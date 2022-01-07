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Kuzey Kıbrıs'ta günlük koronavirüs vaka sayısı ilk kez bini aştı
Kuzey Kıbrıs'ta günlük koronavirüs vaka sayısı ilk kez bini aştı
Kuzey Kıbrıs'ta son 24 saatte 1001 vaka tespit edilirken, bu, günlük bazda en yüksek rakam olarak kayda geçti. 07.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-07T03:35+0300
2022-01-07T03:35+0300
koronavirüs
güney kıbrıs
kuzey kıbrıs
vaka
koronavirüs
kovid-19
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Kuzey Kıbrıs Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 20 bin 882 test yapıldı, 1001 kişinin testi pozitif çıktı, tedavileri tamamlanan 148 kişi taburcu edildi.Ülkede 5 bin 240 kişinin Kovid-19 tedavisi devam ederken, yoğun bakımda 13 hasta bulunuyor.Kuzey Kıbrıs'ta bugüne kadar virüs nedeniyle 143 kişi hayatını kaybederken, 39 bin 371 vaka görüldü.Ülke genelinde son 24 saatte 3 bin 710 Kovid-19 aşısı yapıldı.Güney Kıbrıs'ta 3 bin 777 vakaYerel basınında çıkan habere göre, Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 77 bin 255 test yapıldığını ve 3 bin 777 yeni vaka saptandığını açıkladı.Hastanelerde tedavi gören 225 hastadan 73'ünün durumunun ağır, 29'unun da entübe halde olduğu bildirildi.Ülkede bugünkü vakalarla birlikte salgının başından bu yana 192 bin 157 vaka tespit edilirken, virüs nedeniyle 649 kişi yaşamını yitirdi.
https://tr.sputniknews.com/20220106/guney-kibris-salgin-onlemlerini-artiriyor-48-saatte-bir-kovid-19-testi-istenecek-1052451171.html
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güney kıbrıs, kuzey kıbrıs, vaka, koronavirüs, kovid-19

Kuzey Kıbrıs'ta günlük koronavirüs vaka sayısı ilk kez bini aştı

03:35 07.01.2022
© AAKuzey Kıbrıs - koronavirüs - Kovid-19
Kuzey Kıbrıs - koronavirüs - Kovid-19 - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2022
© AA
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Kuzey Kıbrıs'ta son 24 saatte 1001 vaka tespit edilirken, bu, günlük bazda en yüksek rakam olarak kayda geçti.
Kuzey Kıbrıs Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 20 bin 882 test yapıldı, 1001 kişinin testi pozitif çıktı, tedavileri tamamlanan 148 kişi taburcu edildi.
Ülkede 5 bin 240 kişinin Kovid-19 tedavisi devam ederken, yoğun bakımda 13 hasta bulunuyor.
Kuzey Kıbrıs'ta bugüne kadar virüs nedeniyle 143 kişi hayatını kaybederken, 39 bin 371 vaka görüldü.
Ülke genelinde son 24 saatte 3 bin 710 Kovid-19 aşısı yapıldı.

Güney Kıbrıs'ta 3 bin 777 vaka

Yerel basınında çıkan habere göre, Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 77 bin 255 test yapıldığını ve 3 bin 777 yeni vaka saptandığını açıkladı.
Hastanelerde tedavi gören 225 hastadan 73'ünün durumunun ağır, 29'unun da entübe halde olduğu bildirildi.
Ülkede bugünkü vakalarla birlikte salgının başından bu yana 192 bin 157 vaka tespit edilirken, virüs nedeniyle 649 kişi yaşamını yitirdi.
Güney Kıbrıs - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
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Güney Kıbrıs, salgın önlemlerini artırıyor: 48 saatte bir Kovid-19 testi istenecek
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