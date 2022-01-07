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İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: Suudi Arabistan ile diplomatik ilişkilere hazırız
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: Suudi Arabistan ile diplomatik ilişkilere hazırız
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Suudi Arabistan ile görüşmelerin olumlu yönde ilerlediğini belirterek, “Suudi Arabistan ile diplomatik... 07.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-07T02:16+0300
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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Katar basınına verdiği röportajda, Suudi Arabistan ile devam eden müzakerelere ilişkin bilgi verdi. Riyad yönetimi ile görüşmelerin olumlu yönde ilerlediğini belirten Abdullahiyan, “Suudi Arabistan ile diplomatik ilişkilere hazırız” dedi. Abdullahiyan, “Yakın zamanda İran’ın İslam İşbirliği Teşkilatı temsilcileri Suudi Arabistan’ın Cidde şehrine yeniden dönecekler. Bu ikili ilişkilerin gelişmesi açısında olumlu bir adım” ifadelerini kullandı. Riyad yönetiminin bölgesel konuları müzakere etmek istediğini kaydeden Abdullahiyan, İran’ın bölgesel işbirliğine önem verdiğini belirterek, “Bölgesel sorunların çözümü noktasında Suudi Arabistan, Türkiye ve Mısır ile işbirliği ve görüşmelere önem veriyoruz” dedi. Abdullahiyan, İsrail ile normalleşme kararı alan bölge ülkelerini uyararak, “Komşularımızı Siyonist İsrail rejimi ile normalleşme kararı almamaları noktasında uyarıyoruz. Bu büyük stratejik bir hatadır. Bu hatanın ilk bedelini ödeyenler de kendileri olacaktır” ifadelerini kullandı.
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iran, türkiye, suudi arabistan, mısır, normalleşme

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: Suudi Arabistan ile diplomatik ilişkilere hazırız

02:16 07.01.2022
© AASuudi Arabistan - İran bayrak
Suudi Arabistan - İran bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2022
© AA
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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Suudi Arabistan ile görüşmelerin olumlu yönde ilerlediğini belirterek, “Suudi Arabistan ile diplomatik ilişkilere hazırız” dedi.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Katar basınına verdiği röportajda, Suudi Arabistan ile devam eden müzakerelere ilişkin bilgi verdi. Riyad yönetimi ile görüşmelerin olumlu yönde ilerlediğini belirten Abdullahiyan, “Suudi Arabistan ile diplomatik ilişkilere hazırız” dedi. Abdullahiyan, “Yakın zamanda İran’ın İslam İşbirliği Teşkilatı temsilcileri Suudi Arabistan’ın Cidde şehrine yeniden dönecekler. Bu ikili ilişkilerin gelişmesi açısında olumlu bir adım” ifadelerini kullandı.

Riyad yönetiminin bölgesel konuları müzakere etmek istediğini kaydeden Abdullahiyan, İran’ın bölgesel işbirliğine önem verdiğini belirterek, “Bölgesel sorunların çözümü noktasında Suudi Arabistan, Türkiye ve Mısır ile işbirliği ve görüşmelere önem veriyoruz” dedi. Abdullahiyan, İsrail ile normalleşme kararı alan bölge ülkelerini uyararak, “Komşularımızı Siyonist İsrail rejimi ile normalleşme kararı almamaları noktasında uyarıyoruz. Bu büyük stratejik bir hatadır. Bu hatanın ilk bedelini ödeyenler de kendileri olacaktır” ifadelerini kullandı.
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