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Muğla’da deve, adam öldürdü
Muğla’da deve, adam öldürdü
Çevresinde deve güreşlerine merakı ile tanınan Muğlalı Zafer Meral, arkadaşının devesini severken hayatını kaybetti. Meral’in cansız bedeni, ahırda kanlar... 07.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-07T12:34+0300
2022-01-07T12:36+0300
türkiye
muğla
deve
hayvansever
ısırma
hayvan
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Yakın çevresinde develere olan düşkünlüğüyle tanınan ve sıkı bir deve güreşi takipçisi olan 48 yaşındaki Zafer Meral, ilçeye bağlı Menteş Mahallesi'nde bir arkadaşının devesini sevmeye gitti. Meral, bir süre deveyi sevip yem verdikten sonra, aniden devenin saldırısına uğradı. BİR süre sonra devenin yanında Zafer Meral'i hareketsiz halde kanlar içinde gören arkadaşı, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.Yeni Asır gazetesinden Volkan Yıldız'ın haberine göre olay yerine gelen sağlık ekipleri, sağ kolu dirsekten itibaren ciddi şekilde deve ısırığı ile ezilen Zafer Meral'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Deveci camianın sevilen ismi olan Zafer Meral'ın ölümü, yakınlarını yasa boğdu. Vücudunda ciddi yaralanmalar bulunan talihsiz adam, otopsi işlemlerinin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.'Saldırgan olabiliyorlar'Zafer Meral'in kaybetmenin acısını yaşayan arkadaşları, "Milas'ta geçmiş yıllarda bir arkadaşımızı da aynı şekilde kaybetmiştik. Develer bazan çok saldırgan olabiliyor. Dikkatli olmak gerekiyor" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211229/ingilteredeki-bir-kasabada-sincap-teroru-18-yarali-1052215388.html
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muğla, deve, hayvansever, ısırma, hayvan

Muğla’da deve, adam öldürdü

12:34 07.01.2022 (güncellendi: 12:36 07.01.2022)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girDeve
Deve - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2022
© Sputnik
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Çevresinde deve güreşlerine merakı ile tanınan Muğlalı Zafer Meral, arkadaşının devesini severken hayatını kaybetti. Meral’in cansız bedeni, ahırda kanlar içerisinde bulundu.
Yakın çevresinde develere olan düşkünlüğüyle tanınan ve sıkı bir deve güreşi takipçisi olan 48 yaşındaki Zafer Meral, ilçeye bağlı Menteş Mahallesi'nde bir arkadaşının devesini sevmeye gitti. Meral, bir süre deveyi sevip yem verdikten sonra, aniden devenin saldırısına uğradı. BİR süre sonra devenin yanında Zafer Meral'i hareketsiz halde kanlar içinde gören arkadaşı, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Yeni Asır gazetesinden Volkan Yıldız'ın haberine göre olay yerine gelen sağlık ekipleri, sağ kolu dirsekten itibaren ciddi şekilde deve ısırığı ile ezilen Zafer Meral'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Deveci camianın sevilen ismi olan Zafer Meral'ın ölümü, yakınlarını yasa boğdu. Vücudunda ciddi yaralanmalar bulunan talihsiz adam, otopsi işlemlerinin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

'Saldırgan olabiliyorlar'

Zafer Meral'in kaybetmenin acısını yaşayan arkadaşları, "Milas'ta geçmiş yıllarda bir arkadaşımızı da aynı şekilde kaybetmiştik. Develer bazan çok saldırgan olabiliyor. Dikkatli olmak gerekiyor" dedi.
yer sincabı, sincap - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2021
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