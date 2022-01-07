Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220107/nafaka-duzenlemesinde-sona-gelindi-evlilik-suresi-dikkate-alinacak-1052489536.html
Nafaka düzenlemesinde sona gelindi: Evlilik süresi dikkate alınacak
Nafaka düzenlemesinde sona gelindi: Evlilik süresi dikkate alınacak
Çekişmeli boşanmalar ve milyonları ilgilendiren süresiz nafaka düzenlemesinde sona gelindi. Kademeli formülün öne çıktığı düzenlemeye göre, nafaka süresine üst... 07.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-07T06:44+0300
2022-01-07T06:46+0300
türkiye
ak parti
boşanma
nafaka
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103465/85/1034658567_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d7b90b019956d0eab86185daed47bc11.jpg
AK Parti, çekişmeli boşanma davalarının uzun sürmesinden kaynaklanan mağduriyetleri giderecek düzenleme üzerinde çalışıyor. Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı İnsan Hakları Eylem Planı’ndaki faaliyet başlıklarından olan “uzun süren boşanma davaları”na yönelik düzenlemeyle, sürecin kısaltılması hedefleniyor.Özellikle çekişmeli boşanma davalarında “tazminat, velayet, nafaka, eşler arasında kusurun kimde olduğu” gibi nedenlerle süre yıllarca uzayabiliyor. Yenişafak'ın haberine göre, yapılacak düzenlemeyle, boşanmak için tüm anlaşmazlıkların karara bağlanması beklenmeyecek. Bu usul hükümleri ana davadan ayrılacak. Yani kusur, tazminat ve diğer uyuşmazlık konularında, boşanma gerçekleştikten sonra karar verilecek.Kusur oranlarına boşandıktan sonra bakılacakAK Parti’nin hukukçu kaynakları, düzenlemeye ilişkin, “Boşanma süreçleri yeni sorunlara yol açıyor. Şiddete ve kadınların ekonomik sıkıntılar yaşamasına neden oluyor. Ya da boşanma gerçekleşmediği için ikinci evliliğini yapamıyor. Hakim vicdani kanaatine göre evlilik birliğinin fikren ve ruhen bittiğini, sadakatin kalmadığını tespit edebiliyorsa kusur oranlarına bakmadan boşanma kararı verebilecek. Kusur oranlarını, gerek nafaka talepleri, gerek velayet ilişkisi, gerekse tazminat ilişkisini ise boşanma sonrasında değerlendirecek” dedi.Nafakada kademeli formülSüresiz nafakayı sona erdirecek düzenleme üzerindeki çalışmalar da devam ediyor. Bu kapsamda kademeli bir formül öne çıkıyor. Nafaka ödeme süresine üst sınır konulması ya da evlilik süresine göre nafaka ödenmesi seçenekleri gündeme gelirken, evlilik süresine göre kadını mağdur etmeyecek oranların belirlenmesi de üzerinde tartışılan bir başka formül.Örneğin; 3 yılın altındaki evliliklerde 5 yılın altında nafaka olamaz, 7 yılın altındaki evliliklerde 5 ila 10 yıl arasında nafaka verilmesi gibi süreler belirlenebilecek.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103465/85/1034658567_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_a549649d5de7800ce5b4051cd5368817.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ak parti, boşanma, nafaka

Nafaka düzenlemesinde sona gelindi: Evlilik süresi dikkate alınacak

06:44 07.01.2022 (güncellendi: 06:46 07.01.2022)
© Fotoğraf : DHAboşanma davası
boşanma davası - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2022
© Fotoğraf : DHA
Abone ol
Çekişmeli boşanmalar ve milyonları ilgilendiren süresiz nafaka düzenlemesinde sona gelindi. Kademeli formülün öne çıktığı düzenlemeye göre, nafaka süresine üst sınır ya da evlilik süresine göre nafaka seçenekleri masada. Çekişmeli boşanmalarda ise anlaşmazlıkların eşler boşandıktan sonra karara bağlanması planlanıyor.
AK Parti, çekişmeli boşanma davalarının uzun sürmesinden kaynaklanan mağduriyetleri giderecek düzenleme üzerinde çalışıyor.
Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı İnsan Hakları Eylem Planı’ndaki faaliyet başlıklarından olan “uzun süren boşanma davaları”na yönelik düzenlemeyle, sürecin kısaltılması hedefleniyor.
Özellikle çekişmeli boşanma davalarında “tazminat, velayet, nafaka, eşler arasında kusurun kimde olduğu” gibi nedenlerle süre yıllarca uzayabiliyor. Yenişafak'ın haberine göre, yapılacak düzenlemeyle, boşanmak için tüm anlaşmazlıkların karara bağlanması beklenmeyecek. Bu usul hükümleri ana davadan ayrılacak. Yani kusur, tazminat ve diğer uyuşmazlık konularında, boşanma gerçekleştikten sonra karar verilecek.

Kusur oranlarına boşandıktan sonra bakılacak

AK Parti’nin hukukçu kaynakları, düzenlemeye ilişkin, “Boşanma süreçleri yeni sorunlara yol açıyor. Şiddete ve kadınların ekonomik sıkıntılar yaşamasına neden oluyor. Ya da boşanma gerçekleşmediği için ikinci evliliğini yapamıyor. Hakim vicdani kanaatine göre evlilik birliğinin fikren ve ruhen bittiğini, sadakatin kalmadığını tespit edebiliyorsa kusur oranlarına bakmadan boşanma kararı verebilecek. Kusur oranlarını, gerek nafaka talepleri, gerek velayet ilişkisi, gerekse tazminat ilişkisini ise boşanma sonrasında değerlendirecek” dedi.

Nafakada kademeli formül

Süresiz nafakayı sona erdirecek düzenleme üzerindeki çalışmalar da devam ediyor. Bu kapsamda kademeli bir formül öne çıkıyor. Nafaka ödeme süresine üst sınır konulması ya da evlilik süresine göre nafaka ödenmesi seçenekleri gündeme gelirken, evlilik süresine göre kadını mağdur etmeyecek oranların belirlenmesi de üzerinde tartışılan bir başka formül.
Örneğin; 3 yılın altındaki evliliklerde 5 yılın altında nafaka olamaz, 7 yılın altındaki evliliklerde 5 ila 10 yıl arasında nafaka verilmesi gibi süreler belirlenebilecek.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
07:52Demirören Grubu, CHP'li Başarır'ın 20 Aralık iddiasını yargıya taşıdı
07:48Ahmet Hakan: Bir cümleyle Nebati’yi anlatışım, tez zamanda çöp oldu
07:24Yeni Kovid-19 tedbirleri masada
07:13Ücretsiz veriliyor: 20 soruyu doğru cevaplayan herkese amatör İHA pilot sertifikası
07:03Ankara’da 137 bin 689 adet kozmetik ürün ele geçirildi
06:44Nafaka düzenlemesinde sona gelindi: Evlilik süresi dikkate alınacak
06:27Bakanlıktan 'Sevgi Evi' açıklaması
06:20Konya'da, 1 kişinin öldüğü olayda polis memuru tutuklandı
06:10Mersin ve Ankara'da bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı
05:55Prof. Saltık, salgın önlemlerini değerlendirdi: Kararlarda ekonomik ve siyasi etkiler var
05:29ABD ile Japonya hipersonik silahlara yönelik anlaşma imzalayacak
05:03Koronavirüs tespiti için eğitilen 2 köpek, Boston'da okullarda görev yapacak
04:38Teksas'ta babasının silahıyla oynayan çocuk annesiyle kardeşini yaraladı
04:02Brezilya'da Omicron varyantı kaynaklı ilk ölüm görüldü
03:35Kuzey Kıbrıs'ta günlük koronavirüs vaka sayısı ilk kez bini aştı
03:06AK Partili Elitaş: Son dönemde kripto para düzenlemesiyle ilgili ortaya atılan iddialar asılsızdır
02:53Çin, QUAD ittifakının bölge için güvenlik riski oluşturduğu uyarısında bulundu
02:48Numan Kurtulmuş: Türkiye bir daha asla IMF'ye borçlu hale gelmeyecek
02:26Sıkışan gaz patladı, duvarları yıkılan evdeki 3 kişi yaralandı
02:23Sudan'da darbe karşıtı gösterilerde ölenlerin sayısı 60'a yükseldi