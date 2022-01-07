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https://tr.sputniknews.com/20220107/mardinde-satiliga-cikarilan-1700-yillik-kilisenin-fiyati-kur-farki-nedeniyle-yukseldi-1052514929.html
Mardin’de satılığa çıkarılan 1700 yıllık kilisenin fiyatı, kur farkı nedeniyle yükseldi
Mardin’de satılığa çıkarılan 1700 yıllık kilisenin fiyatı, kur farkı nedeniyle yükseldi
Mardin'de, döviz kurları sahibinden satılık 1.700 yıllık Mor Yuhanna Kilisesi'nin de fiyatını yükseltti. İki yıl önce 7 milyon 250 bin liradan satışa... 07.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-07T21:06+0300
2022-01-07T21:29+0300
türkiye
mardin
kilise
murat tekin
deyrulzafaran manastırı
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Mardin'de, 1.700 yıllık tarihe sahip olan Mor Yuhanna Kilisesi, Artuklu ilçesi Teker Mahallesi'nde bulunuyor. İçinde 3 kardinal mezarı ve yaklaşık 7 buçuk kilometre uzunluğunda birinin Deyrulzafaran Manastırı'na diğerinin ise Mardin Kalesine çıktığı söylenen 2 tünel bulunuyor. Kilise, geçen yıl kendisine babasından miras kalan Murat Tekcan tarafından 7 milyon 250 bin liraya satılığa çıkarıldı. Alıcının çıkmaması üzerine hala satış için bekleyen kilisenin bu yıl ki fiyatı ise döviz kurlarının yükselmesi ile birlikte sahibi Tekcan tarafından 8 milyon 250 bin liraya çıkarıldı.'Buram buram tarih kokuyor'Mor Yuhanna Kilisesi içinde 2 tünelin olduğunu, biri Rıza Falan Manastırı'na diğerinin de kaleye gittiğini söyleyen kilise sahibi Tekcan, şöyle konuştu:'Dövizin yükselmesi ile fiyatını 8 milyon 250 bin lira yaptık'Doların çok yükseldiğini ifade eden Tekcan, “Biz, 7 milyon 250 bin liraya 1 milyon dolar alabiliyorduk. Ama şu an alamıyoruz. O yüzden yükselttik. Kısmetse biz burayı satacağız. Alıcılar var, ama anlaşamadığımız nokta fiyat. 3 milyon veren oldu. Dün 2 milyon lira verdiler anlaşmaya gitmedim. Şu anda almak isteyen var. 8 milyon 250 bin lira istiyorum, Olursa vereceğim. Burası bana babamdan miras kaldı. Tek dayanağım da burası, inşallah satarım. Burayı turizme açmak istemiştim, ortak bulamadım. Bulsaydım burayı müze veyahut bir kilise olarak faaliyete geçirecektim” şeklinde konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20210331/tarihi-kizil-kilisede-defineci-tahribati-1044159959.html
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mardin, kilise, murat tekin, deyrulzafaran manastırı

Mardin’de satılığa çıkarılan 1700 yıllık kilisenin fiyatı, kur farkı nedeniyle yükseldi

21:06 07.01.2022 (güncellendi: 21:29 07.01.2022)
© KÜBRA NUR ATİKMardin’de satılık kilise
Mardin’de satılık kilise - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2022
© KÜBRA NUR ATİK
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Mardin'de, döviz kurları sahibinden satılık 1.700 yıllık Mor Yuhanna Kilisesi'nin de fiyatını yükseltti. İki yıl önce 7 milyon 250 bin liradan satışa çıkartılan kilisenin fiyatı, 8 milyon 250 bin liraya çıktı.
Mardin'de, 1.700 yıllık tarihe sahip olan Mor Yuhanna Kilisesi, Artuklu ilçesi Teker Mahallesi'nde bulunuyor. İçinde 3 kardinal mezarı ve yaklaşık 7 buçuk kilometre uzunluğunda birinin Deyrulzafaran Manastırı'na diğerinin ise Mardin Kalesine çıktığı söylenen 2 tünel bulunuyor.
Kilise, geçen yıl kendisine babasından miras kalan Murat Tekcan tarafından 7 milyon 250 bin liraya satılığa çıkarıldı. Alıcının çıkmaması üzerine hala satış için bekleyen kilisenin bu yıl ki fiyatı ise döviz kurlarının yükselmesi ile birlikte sahibi Tekcan tarafından 8 milyon 250 bin liraya çıkarıldı.

'Buram buram tarih kokuyor'

Mor Yuhanna Kilisesi içinde 2 tünelin olduğunu, biri Rıza Falan Manastırı'na diğerinin de kaleye gittiğini söyleyen kilise sahibi Tekcan, şöyle konuştu:
“Bir tünelin uzunluğu 7 buçuk kilometre, içinde 3 tane kardinal mezarı var. Zemin ful mezarlık, burası tam bin 700 yıllık bir yer. Hatta daha fazla olduğu da söyleniyor. Burada ilk başta güneşe tapanlar ibadet etmiş. Daha sonra Yahudiler, Ermeniler, Bizans ve bir sürü kavim burada ibadet etmiş. Burası inanılmaz eski bir yer. Buram buram tarih kokuyor. Kime kısmet olursa artık satacağım. Biz, geçen sene 7 milyon 250 bin liraya satışa çıkarmıştık.”

'Dövizin yükselmesi ile fiyatını 8 milyon 250 bin lira yaptık'

Doların çok yükseldiğini ifade eden Tekcan, “Biz, 7 milyon 250 bin liraya 1 milyon dolar alabiliyorduk. Ama şu an alamıyoruz. O yüzden yükselttik. Kısmetse biz burayı satacağız. Alıcılar var, ama anlaşamadığımız nokta fiyat. 3 milyon veren oldu. Dün 2 milyon lira verdiler anlaşmaya gitmedim. Şu anda almak isteyen var. 8 milyon 250 bin lira istiyorum, Olursa vereceğim. Burası bana babamdan miras kaldı. Tek dayanağım da burası, inşallah satarım. Burayı turizme açmak istemiştim, ortak bulamadım. Bulsaydım burayı müze veyahut bir kilise olarak faaliyete geçirecektim” şeklinde konuştu.
Kızıl Kilise'de defineci tahribatı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2021
DÜNYA
Tarihi Kızıl Kilise'de defineci tahribatı
31 Mart 2021, 14:01
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