs vakalarına karşı hastanelere personel desteği gönderecek
İngiliz ordusu, koronavirüs vakalarına karşı hastanelere personel desteği gönderecek
İngiltere Savunma Bakanlığı, ülkenin başkenti Londra’da Kovid-19'un yol açtığı personel sıkıntısı nedeniyle Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) hastanelerini... 07.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-07T17:25+0300
2022-01-07T17:29+0300
dünya
ingiltere
koronavirüs
koronavirüs aşısı
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İngiltere Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu personelin bu hafta hastanelere gönderilmeye başlandığı ve 3 hafta boyunca görevde kalmasının beklendiği belirtildi. Bir sağlık görevlisi ve dört genel görevliden oluşan 5 kişilik 40 ekibin, destek ihtiyacının en fazla olduğu alanlara yönlendirilmesini sağlamak için esnek bir şekilde dağıtılacağı belirtilen açıklamada “Askeri sağlık görevlileri NHS personeline hasta bakımı konusunda yardımcı olacak. Genel görevli personel, stokların korunmasını sağlamak, hastaları kontrol etmek ve temel kontrolleri yürütmek gibi görevlerde destek olacaktır” ifadelerine yer verildi.İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace pandemi boyunca askeri personelin değerini defalarca gösterdiklerini belirterek, “Silahlı Kuvvetlerimizin kadın ve erkekleri, ülkeyi Kovid-19'dan korumak için el ele çalışırken, NHS'deki özverili meslektaşlarını desteklemek için bir kez daha adım atıyorlar” ifadelerini kullandı.Açıklamada ayrıca İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid'in de ifadelerine yer verildi. Javid, bir kez daha Silahlı Kuvvetler'in ihtiyacın en büyük olduğu bu dönemde başkentte gece gündüz çalışan NHS çalışanlarına yardım etmek için adım attıklarını belirterek, "Yapabileceğiniz en önemli şey, sevdiklerinizi ve topluluklarınızı KOVID-19'dan korumak için güçlendirici aşı olmaktır" ifadelerini kullandı.
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ingiltere, koronavirüs, koronavirüs aşısı

İngiliz ordusu, koronavirüs vakalarına karşı hastanelere personel desteği gönderecek

17:25 07.01.2022 (güncellendi: 17:29 07.01.2022)
© REUTERS / TOM NICHOLSONKoronavirüs- İngiltere
Koronavirüs- İngiltere - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2022
© REUTERS / TOM NICHOLSON
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İngiltere Savunma Bakanlığı, ülkenin başkenti Londra’da Kovid-19'un yol açtığı personel sıkıntısı nedeniyle Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) hastanelerini desteklemek için 40 savunma sağlık görevlisi ve 160 da genel görevli olmak üzere 200 Silahlı Kuvvetler personelinin hazır bulunduğunu duyurdu.
İngiltere Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu personelin bu hafta hastanelere gönderilmeye başlandığı ve 3 hafta boyunca görevde kalmasının beklendiği belirtildi. Bir sağlık görevlisi ve dört genel görevliden oluşan 5 kişilik 40 ekibin, destek ihtiyacının en fazla olduğu alanlara yönlendirilmesini sağlamak için esnek bir şekilde dağıtılacağı belirtilen açıklamada “Askeri sağlık görevlileri NHS personeline hasta bakımı konusunda yardımcı olacak. Genel görevli personel, stokların korunmasını sağlamak, hastaları kontrol etmek ve temel kontrolleri yürütmek gibi görevlerde destek olacaktır” ifadelerine yer verildi.
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace pandemi boyunca askeri personelin değerini defalarca gösterdiklerini belirterek, “Silahlı Kuvvetlerimizin kadın ve erkekleri, ülkeyi Kovid-19'dan korumak için el ele çalışırken, NHS'deki özverili meslektaşlarını desteklemek için bir kez daha adım atıyorlar” ifadelerini kullandı.
Açıklamada ayrıca İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid'in de ifadelerine yer verildi. Javid, bir kez daha Silahlı Kuvvetler'in ihtiyacın en büyük olduğu bu dönemde başkentte gece gündüz çalışan NHS çalışanlarına yardım etmek için adım attıklarını belirterek, "Yapabileceğiniz en önemli şey, sevdiklerinizi ve topluluklarınızı KOVID-19'dan korumak için güçlendirici aşı olmaktır" ifadelerini kullandı.
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