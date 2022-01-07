https://tr.sputniknews.com/20220107/milli-egitim-bakani-ozer-yariyil-tatilini-bir-hafta-one-almak-gibi-bir-planlamamiz-yok-1052497100.html

Milli Eğitim Bakanı Özer: Yarıyıl tatilini bir hafta öne almak gibi bir planlamamız yok

Milli Eğitim Bakanı Özer: Yarıyıl tatilini bir hafta öne almak gibi bir planlamamız yok

Mili Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yarı yıl tatilini erkene almak gibi bir planlamanın olmadığını söyledi. Bakan Özer, "Şu an için yarıyıl tatilini bir hafta öne... 07.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-07T12:36+0300

2022-01-07T12:36+0300

2022-01-07T12:45+0300

türkiye

milli eğitim bakanlığı

mahmut özer

tatil

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/02/1048559740_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_80438af4fa594dfa1b47f9257cd9ef98.jpg

Omicron varyantı ve son Kovid-19 vaka sayılarının hatırlatılarak, Bakanlığın bu süreçte yüz yüze eğitimle ilgili planlamalarının sorulması üzerine Özer, 6 Eylül'den itibaren başlattıkları yüz yüze eğitimde sınıf bazlı uygulamayı çok başarılı şekilde yürüttüklerini ifade etti.Kovid-19'a karşı tüm dünyada aşı, maske, mesafe ve temizlik kurallarının uygulandığını, Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bilim Kurulu ile koordineli bir şekilde süreci çok başarılı bir şekilde yönettiklerini ifade eden Özer, "Türkiye genelinde 850 bin sınıf var. Bugün itibarıyla 3 bin 451 sınıfımızda Kovid-19 veyahut yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi." bilgisini verdi.-'Belli bir eşiğe gelirse önlemlerimizi tekrar gözden geçiririz'Şu an için Bakanlık olarak alarm verecekleri bir durumun olmadığının altını çizen Özer, "Süreci yakınen izliyoruz. Ve eğer belli bir aşamaya belli bir eşiğe gelirse önlemlerimizi tekrar gözden geçirebiliriz. Sağlık Bakanlığı ile görüşürüz, Sağlık Bilim Kurulu ile tüm önlemleri tekrar gözden geçirebiliriz ama başlangıç noktasındayız. Okullar ilk açılması gereken, son kapatılması gereken yerlerdir ve bir kapatma yapılacaksa ilk başlanacak yer okul değildir." diye konuştu.Bu süreçteki en büyük avantajlarının öğretmenlerin aşılanma oranlarının yüksekliği olduğunu söyleyen Özer, en az 2 doz aşı olmuş ve hastalığı geçirerek bağışıklık kazanmış olan öğretmen oranının yüzde 94, 3 doz aşı olmuş öğretmen oranının yüzde 41 olduğunu ve 4 doz aşı olmuş öğretmen oranlarının da sürekli arttığını aktardı.Yüz yüze eğitimin önemine dikkati çeken Özer, okulların kapanmasının istenmediğini ifade ederek, "Bu noktaya gelinmiş olması ve toplumda bir mutabakatın ortaya çıkmış olması hakikaten son derece sevindirici. Bu, Omicron dalgasına duyarsız olduğumuz anlamına gelmiyor. Süreci yakından takip ediyorsun. Zaten burada 2 haftalık bir sürecimiz kaldı. Biliyorsunuz 2 hafta sonra yarıyıl tatili devreye giriyor." ifadelerini kullandı.Yarıyıl tatilinin bir hafta erkene çekilmesi ve uzatılması ihtimalinin bulunup bulunmadığının sorulması üzerine Özer, şöyle devam etti:Şu an Kovid-19 kaynaklı kapanan sınıf sayılarına dikkati çeken Özer, Omicron varyantı olmadan bu sayının 10 binlere çıktığını gördüklerini belirterek, "71 bine yakın okulumuzda tüm sınıfları kapatılmış olan hiçbir okulumuz bulunmamaktadır, Omicron'un bu hızlı yayılımına rağmen. Şu andaki verimiz bu ama bunlar haftaya değişir, bakarız, değerlendiririz. Sağlık Bakanlığımızla istişare ederiz Sağlık Bilim Kurulu ile istişare ederiz, buna göre yeni planlamalar yapabiliriz ama şu an için üzgünüm, eğer birileri tatil bekliyorsa yüz yüze eğitime devam ediyoruz." diye konuştu.'O cıvıl cıvıl öğrencileri, o çamurların içinde gördüğüm zaman üzüldüm'Bakan Özer'e, "Çok eskiden beri devam eden bir şey için söylüyorum, velilerden para alınsın gibi durumlar vardı. Şimdi diyorsunuz ki il il hepsini takip ediyoruz. Şanlıurfa'da neyle karşılaştınız?" sorusu yöneltildi.Bu ildeki açıklamasının kamera önünde yapılmadığını, normal rutin bir konuşmanın içindeki bir kısmın cımbızlanarak servis edildiğini ifade eden Özer, okulda çok geniş bir alan olmasına rağmen öğrencilerin çamur ve tozun toprağın içinde oynadıklarını gördüğünü söyledi.Özer şunları kaydetti:

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

milli eğitim bakanlığı, mahmut özer, tatil