https://tr.sputniknews.com/20220107/kazakistana-gelen-belaruslu-baris-gucu-askerler-goreve-basladi-1052511189.html

Kazakistan’a gelen Belaruslu barış gücü askerler göreve başladı

Kazakistan’a gelen Belaruslu barış gücü askerler göreve başladı

Belarus Savunma Bakanlığı, Kazakistan’a ulaşan Belaruslu barış gücü askerlerinin verilen görevleri yerine getirmeye başladığını belirtti. 07.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-07T17:33+0300

2022-01-07T17:33+0300

2022-01-07T18:26+0300

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aleksandr lukaşenko

dünya

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nursultan nazarbayev

heykel

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Belarus Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “KGAÖ barış gücü misyonunda yer alan Belaruslu askeri birlik tam kadro Kazakistan’a gelerek verilen görevleri yerine getirmeye başladı” ifadesine yer verildi.Açıklamada, Belaruslu askerlere verilen görevler belirtilmedi.Daha önce Belarus’un Kazakistan’a Özel Hareket Kuvvetleri’ne bağlı 103. Vitebsk Hava İndirme Tugayı’nın barış gücü bölüğünü gönderdiği bildirilmişti.Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Kazakistan’a gönderilen askerlerin kesinlikle sadece barış gücü misyonu yürüteceğini kaydetmişti. Lukaşenko, “Biz kimselerden yana savaşmıyoruz. Orada sadece tek bir barış gücü bölüğümüz olacak. Bunlar barış gücü. Barışın tesis edilmesine yardımcı olacağımızı Birleşmiş Milletler’e bildirdik. Kazakistan’a öldürmek ve hatta savaşmak için gelmedik. Biz barışçıl insanlarız. Askerlerimiz de barışçıl insanlar. Onlara yardım etmek için oraya geldik” diye konuşmuştu.Almatı’da bir mahallede art arda 3 patlamadan sonra keskin kimyasal koku duyulduSputnik Kazakistan muhabiri, Almatı şehrinin Türksib ilçesindeki bir mahallede art arda 3 patlamanın meydana geldiğini bildirdi.Muhabir, “Patlamaları görmedim ama duydum. İnsanlar koşuşmaya başladı. Ben de panjurları kapadım, pencereden uzaklaştım ve ışığı kapattım” dedi.Haberde, 3 patlamanın ardından havada keskin kimyasal kokunun oluştuğu belirtildi.Nazarbayev heykelinin yıkıldığı anların yeni görüntüleri paylaşıldıTaldıkorgan kentindeki ilk Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev heykeli önceki gün sökülmüştü. Bugün heykelin söküldüğü anların yeni görüntüleri sosyal medyaya yansıdı.Eylemcilerin heykeli büyük bir kamyon yardımıyla devirdiği ve büyük bir sevinç yaşadığı, daha sonra heykele elindeki cisimlerle vurduğu görüldü.Kırgız askerler Kazakistan'a ulaştıRusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait Il-76 askeri kargo uçakları, KGAÖ barış gücü kapsamındaki Kırgız birliklerini Kazakistan'a götürdü.Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rus askeri kargo uçakları, KGAÖ barış gücü kapsamındaki Kırgız birliklerini Kant askeri üssünden Almatı'daki hava üssüne nakletti" dendi.‘Almatı’ televizyonu, çalışanının ölümünü doğruladı, AGİT başsağlığı diliyorKazakistan’ın ‘Almatı’ televizyonu, çalışanı Murathan Bazarbayev’in Almatı’daki şiddet olaylarında hayatını kaybettiğini doğruladı.Televizyon kanalından yapılan açıklamada, “Murathan Bazarbayev, görevini yerine getirdiği sırada, teröristlerin suç eylemleri sonucu aldığı ağır yaralardan yaşamını yitirdi” ifadesine yer verildi.Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Medya Özgürlüğü Temsilcisi Teresa Ribeiro, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bazarbayev’in ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.‘Almatı’ televizyonunun muhabir ekibinin sürücüsü olan Murathan Bazarbayev, muhabirlerle birlikte Almatı’nın merkezinde ateş altında kalmıştı. Bazarbayev hayatını kaybederken muhabirlerden biri elinden vurularak parmaklarını kaybetmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220107/thy-tahliye-icin-kazakistana-ozel-sefer-duzenleyecek-1052511771.html

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belarus, kazakistan, aleksandr lukaşenko, almatı, nursultan nazarbayev, heykel, nursultan