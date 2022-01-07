https://tr.sputniknews.com/20220107/istanbulda-750-minibusun-taksiye-donusturulmesine-iliskin-yurutmeyi-durdurma-karari-kaldirildi-1052504051.html

İstanbul'da 750 minibüsün taksiye dönüştürülmesine ilişkin yürütmeyi durdurma kararı kaldırıldı

İstanbul'da 750 minibüsün taksiye dönüştürülmesine ilişkin yürütmeyi durdurma kararı kaldırıldı

İstanbul 10. İdare Mahkemesi, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 750 minibüsün taksiye dönüştürülmesi yönündeki... 07.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-07T15:12+0300

2022-01-07T15:12+0300

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türkiye

taksi

ulaştırma

ukome

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İstanbul'a yeni 5 bin taksi teklifini 11 kez reddeden İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) 29 Temmuz 2021 tarihli toplantısında, yeni metro hatlarının devreye girmesiyle atıl halde kalan 250'si dolmuş ve 750'si minibüs olmak üzere 1000 aracın plakasının taksiye dönüştürülmesine onay verilmişti.Ancak İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, 750 minibüsün taksiye dönüştürülmesine karşı çıktı ve kararın iptali için 3 ayrı mahkemede 44 dava açtı. İstanbul 10. İdare Mahkemesi'nde görülen davada İBB'den bazı belgeler ve bilgiler istemek üzere yürütmeyi durdurma kararı verilmişti.İstanbul 10. İdare Mahkemesi, 5 Ocak 2022 tarihinde yürütmeyi durdurma kararını oybirliğiyle kaldırdı.Kararda, "Dosya incelendiğinde anılan kanun hükmünde öngörülen şartların gerçekleşmediği anlaşıldığından, yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verildi" denildi.

https://tr.sputniknews.com/20220105/iett-zammi-ve-yeni-akbil-fiyatlari-2022-marmaray-metro-ve-metrobus-ucreti-ne-kadar-oldu-1052427829.html

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taksi, ulaştırma, ukome