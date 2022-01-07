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İstanbul, Omicron varyantının etkisiyle kırmızıya büründü
İstanbul, Omicron varyantının etkisiyle kırmızıya büründü
Koronavirüsün Omicron varyantı etkisiyle İstanbul kırmızıya büründü. İllere göre açıklanan haftalık vaka haritasında 18-24 Aralık tarihleri arasında... 07.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-07T12:09+0300
2022-01-07T12:09+0300
koronavirüs
istanbul
omicron
hes
koronavirüs
hayat eve sığar (hes)
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Omicron etkisiyle megakentteki vaka sayısı, toplam vaka sayısının yarısını geçmiş durumda.Salgının bazı dönemlerinde kırmızı renklerin özellikle bazı ilçelerde yoğunlaştığı görülürken bugünkü tabloda ise kentin büyük bir bölümü kırmızıya büründü.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 31 Aralık'ta koronavirüs salgınıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Tüm vakaların yüzde 52'si İstanbul'da tespit ediliyor. Tam anlamıyla İstanbul patladı diyebiliriz" ifadelerini kullandı.Sağlık Bakanlığı'nın Hayata Eve Sığar Uygulaması'ndaki yoğunluk haritasında İstanbul'un çok büyük bir bölümünün kırmızıya döndüğü görülüyor.18-24 Aralık tarihleri arasında illere göre açıklanan her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 303.51 olmuştu.
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istanbul, omicron, hes, koronavirüs, hayat eve sığar (hes)

İstanbul, Omicron varyantının etkisiyle kırmızıya büründü

12:09 07.01.2022
© AAKoronavirüs vakaları artıyor
Koronavirüs vakaları artıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2022
© AA
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Koronavirüsün Omicron varyantı etkisiyle İstanbul kırmızıya büründü. İllere göre açıklanan haftalık vaka haritasında 18-24 Aralık tarihleri arasında İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı İstanbul'da 303,51 olarak açıklanmıştı.
Omicron etkisiyle megakentteki vaka sayısı, toplam vaka sayısının yarısını geçmiş durumda.
Salgının bazı dönemlerinde kırmızı renklerin özellikle bazı ilçelerde yoğunlaştığı görülürken bugünkü tabloda ise kentin büyük bir bölümü kırmızıya büründü.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 31 Aralık'ta koronavirüs salgınıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Tüm vakaların yüzde 52'si İstanbul'da tespit ediliyor. Tam anlamıyla İstanbul patladı diyebiliriz" ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanlığı'nın Hayata Eve Sığar Uygulaması'ndaki yoğunluk haritasında İstanbul'un çok büyük bir bölümünün kırmızıya döndüğü görülüyor.
18-24 Aralık tarihleri arasında illere göre açıklanan her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 303.51 olmuştu.
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