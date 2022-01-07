Lübnan'da yabancı hizmetçi sokak ortasında darp edildi

Lübnan’da yaşanan olayda, bir adam sokak ortasında yabancı uyruklu kadın hizmetçiye saldırdıktan sonra onu saçından çekip yerlerde sürükledi.Saldırıya birçok kişi tepki gösterirken, gazeteci Rabia Zayyat, olayın görüntülerini tekrar paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:Yerel basın, olayın Kuzey Metin bölgesine bağlı Curet el Balut köyünde yer geldiğini belirtirken hem adamın hem de Etiyopya uyruklu kadının ifadeleri alınmak üzere emniyete çağırıldığını aktardı.
Lübnan’da bir adamın yabancı hizmetçiyi sokak ortasında darp edip saçından yerde sürüklediği görüntüler tepkilere yol açtı.
Lübnan’da yaşanan olayda, bir adam sokak ortasında yabancı uyruklu kadın hizmetçiye saldırdıktan sonra onu saçından çekip yerlerde sürükledi.
Saldırıya birçok kişi tepki gösterirken, gazeteci Rabia Zayyat, olayın görüntülerini tekrar paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:
“Vahşet, geri kalmışlık ve suçun en çirkin haliyle ortaya çıktığı bu görüntüler, birçok ev ve ofiste yaşanıyor; 'hizmetçileri disipline etmek!' Bu suçluya en ağır ceza verilmeli ve hizmetçiler için ırkçı kefalet sistemi kaldırılmalı.”