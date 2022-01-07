https://tr.sputniknews.com/20220107/izmirdeki-188-yillik-pideci-artan-maliyetler-sebebiyle-kapandi-1052494235.html
İzmir'deki 188 yıllık pideci artan maliyetler sebebiyle kapandı
İzmir'deki 188 yıllık pideci artan maliyetler sebebiyle kapandı
İzmir’de 188 yıllık pideciyi işleten Mehmet Somay, artan maliyetler sebebiyle dükkanını kapattı. 07.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-07T11:25+0300
2022-01-07T11:25+0300
2022-01-07T11:25+0300
ekonomi
izmir
türkiye
ekonomik kriz
gıda fiyatları
ekonomi
esnaf
kira
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İzmir’in Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda 1834 yılında kurulan ve aile bireyleri tarafından bugüne kadar yaşatılan Haktanır Pide Salonu, son dönemde artan fiyatlara dayanamadı.Soyadı kanunu çıktığında “Pideci” soyadını alan fırının kurucusu Mehmet ustadan sonra mekanı aslını hiç bozmadan bugünlere kadar getiren aile, son yıllarda ağırlaşan ekonomik şartlara yenik düştü.Cumhuriyet’ten Mehmet İnmez’in haberine göre, binanın da sahibi olan pideci tüm olanaklara rağmen dükkanı açık tutmayı başaramadı.Esnafın artan kriz sonrası durumunun her geçen gün ağırlaştığını ve kilit vurulan işyerlerinin arttığını belirten İzmir Tarihi Kemeraltı Derneği Başkanı Semih Girgin, “Çok üzgünüz, tarihi bir mekân daha kapandı” dedi. Girgin, “Yılların esnafı Mehmet Somay Pideci ağabeyimiz, işletme giderlerinin zorluğu neticesinde kepenk kapattı. Bu fırında 188 yıldır yanan bir ateş vardı ve söndü. Bu nedenle, Kemeraltı esnafı ve esnafın başkanı olarak çok üzgünüm. Bu tarihi mekânı yaşatmaya talip birilerinin çıkması ve yıllardır verdiğimiz pideleri vermeye devam etmemiz en büyük dileğim” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211024/yilin-basindan-bu-yana-acilan-isletmelerin-neredeyse-yarisi-kapandi-esnaf-nasil-ayakta-duracak-1050126675.html
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izmir, türkiye, ekonomik kriz, gıda fiyatları, ekonomi, esnaf, kira
İzmir'deki 188 yıllık pideci artan maliyetler sebebiyle kapandı
İzmir’de 188 yıllık pideciyi işleten Mehmet Somay, artan maliyetler sebebiyle dükkanını kapattı.
İzmir’in Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda 1834 yılında kurulan ve aile bireyleri tarafından bugüne kadar yaşatılan Haktanır Pide Salonu, son dönemde artan fiyatlara dayanamadı.
Soyadı kanunu çıktığında “Pideci” soyadını alan fırının kurucusu Mehmet ustadan sonra mekanı aslını hiç bozmadan bugünlere kadar getiren aile, son yıllarda ağırlaşan ekonomik şartlara yenik düştü.
Cumhuriyet’ten Mehmet İnmez’in haberine
göre, binanın da sahibi olan pideci tüm olanaklara rağmen dükkanı açık tutmayı başaramadı.
Esnafın artan kriz sonrası durumunun her geçen gün ağırlaştığını ve kilit vurulan işyerlerinin arttığını belirten İzmir Tarihi Kemeraltı Derneği Başkanı Semih Girgin, “Çok üzgünüz, tarihi bir mekân daha kapandı” dedi. Girgin, “Yılların esnafı Mehmet Somay Pideci ağabeyimiz, işletme giderlerinin zorluğu neticesinde kepenk kapattı. Bu fırında 188 yıldır yanan bir ateş vardı ve söndü. Bu nedenle, Kemeraltı esnafı ve esnafın başkanı olarak çok üzgünüm. Bu tarihi mekânı yaşatmaya talip birilerinin çıkması ve yıllardır verdiğimiz pideleri vermeye devam etmemiz en büyük dileğim” dedi.