https://tr.sputniknews.com/20220107/kuzey-kore-dusman-guclerin-faaliyetleri-nedeniyle-pekin-kis-olimpiyatlarina-katilmayacak-1052493218.html

Kuzey Kore, 'düşman güçlerin faaliyetleri nedeniyle' Pekin Kış Olimpiyatları'na katılmayacak

Kuzey Kore, 'düşman güçlerin faaliyetleri nedeniyle' Pekin Kış Olimpiyatları'na katılmayacak

Kuzey Kore, Çin'e gönderdiği bildiride 'düşman güçlerin faaliyetleri ve koronavirüs nedeniyle' Pekin Kış Olimpiyatları'na katılamayacağını açıkladı. 07.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-07T10:51+0300

2022-01-07T10:51+0300

2022-01-07T10:50+0300

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olimpiyat oyunları

pekin kış olimpiyatları

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Kuzey Kore, Kuzey Kore Olimpiyat Komitesi ile Kültür ve Spor Bakanlığı tarafından Çarşamba günü kaleme alınan bir mektupta, Çin'e 'düşman güçlerin faaliyetleri ve koronavirüs pandemisi nedeniyle' gelecek ayki Pekin Kış Olimpiyatları'na katılmayacağını söyledi. Rodong Sinmun tarafından yayınlanan mektupta, etkinliğe ev sahipliği yapacak Pekin'e başarılar dilendi ve "Düşman güçlerin hamleleri ve pandemi nedeniyle oyunlarda yer alamıyoruz, ancak Çinli yoldaşların büyük ve harika bir Olimpiyat festivali düzenlemek için yaptıkları tüm çalışmalara tam destek vereceğiz" ifadeleri kullanıldı.Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) de, Pyongyang'ın geçen yıl Tokyo Yaz Olimpiyatları'na katılmama konusundaki 'tek taraflı kararını' gerekçe göstererek, geçen Eylül ayında Kuzey Kore'nin 2022'deki herhangi bir Olimpiyat etkinliğine katılmasını yasaklamıştı.Kuzey Kore, koronavirüsü önleme politikası kapsamında Mart 2020'den bu yana resmi olarak tek bir kişinin ülkeye girmesine izin vermiyor ve bu da sporcuların ülkeyi geçici olarak terk etmesini imkansız hale getiriyor.Mektupta ayrıca, ABD'nin Çin'in olimpiyat organizasyonuna karşı hamleleri de eleştirildi: "Pyongyang, Uluslararası Olimpiyat Tüzüğü'nün ruhuna bir hakaret olarak buna kararlı bir şekilde karşı çıkıyor ve reddediyor. Amerika Birleşik Devletleri ve takipçilerinin Çin'e karşı hamleleri, Olimpiyat Oyunlarını başarılı bir şekilde başlatmasını engellemek için giderek daha acımasız hale geliyor, Çin'in uluslararası imajını zedeleyen aşağılık bir hareket.”ABD, Aralık ayında yaptığı açıklamada, sporcularının oyunlara katılmasına izin verileceğini söylese de, 'Sincan'da insan haklarının ihlal edildiğini' iddia ederek herhangi bir diplomatik veya resmi elçi göndermeyeceğini duyurmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20210406/kuzey-kore-tokyo-olimpiyatlarindan-cekildi-1044201649.html

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çin, kuzey kore, olimpiyat oyunları, pekin kış olimpiyatları