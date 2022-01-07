https://tr.sputniknews.com/20220107/muglada-deve-adam-oldurdu-1052496975.html

Muğla’da deve, adam öldürdü

Muğla’da deve, adam öldürdü

Çevresinde deve güreşlerine merakı ile tanınan Muğlalı Zafer Meral, arkadaşının devesini severken hayatını kaybetti. Meral’in cansız bedeni, ahırda kanlar... 07.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-07T12:34+0300

2022-01-07T12:34+0300

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türkiye

muğla

deve

hayvansever

ısırma

hayvan

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Yakın çevresinde develere olan düşkünlüğüyle tanınan ve sıkı bir deve güreşi takipçisi olan 48 yaşındaki Zafer Meral, ilçeye bağlı Menteş Mahallesi'nde bir arkadaşının devesini sevmeye gitti. Meral, bir süre deveyi sevip yem verdikten sonra, aniden devenin saldırısına uğradı. BİR süre sonra devenin yanında Zafer Meral'i hareketsiz halde kanlar içinde gören arkadaşı, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.Yeni Asır gazetesinden Volkan Yıldız'ın haberine göre olay yerine gelen sağlık ekipleri, sağ kolu dirsekten itibaren ciddi şekilde deve ısırığı ile ezilen Zafer Meral'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Deveci camianın sevilen ismi olan Zafer Meral'ın ölümü, yakınlarını yasa boğdu. Vücudunda ciddi yaralanmalar bulunan talihsiz adam, otopsi işlemlerinin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.'Saldırgan olabiliyorlar'Zafer Meral'in kaybetmenin acısını yaşayan arkadaşları, "Milas'ta geçmiş yıllarda bir arkadaşımızı da aynı şekilde kaybetmiştik. Develer bazan çok saldırgan olabiliyor. Dikkatli olmak gerekiyor" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211229/ingilteredeki-bir-kasabada-sincap-teroru-18-yarali-1052215388.html

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muğla, deve, hayvansever, ısırma, hayvan