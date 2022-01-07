https://tr.sputniknews.com/20220107/kilicdaroglu-karanligin-zifirisindeyiz-ama-gunesin-dogmasina-cok-yakiniz-1052494943.html

Kılıçdaroğlu: Karanlığın zifirisindeyiz ama güneşin doğmasına çok yakınız

Kılıçdaroğlu: Karanlığın zifirisindeyiz ama güneşin doğmasına çok yakınız

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Bizim belediye başkanlarımıza engel çıkaranlar şunu çok iyi bilmeli, karanlığın zifirisindeyiz ama güneşin doğmasına çok yakınız... 07.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-07T11:53+0300

2022-01-07T11:53+0300

2022-01-07T11:54+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

ibb

beylikdüzü

teftiş

ekrem imamoğlu

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'nde açıklamalarda bulundu.CHP'li belediyelere engel çıkarıldığını belirten Kılıçdaroğlu, "Bunların görevi engel koymak bizim görevimiz engeli aşmak. Engel çıkarmasınlar, engelleri aşarız. Gölge etmesinler, güneşi mutlaka doğururuz. Bizim belediye başkanlarımıza engel çıkaranlar şunu çok iyi bilmeli, karanlığın zifirisindeyiz ama güneşin doğmasına çok yakınız. Engel çıkaranlar bunun hesabını mutlaka yeri ve zamanı gelince vereceklerdir." dedi.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki iddialar ve İBB'de devam eden terör teftişine de değinen Kılıçdaroğlu, "İBB Başkanımıza yönelik yapılan haksız suçlamalar var. Bütün dünya bunların tamamının haksız olduğunu biliyor ama unuttukları bir şey var. Bu ülkenin insanının ferasetine, vicdanına güveniyorum. İstanbul Büyükşehir'i aldığımız zaman 13 bin oy farklı ile alınmıştı. 'Nasıl İstanbul'u geri alabiliriz' diye özel çabalar harcandı. Ben Parti Meclisi'nde 'Milletimizin ferasetine güveniyorum. Bu ülkenin insanı haksızlığa tahammül edemez' dedim. İkinci kez seçim oldu 13 binlik fark 800 bine çıktı. Demek ki doğruyu yaptığımız zaman bütün engelleri aşabiliriz. Rahmetli babamın güzel bir vasiyeti vardı. 'Oğlum sen doğru dur eğri belasını bulur' diye. Biz doğru durmaya devam edeceğiz" dedi. Hizmetin tüm vatandaşlara eşit ulaşması gerektiğine vurgu yapan Kılıçdaroğlu, "Hiçbir ayrım yapmadan, kişilerin inançları, kimlikleri, yaşam tarzları ayrımı yapmadan bütün İstanbul'u kucaklamak bizim görevimizdir. Ülkeyi nasıl daha sağlıklı, tutarlı, kararlı, itibarlı bir yönetime kavuşturacağımızı artık Mısır'daki Sağır Sultanın da duymasını istiyoruz ve duyuracağız" diye konuştu. İmamoğlu: Bir avuç insanın isteklerine dönük bir kanal açılmışsa bugünün zor koşullarını yaşıyoruzKılıçdaroğlu'ndan önce konuşma yapan İmamoğlu ise, "Bu güzel şehrin, güzel ülkenin nimetleri, gelirleri çok fazla. Tek şartı var. Bundan bütün insanlarımızın eşit bir şekilde faydalanması. Bu paranın nereye aktığı ve nereye yönlendiği. Eğer hizmete akarsa bu ülkeden daha zengin bir ülke dünyada yok. Ama hizmete değil bir avuç insanın isteklerine ve şahsi arzularına dönük bir kanal açılmış ve oraya akıyorsa para bugünün zor koşullarını yaşıyoruz. Türkiyemize, İstanbulumuza çok değerli, adil bir dönemin gelmesini arzu ediyoruz" diye konuştu.

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kemal kılıçdaroğlu, ibb, beylikdüzü, teftiş, ekrem imamoğlu