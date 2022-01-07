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https://tr.sputniknews.com/20220107/nato-disisleri-bakanlari-rusyayla-diyalog-kurulsun-gerilim-dusurulsun-1052513109.html
NATO dışişleri bakanları: Rusya'yla diyalog kurulsun, gerilim düşürülsün
NATO dışişleri bakanları: Rusya'yla diyalog kurulsun, gerilim düşürülsün
NATO'ya üye ülkelerin dışişleri bakanları, 12 Ocak'ta yapılacak Rusya-NATO Konseyi toplantısından önce Rusya'yla diyalog kurulması, diplomasi yapılması ve... 07.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-07T19:07+0300
2022-01-07T19:47+0300
nato
dünya
abd
rusya
dışişleri bakanı
jens stoltenberg
ukrayna
nükleer
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NATO dışişleri bakanları, haftaya çarşamba gerçekleştirilecek Rusya-NATO Konseyi toplantısı öncesinde Ukrayna'da yaşanan gelişmeleri ve Rusya'yla ilişkileri görüşmek üzere bugün video konferans yöntemiyle olağanüstü toplantı yaptı.ABD'nin NATO Daimi Temsilciliği'nden yapılan açıklamada, bakanların toplantıda Rusya'yla diyalog kurulması, diplomasi yapılması ve gerilimin düşürülmesi gerektiğinin altını çizdiği vurgulandı.Açıklamada, "Tüm NATO ülkelerinin dışişleri bakanları, bugünkü olağanüstü toplantıda Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığına verilecek yanıtta bir olacağımızı yeniden teyit ettiler. Yaklaşan NATO-Rusya Konseyi öncesinde diplomasi, diyalog ve gerilimi azaltma ihtiyacının altını çizdiler" dendi.Toplantının ardından basın toplantısı düzenleyen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Moskova'nın NATO-Rusya Konseyi'ne katılma kararının olumlu bir sinyal olduğunu belirterek "NATO, Rusya'yla güvenlik konusunda doğrudan ve açık bir diyalog kuracak ancak diplomasinin sonuç getirmemesi riski her zaman mevcut" dedi.Ukrayna krizi nedeniyle Avrupa'da yeni bir silahlı çatışma yaşanmasının ihtimal dahilinde görüldüğünü kaydeden Stoltenberg, bu nedenle Rusya'yla diyaloğu önemli bulduklarını, dışişleri bakanlarının da diyaloğa ihtiyaç olduğunu teyit ettiklerini söyledi. "Biz, Rusya'nın endişelerini dinlemeye hazırız ancak Rusya'nın da NATO'nun endişelerini dinleyeceğini umuyoruz. Rusya'yla konvansiyonel ve nükleer silahların kontrolünü istişare etmeye hazırız. Ancak bu, karşılıklı olarak, dengeli bir şekilde ve denetleme mekanizması oluşturularak yapılmalı. Bu nedenle, NATO'ya tek taraflar talepler yöneltilmemeli" diyen Stoltenberg, konuşmasını şöyle devam etti:Ukrayna'nın egemen, bağımsız bir ülke olduğunu ve kendini savunma hakkı bulunduğunu belirten Stoltenberg, NATO ülkelerinin Ukrayna'ya öz savunma kapasitesini artırması için askeri eğitim verilmesi ve teçhizat sunulmasını da kapsayan askeri yardım sağladığının altını çizdi.Stoltenberg, "Rusya'yla kapsamlı ve verimli diyaloğa ilgi duyuyoruz. Ancak bugünkü mesajımız, NATO, ülkelerin kendi yolunu seçme hakkı da dahil ana güvenlik konularında taviz vermeyeceği yönündedir" diye ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20220103/bes-nukleer-gucten-ortak-aciklama-nukleer-bir-savasin-kazanani-olmaz-asla-baslatilmamali---1052360064.html
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nato, abd, rusya, dışişleri bakanı, jens stoltenberg, ukrayna, nükleer

NATO dışişleri bakanları: Rusya'yla diyalog kurulsun, gerilim düşürülsün

19:07 07.01.2022 (güncellendi: 19:47 07.01.2022)
© REUTERS / Yves HermanNATO
NATO - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2022
© REUTERS / Yves Herman
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NATO'ya üye ülkelerin dışişleri bakanları, 12 Ocak'ta yapılacak Rusya-NATO Konseyi toplantısından önce Rusya'yla diyalog kurulması, diplomasi yapılması ve gerilimin düşürülmesi çağrısında bulundu.
NATO dışişleri bakanları, haftaya çarşamba gerçekleştirilecek Rusya-NATO Konseyi toplantısı öncesinde Ukrayna'da yaşanan gelişmeleri ve Rusya'yla ilişkileri görüşmek üzere bugün video konferans yöntemiyle olağanüstü toplantı yaptı.
ABD'nin NATO Daimi Temsilciliği'nden yapılan açıklamada, bakanların toplantıda Rusya'yla diyalog kurulması, diplomasi yapılması ve gerilimin düşürülmesi gerektiğinin altını çizdiği vurgulandı.
Açıklamada, "Tüm NATO ülkelerinin dışişleri bakanları, bugünkü olağanüstü toplantıda Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığına verilecek yanıtta bir olacağımızı yeniden teyit ettiler. Yaklaşan NATO-Rusya Konseyi öncesinde diplomasi, diyalog ve gerilimi azaltma ihtiyacının altını çizdiler" dendi.
Toplantının ardından basın toplantısı düzenleyen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Moskova'nın NATO-Rusya Konseyi'ne katılma kararının olumlu bir sinyal olduğunu belirterek "NATO, Rusya'yla güvenlik konusunda doğrudan ve açık bir diyalog kuracak ancak diplomasinin sonuç getirmemesi riski her zaman mevcut" dedi.
Ukrayna krizi nedeniyle Avrupa'da yeni bir silahlı çatışma yaşanmasının ihtimal dahilinde görüldüğünü kaydeden Stoltenberg, bu nedenle Rusya'yla diyaloğu önemli bulduklarını, dışişleri bakanlarının da diyaloğa ihtiyaç olduğunu teyit ettiklerini söyledi.
"Biz, Rusya'nın endişelerini dinlemeye hazırız ancak Rusya'nın da NATO'nun endişelerini dinleyeceğini umuyoruz. Rusya'yla konvansiyonel ve nükleer silahların kontrolünü istişare etmeye hazırız. Ancak bu, karşılıklı olarak, dengeli bir şekilde ve denetleme mekanizması oluşturularak yapılmalı. Bu nedenle, NATO'ya tek taraflar talepler yöneltilmemeli" diyen Stoltenberg, konuşmasını şöyle devam etti:
"Rusya'yla diyalog, yalnızca Avrupa güvenlik sisteminin temel ilkeleri çerçevesinde kurulabilir. Güvenlik müzakerelerinin başarısız olması ihtimaline karşı İttifak, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik olası saldırganlığı için hazırlık yapıyor. NATO, diyalogla eş zamanlı olarak İttifak'a üye ülkelerin savunmasını güçlendirmeye devam ediyor."
Ukrayna'nın egemen, bağımsız bir ülke olduğunu ve kendini savunma hakkı bulunduğunu belirten Stoltenberg, NATO ülkelerinin Ukrayna'ya öz savunma kapasitesini artırması için askeri eğitim verilmesi ve teçhizat sunulmasını da kapsayan askeri yardım sağladığının altını çizdi.
Stoltenberg, "Rusya'yla kapsamlı ve verimli diyaloğa ilgi duyuyoruz. Ancak bugünkü mesajımız, NATO, ülkelerin kendi yolunu seçme hakkı da dahil ana güvenlik konularında taviz vermeyeceği yönündedir" diye ekledi.
Nükleer savaş - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2022
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