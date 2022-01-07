Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220107/kaza-yapan-arac-ikiye-bolundu-1052510172.html
Kaza yapan araç ikiye bölündü
Kaza yapan araç ikiye bölündü
Afyonkarahisar’da SUV tipi araçla çarpışan otomobil ortadan ikiye bölündü. 3 kişinin yaralandığı kazada, bir kişi de hayatını kaybetti. 07.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-07T17:18+0300
2022-01-07T17:18+0300
türkiye
tokat
trafik kazası
kaza
afyon
tofaş
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/07/1052510129_0:158:1497:1000_1920x0_80_0_0_183399b9cb1e9cc0c3ee7884760fe22f.jpg
Trafik kazası, Afyonkarahisar-Antalya karayolu üzeri Sandıklı ilçesi yakınlarından meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tuncay Kuzpınar idaresindeki 03 AV 044 plakalı Tofaş otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçip, Ali Kıray yönetimindeki 34 CAZ 783 plakalı SUV araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile Tofaş ortadan bölünerek ikiye ayrıldı. Kazada her iki araç sürücüsü ile birlikte Selma Kıray ve Hüseyin Kuzpınar yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansları ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ile üniversite hastanesine kaldırıldı. Kazada ortadan ikiye bölünen Tofaş’ta yolcu olarak bulunan Hüseyin Kuzpınar yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220107/sariyerde-viraja-hizli-giren-taksici-karsi-yonden-gelen-iett-otobusune-carpti-yaralilar-var-1052505957.html
türkiye
tokat
afyon
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/07/1052510129_71:0:1404:1000_1920x0_80_0_0_160a598d20f525c36a909fee2af47d3d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tokat, trafik kazası, kaza, afyon, tofaş

Kaza yapan araç ikiye bölündü

17:18 07.01.2022
© İHA / ALİ BAYARKaza yapan araç ikiye bölündü
Kaza yapan araç ikiye bölündü - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2022
© İHA / ALİ BAYAR
Abone ol
Afyonkarahisar’da SUV tipi araçla çarpışan otomobil ortadan ikiye bölündü. 3 kişinin yaralandığı kazada, bir kişi de hayatını kaybetti.
Trafik kazası, Afyonkarahisar-Antalya karayolu üzeri Sandıklı ilçesi yakınlarından meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tuncay Kuzpınar idaresindeki 03 AV 044 plakalı Tofaş otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçip, Ali Kıray yönetimindeki 34 CAZ 783 plakalı SUV araca çarptı.
Çarpmanın etkisi ile Tofaş ortadan bölünerek ikiye ayrıldı.
Kazada her iki araç sürücüsü ile birlikte Selma Kıray ve Hüseyin Kuzpınar yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansları ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ile üniversite hastanesine kaldırıldı. Kazada ortadan ikiye bölünen Tofaş’ta yolcu olarak bulunan Hüseyin Kuzpınar yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.
Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.
Sarıyer'de viraja hızlı giren taksici karşı yönden gelen İETT otobüsüne çarptı: Yaralılar var - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2022
TÜRKİYE
Sarıyer'de viraja hızlı giren taksici karşı yönden gelen İETT otobüsüne çarptı: Yaralılar var
15:40
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
17:25İngiliz ordusu, koronavirüs vakalarına karşı hastanelere personel desteği gönderecek
17:25RTÜK’ün başvurusuyla, dünyadaki bütün radyo istasyonlarını dinlemeyi sağlayan siteye erişim kalktı
17:18Kaza yapan araç ikiye bölündü
17:17Diyanet İşleri Başkanı: Vatan için canını feda eden, dedelerine layık bir gençlik için çalışıyoruz
17:10Akkuyu NGS'den işçilerin barınma koşullarıyla ilgili açıklama: Denetimler devam ediyor
16:58Avustralya'da sığınmacı gözaltı merkezi olarak kullanılan otelde tutulan Djokovic sessizliğini bozdu
16:58Hasta yakınından doktora mermerli saldırı
16:46Berlin'de gece kulüpleri geçici olarak aşı merkezine dönüştürüldü
16:43Rusya'da Noel haftası
16:35Euro Bölgesi'nde enflasyon yüzde 5 ile rekor seviyede
16:35Yozgat Sorgun'da uranyum arama çalışmaları yeniden başlatıldı
16:31Sahile vuran yunusun kurşunlanarak öldürüldüğü ortaya çıktı
16:22TFF'den 'maç erteleme' çağrılarına cevap: Pozitif vakalar nedeniyle müsabakalar ertelenemez
15:59Sevan Nişanyan, 15 gün içerisinde Yunanistan'ı terk etme şartıyla serbest bırakıldı
15:57Lille'de forma giyen Burak Yılmaz koronavirüse yakalandı
15:53Sahte kimlikle 12. aşısını yaptırırken yakalandı: Her seferinde daha iyi hissediyorum
15:46BDDK'dan şirketler için kredi kararı: Derecelendirme zorunluluğu kaldırıldı
15:40Sarıyer'de viraja hızlı giren taksici karşı yönden gelen İETT otobüsüne çarptı: Yaralılar var
15:36Tutuklu Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri Perit Özen ve Berke Gök hakkında tahliye kararı
15:34Kur korumalı mevduat 96.7 milyar liraya çıktı