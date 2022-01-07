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Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Anayasal düzen büyük ölçüde yeniden tesis edildi
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Anayasal düzen büyük ölçüde yeniden tesis edildi
Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, "Ülkede anayasal düzen büyük ölçüde yeniden tesis edildi" açıklaması yaparak bugün bir konuşma... 07.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-07T08:11+0300
2022-01-07T08:20+0300
kazakistan
kasım cömert tokayev
dünya
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LNG fiyatlarına tepkiyle başlayan protestoların hafta içinde tırmanışa geçtiği Kazakistan'da Tokeyev'den açıklama geldi. Tokayev, ülkede anayasal düzenin büyük ölçüde yeniden tesis edildiğini söyledi. Reuters'ın haberine göre, Kazakistan devlet televizyonu, Cumhurbaşkanı Tokayev'in bugün halka hitap edeceğini açıkladı.Öte yandan, Kazakistan İçişleri Bakanlığı, protestolarda hayatını kaybeden güvenlik görevlilerinin sayısının 18'e yükseldiğini açıkladı. Kazakistan'da ne oluyor?Kazakistan'da LNG'ye yapılan zamlar ve sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle 2 Ocak'ta başlayan protesto gösterileri, ülkenin en büyük kenti Almatı'da şiddet eylemleri ve silahlı çatışmalara sahne oldu. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etti. Protestoların yayılması sonucu olağanüstü hal ilan edildi.Kazakistan İçişleri Bakanlığı, şimdiye dek yaklaşık 300 kişinin yaralandığını duyurdu. Bununla birlikte KGAÖ liderleri, ülkeye barış gücü konuşlandırma kararı aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220106/kgao-nedir-ve-kgao-baris-gucu-neden-kazakistana-gonderildi-1052472990.html
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kazakistan, kasım cömert tokayev

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Anayasal düzen büyük ölçüde yeniden tesis edildi

08:11 07.01.2022 (güncellendi: 08:20 07.01.2022)
© SputnikKazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev
Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2022
© Sputnik
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Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, "Ülkede anayasal düzen büyük ölçüde yeniden tesis edildi" açıklaması yaparak bugün bir konuşma gerçekleştireceğini söyledi.
LNG fiyatlarına tepkiyle başlayan protestoların hafta içinde tırmanışa geçtiği Kazakistan'da Tokeyev'den açıklama geldi.
Tokayev, ülkede anayasal düzenin büyük ölçüde yeniden tesis edildiğini söyledi.
Reuters'ın haberine göre, Kazakistan devlet televizyonu, Cumhurbaşkanı Tokayev'in bugün halka hitap edeceğini açıkladı.
Öte yandan, Kazakistan İçişleri Bakanlığı, protestolarda hayatını kaybeden güvenlik görevlilerinin sayısının 18'e yükseldiğini açıkladı.

Kazakistan'da ne oluyor?

Kazakistan'da LNG'ye yapılan zamlar ve sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle 2 Ocak'ta başlayan protesto gösterileri, ülkenin en büyük kenti Almatı'da şiddet eylemleri ve silahlı çatışmalara sahne oldu.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etti. Protestoların yayılması sonucu olağanüstü hal ilan edildi.
Kazakistan İçişleri Bakanlığı, şimdiye dek yaklaşık 300 kişinin yaralandığını duyurdu. Bununla birlikte KGAÖ liderleri, ülkeye barış gücü konuşlandırma kararı aldı.
Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
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