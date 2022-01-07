https://tr.sputniknews.com/20220107/kazakistan-cumhurbaskani-tokayev-anayasal-duzen-buyuk-olcude-yeniden-tesis-edildi-1052490342.html

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Anayasal düzen büyük ölçüde yeniden tesis edildi

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Anayasal düzen büyük ölçüde yeniden tesis edildi

Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, "Ülkede anayasal düzen büyük ölçüde yeniden tesis edildi" açıklaması yaparak bugün bir konuşma... 07.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-07T08:11+0300

2022-01-07T08:11+0300

2022-01-07T08:20+0300

kazakistan

kasım cömert tokayev

dünya

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LNG fiyatlarına tepkiyle başlayan protestoların hafta içinde tırmanışa geçtiği Kazakistan'da Tokeyev'den açıklama geldi. Tokayev, ülkede anayasal düzenin büyük ölçüde yeniden tesis edildiğini söyledi. Reuters'ın haberine göre, Kazakistan devlet televizyonu, Cumhurbaşkanı Tokayev'in bugün halka hitap edeceğini açıkladı.Öte yandan, Kazakistan İçişleri Bakanlığı, protestolarda hayatını kaybeden güvenlik görevlilerinin sayısının 18'e yükseldiğini açıkladı. Kazakistan'da ne oluyor?Kazakistan'da LNG'ye yapılan zamlar ve sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle 2 Ocak'ta başlayan protesto gösterileri, ülkenin en büyük kenti Almatı'da şiddet eylemleri ve silahlı çatışmalara sahne oldu. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etti. Protestoların yayılması sonucu olağanüstü hal ilan edildi.Kazakistan İçişleri Bakanlığı, şimdiye dek yaklaşık 300 kişinin yaralandığını duyurdu. Bununla birlikte KGAÖ liderleri, ülkeye barış gücü konuşlandırma kararı aldı.

https://tr.sputniknews.com/20220106/kgao-nedir-ve-kgao-baris-gucu-neden-kazakistana-gonderildi-1052472990.html

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kazakistan, kasım cömert tokayev