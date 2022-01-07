https://tr.sputniknews.com/20220107/kaza-yapan-arac-ikiye-bolundu-1052510172.html

Kaza yapan araç ikiye bölündü

Kaza yapan araç ikiye bölündü

Afyonkarahisar’da SUV tipi araçla çarpışan otomobil ortadan ikiye bölündü. 3 kişinin yaralandığı kazada, bir kişi de hayatını kaybetti. 07.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-07T17:18+0300

2022-01-07T17:18+0300

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trafik kazası

kaza

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tofaş

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Trafik kazası, Afyonkarahisar-Antalya karayolu üzeri Sandıklı ilçesi yakınlarından meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tuncay Kuzpınar idaresindeki 03 AV 044 plakalı Tofaş otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçip, Ali Kıray yönetimindeki 34 CAZ 783 plakalı SUV araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile Tofaş ortadan bölünerek ikiye ayrıldı. Kazada her iki araç sürücüsü ile birlikte Selma Kıray ve Hüseyin Kuzpınar yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansları ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ile üniversite hastanesine kaldırıldı. Kazada ortadan ikiye bölünen Tofaş’ta yolcu olarak bulunan Hüseyin Kuzpınar yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220107/sariyerde-viraja-hizli-giren-taksici-karsi-yonden-gelen-iett-otobusune-carpti-yaralilar-var-1052505957.html

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