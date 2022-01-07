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https://tr.sputniknews.com/20220107/kilo-sikayetiyle-hastaneye-gitti-karnindan-9-kilo-yumurtalik-tumoru-cikarildi-1052501461.html
Kilo şikayetiyle hastaneye gitti, karnından 9 kilo yumurtalık tümörü çıkarıldı
Kilo şikayetiyle hastaneye gitti, karnından 9 kilo yumurtalık tümörü çıkarıldı
Kayseri'de karın şişliği ve kilo şikayetleriyle hastaneye giden Yeter Altıntaş'ın karnından 9 kiloluk yumurtalık tümörü çıktı. Ameliyata 64 kilo giren... 07.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-07T14:05+0300
2022-01-07T14:13+0300
türkiye
kayseri
hastane
sağlık
doktor
tümör
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İki çocuk annesi Yeter Altıntaş, karın şişliği ve kilo şikayetleriyle Kayseri Şehir Hastanesi’ne başvurdu. Yapılan muayenenin ardından ultrason çekilen Altıntaş’ın yumurtalık bölgesine yakın bir yerde tümör tespit edildi. Hastaneye yatırılan Altıntaş’ın ameliyatına karar verildi.Jinekoloji ve Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Seda Şahin Akerin yaptığı ameliyatla Altıntaş’ın karnından yumurtalık bölgesine kadar olan alanı tamamen dolduran 9 kilo ağırlığındaki kitle, operasyonla çıkarıldı. Ameliyata 64 kilo giren Altıntaş, 1 gün sonra 55 kilo olarak taburcu edildi.30 santim boyundaAmeliyatı gerçekleştiren Op. Dr. Seda Şahin Aker, “Hastamız bize karın şişliği ve kilo şikayetiyle geldi. Pandemi nedeniyle hastaneye başvurusunu bir süre ertelemiş. Biz de yaptığımız tahlil ve tedavide organlara bası yapan solunum riski oluşturan 30 santim boyutunda 9 kilo ağırlığında bir tümör tespit ettik. Gerekli çalışma ve hazırlıkları tamamladıktan sonra ameliyatı gerçekleştirdik. Son derece başarılı bir ameliyat oldu. Hastamızın soluk almasını dahi güçleştiren tümörü aldık. Tümürün iyi olması bizim için çok önemliydi. Aksi durumda diğer organlara sıçrama olasılığı yüksekti. Yeter Altıntaş ameliyat öncesi 64 kiloydu. Ameliyat sonrası kendisini 55 kilo olarak taburcu ettik” diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211223/sirt-agrisi-sikayetiyle-gittigi-doktorda-kanser-oldugunu-ogrendi-1052050504.html
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kayseri, hastane, sağlık, doktor, tümör

Kilo şikayetiyle hastaneye gitti, karnından 9 kilo yumurtalık tümörü çıkarıldı

14:05 07.01.2022 (güncellendi: 14:13 07.01.2022)
© İHAKilo şikayetiyle hastaneye gitti, karnından 9 kilo yumurtalık tümörü çıkarıldı
Kilo şikayetiyle hastaneye gitti, karnından 9 kilo yumurtalık tümörü çıkarıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2022
© İHA
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Kayseri'de karın şişliği ve kilo şikayetleriyle hastaneye giden Yeter Altıntaş'ın karnından 9 kiloluk yumurtalık tümörü çıktı. Ameliyata 64 kilo giren Altıntaş, 1 gün sonra 55 kilo olarak taburcu oldu.
İki çocuk annesi Yeter Altıntaş, karın şişliği ve kilo şikayetleriyle Kayseri Şehir Hastanesi’ne başvurdu. Yapılan muayenenin ardından ultrason çekilen Altıntaş’ın yumurtalık bölgesine yakın bir yerde tümör tespit edildi. Hastaneye yatırılan Altıntaş’ın ameliyatına karar verildi.
Jinekoloji ve Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Seda Şahin Akerin yaptığı ameliyatla Altıntaş’ın karnından yumurtalık bölgesine kadar olan alanı tamamen dolduran 9 kilo ağırlığındaki kitle, operasyonla çıkarıldı. Ameliyata 64 kilo giren Altıntaş, 1 gün sonra 55 kilo olarak taburcu edildi.

30 santim boyunda

Ameliyatı gerçekleştiren Op. Dr. Seda Şahin Aker, “Hastamız bize karın şişliği ve kilo şikayetiyle geldi. Pandemi nedeniyle hastaneye başvurusunu bir süre ertelemiş. Biz de yaptığımız tahlil ve tedavide organlara bası yapan solunum riski oluşturan 30 santim boyutunda 9 kilo ağırlığında bir tümör tespit ettik. Gerekli çalışma ve hazırlıkları tamamladıktan sonra ameliyatı gerçekleştirdik. Son derece başarılı bir ameliyat oldu. Hastamızın soluk almasını dahi güçleştiren tümörü aldık. Tümürün iyi olması bizim için çok önemliydi. Aksi durumda diğer organlara sıçrama olasılığı yüksekti. Yeter Altıntaş ameliyat öncesi 64 kiloydu. Ameliyat sonrası kendisini 55 kilo olarak taburcu ettik” diye konuştu.
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