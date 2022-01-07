https://tr.sputniknews.com/20220107/istanbul-omicron-varyantinin-etkisiyle-kirmiziya-burundu-1052495408.html

İstanbul, Omicron varyantının etkisiyle kırmızıya büründü

İstanbul, Omicron varyantının etkisiyle kırmızıya büründü

Koronavirüsün Omicron varyantı etkisiyle İstanbul kırmızıya büründü. İllere göre açıklanan haftalık vaka haritasında 18-24 Aralık tarihleri arasında... 07.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-07T12:09+0300

2022-01-07T12:09+0300

2022-01-07T12:09+0300

koronavirüs

istanbul

omicron

hes

koronavirüs

hayat eve sığar (hes)

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Omicron etkisiyle megakentteki vaka sayısı, toplam vaka sayısının yarısını geçmiş durumda.Salgının bazı dönemlerinde kırmızı renklerin özellikle bazı ilçelerde yoğunlaştığı görülürken bugünkü tabloda ise kentin büyük bir bölümü kırmızıya büründü.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 31 Aralık'ta koronavirüs salgınıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Tüm vakaların yüzde 52'si İstanbul'da tespit ediliyor. Tam anlamıyla İstanbul patladı diyebiliriz" ifadelerini kullandı.Sağlık Bakanlığı'nın Hayata Eve Sığar Uygulaması'ndaki yoğunluk haritasında İstanbul'un çok büyük bir bölümünün kırmızıya döndüğü görülüyor.18-24 Aralık tarihleri arasında illere göre açıklanan her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 303.51 olmuştu.

istanbul

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istanbul, omicron, hes, koronavirüs, hayat eve sığar (hes)