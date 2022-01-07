Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220107/lubnanda-yabanci-hizmetci-sokak-ortasinda-darp-edildi-1052485715.html
Lübnan'da yabancı hizmetçi sokak ortasında darp edildi
Lübnan'da yabancı hizmetçi sokak ortasında darp edildi
Lübnan’da bir adamın yabancı hizmetçiyi sokak ortasında darp edip saçından yerde sürüklediği görüntüler tepkilere yol açtı. 07.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-07T00:31+0300
2022-01-07T00:43+0300
türkiye
lübnan
kadın
şiddet
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/07/1052485584_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_e7574668a83ca57f8c827ff04e13f1db.jpg
Lübnan’da yaşanan olayda, bir adam sokak ortasında yabancı uyruklu kadın hizmetçiye saldırdıktan sonra onu saçından çekip yerlerde sürükledi.Saldırıya birçok kişi tepki gösterirken, gazeteci Rabia Zayyat, olayın görüntülerini tekrar paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:Yerel basın, olayın Kuzey Metin bölgesine bağlı Curet el Balut köyünde yer geldiğini belirtirken hem adamın hem de Etiyopya uyruklu kadının ifadeleri alınmak üzere emniyete çağırıldığını aktardı.
türkiye
lübnan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/07/1052485584_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_af0df9004c74704222e07f9888995f9b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
lübnan, kadın, şiddet

Lübnan'da yabancı hizmetçi sokak ortasında darp edildi

00:31 07.01.2022 (güncellendi: 00:43 07.01.2022)
© RTLübnan’da bir adamın yabancı hizmetçiyi sokak ortasında darp edip saçından yerde sürüklediği görüntüler tepkilere yol açtı.
Lübnan’da bir adamın yabancı hizmetçiyi sokak ortasında darp edip saçından yerde sürüklediği görüntüler tepkilere yol açtı. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2022
© RT
Abone ol
Lübnan’da bir adamın yabancı hizmetçiyi sokak ortasında darp edip saçından yerde sürüklediği görüntüler tepkilere yol açtı.
Lübnan’da yaşanan olayda, bir adam sokak ortasında yabancı uyruklu kadın hizmetçiye saldırdıktan sonra onu saçından çekip yerlerde sürükledi.
Saldırıya birçok kişi tepki gösterirken, gazeteci Rabia Zayyat, olayın görüntülerini tekrar paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

“Vahşet, geri kalmışlık ve suçun en çirkin haliyle ortaya çıktığı bu görüntüler, birçok ev ve ofiste yaşanıyor; 'hizmetçileri disipline etmek!' Bu suçluya en ağır ceza verilmeli ve hizmetçiler için ırkçı kefalet sistemi kaldırılmalı.”

Yerel basın, olayın Kuzey Metin bölgesine bağlı Curet el Balut köyünde yer geldiğini belirtirken hem adamın hem de Etiyopya uyruklu kadının ifadeleri alınmak üzere emniyete çağırıldığını aktardı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
01:20Politico: ABD Senatosu Kuzey Akım-2'ye yönelik yaptırımları desteklemeyecek
01:16ABD Adalet Bakanlığı: Mısır hükümeti adına casusluk yapan bir kişi tutuklandı
01:06Mezarlık yolunda ağlayınca yaşadığı anlaşılan bebek için anne sütü istendi
00:58Beşiktaş'ta Önder Karaveli ve 3 futbolcu koronavirüse yakalandı
00:53Adıyaman'da 16 yaşında evlendirilmesinin ardından intihar eden kız çocuğunun ağabeyi de intihar etti
00:43İtalya Serie A'ya koronavirüs engeli
00:31Lübnan'da yabancı hizmetçi sokak ortasında darp edildi
00:31THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı ve eşi Kazakistan'dan kargo uçağı ile Türkiye'ye döndü
00:25Serbest bırakılan taciz şüphelisine evinin önünde dayak: 4 kişi gözaltına alındı
00:24Zaharova: NATO'yu bir arada tutan tek şey genişleme çılgınlığı
00:11Fransa'da 6 polise ırkçı hakaret ve şiddetten hapis cezası
00:07ABD'lilerin yüzde 62'si sosyal medyanın gerçeği öğrenmeyi zorlaştırdığına inanıyor
DünTorununu öldüren 94 yaşındaki dedeye ev hapsi
DünKatar, aşı olamayanların camiye girmesini yasakladı
Dünİskenderun Körfezi'nde denize düşen dinamit yüklü konteyner çıkarıldı
DünABD'den Kübalı 8 yetkiliye yaptırım
DünBatı medyası: Biden, Putin önünde diz çöktü
DünKılıçdaroğlu: Kış gibi görünse de baharımızı yaşıyoruz, önümüzdeki süreçte daha büyük zamlar gelecek
DünOtomobilin çarptığı bisikletli yaşlı adam hayatını kaybetti
DünEski HDP Milletvekili Zeydan tahliye oldu