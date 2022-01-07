https://tr.sputniknews.com/20220107/omicronun-yeni-belirtisi-ortaya-cikti-1052495932.html

Prof. Dr. Pelin Kartal'dan 'Omicron' uyarısı: Ellerde morarma olursa dikkat

Prof. Dr. Pelin Kartal'dan 'Omicron' uyarısı: Ellerde morarma olursa dikkat

Omicron varyantı tüm dünyada vaka sayılarının hızla artmasına sebep olurken uzmanlar da corona virüsün bu varyantıyla ilgili araştırmalarına devam ediyor. Son... 07.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-07T12:21+0300

2022-01-07T12:21+0300

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koronavirüs

belirti

omicron

koronavirüs

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İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre Omicron varyantı tespit edilen hastaların yüzde 20'sinde deri semptomlarının ortaya çıktığı belirtildi.Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dış Kapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Pelin Kartal, 'Omicron' varyantındaki deri tutulumlarının daha çok çocuk ve gençlerde görüldüğünü belirterek, "Deri tutulumu farklı ve yüzde 20 oranında. Kaşıntı, deride kabarıklık, kırmızılık, isilik ya da kurdeşen dediğimiz şikayetlerle karşımıza çıkıyor. Daha çok diz, dirsek ve ayaklarda görülebiliyor" dedi.'Ellerde morarma olursa dikkat'Kartal, "Deride kabarık, hafif yanmayla kaşıntılı, biraz ağrılı olabilen kırmızı ve morumsu kabarıklıklar da olabiliyor. Ellerde morarma olursa oksijen ihtiyacı olduğu ve acil duruma sebebiyet vereceği için önemli. Bunlar da çocuklarda daha sık görülüyor" diye konuştu.Prof. Dr. Kartal, Omicron varyantı tespit edilmeden önce deri bulgularıyla kişide kendini gösterdiğini vurgulayarak, "Enfeksiyonun başlayıp klinik olarak ortaya çıkmadığı dönemde bu bulgular görülebiliyor. Haberci niteliğinde. Bulaş çok önemli. Çocuklarımızda böyle bir bulgu varsa mutlaka test yaptıralım.Tedavi sonrasında bu bulguların hemen geçmediği de raporlanmış" şeklinde konuştu.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

belirti, omicron, koronavirüs