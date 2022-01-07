Lübnan'da yabancı hizmetçi sokak ortasında darp edildi

“Vahşet, geri kalmışlık ve suçun en çirkin haliyle ortaya çıktığı bu görüntüler, birçok ev ve ofiste yaşanıyor; 'hizmetçileri disipline etmek!' Bu suçluya en ağır ceza verilmeli ve hizmetçiler için ırkçı kefalet sistemi kaldırılmalı.”