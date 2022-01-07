https://tr.sputniknews.com/20220107/japonyada-siddetli-kar-yagisi-215-kisi-hastaneye-kaldirildi-1052499006.html

Japonya’da şiddetli kar yağışı: 215 kişi hastanelik oldu

Japonya’da şiddetli kar yağışı: 215 kişi hastanelik oldu

Japonya'nın başkenti Tokyo'da yaşanan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 215 kişinin hastaneye kaldırıldığı açıklandı. 07.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-07T13:14+0300

2022-01-07T13:14+0300

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dünya

japonya

kar yağışı

tokyo

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Japonya'da başkent Tokyo'da ve Kanto bölgesinde son 4 yılın en yoğun kar yağışı gerçekleşti. Japonya Meteoroloji Ajansı tarafından yayınlanan kar uyarısının ardından, bölgede yoğun kar yağışıyla birlikte buzlanma da gerçekleşti. Donmuş yol yüzeyleri trafiğin kapanmasına ve demiryolu ağında da gecikmeler yaşanmasına neden oldu ve sıcaklıklar Tokyo'nun merkezinde -3.5, Saitama'da -8.3 ve Yokohama'da -1.5 derece olarak hissedildi. Şehrin Polis Departmanına göre, yaklaşık 100 araba Tokyo, Koto Ward'daki Tokyo Gate Köprüsü'nde mahsur kaldı.Tokyo İtfaiye Departmanı'ndan yapılan açıklamada da, yaşları 9 ile 97 arasında değişen toplam 215 kişinin buzlanma nedeniyle yaptıkları kazalar yüzünden hastaneye kaldırıldığı bildirildi.Japonya Havayolları All Nippon Airways tarafından Tokyo'nun Haneda Havaalanı'nda planlanan 9 uçuşun da iptal edildiği bildirildi.Öğlen saatlerinde kar yağışının etkisini yitirmesinin ardından Tokyo ve çevresinde kar yağışı durdu.

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japonya, kar yağışı, tokyo