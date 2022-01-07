Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20220107/omicronun-yeni-belirtisi-ortaya-cikti-1052495932.html
Prof. Dr. Pelin Kartal'dan 'Omicron' uyarısı: Ellerde morarma olursa dikkat
Prof. Dr. Pelin Kartal'dan 'Omicron' uyarısı: Ellerde morarma olursa dikkat
Omicron varyantı tüm dünyada vaka sayılarının hızla artmasına sebep olurken uzmanlar da corona virüsün bu varyantıyla ilgili araştırmalarına devam ediyor. Son... 07.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-07T12:21+0300
2022-01-07T12:23+0300
koronavirüs
belirti
omicron
koronavirüs
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/01/1051327501_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_dcf09a21a09092c864bf1280631a1bf9.jpg
İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre Omicron varyantı tespit edilen hastaların yüzde 20'sinde deri semptomlarının ortaya çıktığı belirtildi.Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dış Kapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Pelin Kartal, 'Omicron' varyantındaki deri tutulumlarının daha çok çocuk ve gençlerde görüldüğünü belirterek, "Deri tutulumu farklı ve yüzde 20 oranında. Kaşıntı, deride kabarıklık, kırmızılık, isilik ya da kurdeşen dediğimiz şikayetlerle karşımıza çıkıyor. Daha çok diz, dirsek ve ayaklarda görülebiliyor" dedi.'Ellerde morarma olursa dikkat'Kartal, "Deride kabarık, hafif yanmayla kaşıntılı, biraz ağrılı olabilen kırmızı ve morumsu kabarıklıklar da olabiliyor. Ellerde morarma olursa oksijen ihtiyacı olduğu ve acil duruma sebebiyet vereceği için önemli. Bunlar da çocuklarda daha sık görülüyor" diye konuştu.Prof. Dr. Kartal, Omicron varyantı tespit edilmeden önce deri bulgularıyla kişide kendini gösterdiğini vurgulayarak, "Enfeksiyonun başlayıp klinik olarak ortaya çıkmadığı dönemde bu bulgular görülebiliyor. Haberci niteliğinde. Bulaş çok önemli. Çocuklarımızda böyle bir bulgu varsa mutlaka test yaptıralım.Tedavi sonrasında bu bulguların hemen geçmediği de raporlanmış" şeklinde konuştu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/01/1051327501_99:0:1059:720_1920x0_80_0_0_fd93ebab1ea0bdc7dc4360905827280d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
belirti, omicron, koronavirüs

Prof. Dr. Pelin Kartal'dan 'Omicron' uyarısı: Ellerde morarma olursa dikkat

12:21 07.01.2022 (güncellendi: 12:23 07.01.2022)
© AAOmicron Varyantı - Koronavirüs
Omicron Varyantı - Koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2022
© AA
Abone ol
Omicron varyantı tüm dünyada vaka sayılarının hızla artmasına sebep olurken uzmanlar da corona virüsün bu varyantıyla ilgili araştırmalarına devam ediyor. Son olarak İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre 'Omicron' varyantı tespit edilen hastaların yüzde 20'sinde deri semptomlarının ortaya çıktığı belirtildi.
İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre Omicron varyantı tespit edilen hastaların yüzde 20'sinde deri semptomlarının ortaya çıktığı belirtildi.
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dış Kapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Pelin Kartal, 'Omicron' varyantındaki deri tutulumlarının daha çok çocuk ve gençlerde görüldüğünü belirterek, "Deri tutulumu farklı ve yüzde 20 oranında. Kaşıntı, deride kabarıklık, kırmızılık, isilik ya da kurdeşen dediğimiz şikayetlerle karşımıza çıkıyor. Daha çok diz, dirsek ve ayaklarda görülebiliyor" dedi.

'Ellerde morarma olursa dikkat'

Kartal, "Deride kabarık, hafif yanmayla kaşıntılı, biraz ağrılı olabilen kırmızı ve morumsu kabarıklıklar da olabiliyor. Ellerde morarma olursa oksijen ihtiyacı olduğu ve acil duruma sebebiyet vereceği için önemli. Bunlar da çocuklarda daha sık görülüyor" diye konuştu.
Prof. Dr. Kartal, Omicron varyantı tespit edilmeden önce deri bulgularıyla kişide kendini gösterdiğini vurgulayarak, "Enfeksiyonun başlayıp klinik olarak ortaya çıkmadığı dönemde bu bulgular görülebiliyor. Haberci niteliğinde. Bulaş çok önemli. Çocuklarımızda böyle bir bulgu varsa mutlaka test yaptıralım.Tedavi sonrasında bu bulguların hemen geçmediği de raporlanmış" şeklinde konuştu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
12:33Alanyaspor'da Teknik Direktör Farioli ve 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
12:33Prof. Dr. Sencer İmer yaşamını yitirdi
12:25Fazıl Say'dan Tarık Akan, Yaşar Kemal ve Yıldız Kenter için beste: Müziğimle onları anlattım
12:21Prof. Dr. Pelin Kartal'dan 'Omicron' uyarısı: Ellerde morarma olursa dikkat
12:19WhatsApp'tan yeni özellik: Bildirimlerde profil fotoğrafı gözükecek
12:19Mandalar eksi 10 derecede yosunla beslendi
12:16DiCaprio'dan Batman Sason Çayı paylaşımı
12:09İstanbul, Omicron varyantının etkisiyle kırmızıya büründü
11:58Fransa: Dakar Rallisi'ne yönelik terör saldırısı düzenlenmiş olabilir
11:53Kılıçdaroğlu: Karanlığın zifirisindeyiz ama güneşin doğmasına çok yakınız
11:49TikTok videosu gündem olan Cumhuriyet Savcısı Nusreddin Saltabaş, görevden uzaklaştırıldı
11:46Türkiye'nin yüz ölçümünü değiştiren deniz dolgusu uydudan görüntülendi
11:25İzmir'deki 188 yıllık pideci artan maliyetler sebebiyle kapandı
11:23Rekabet Kurumu: 2021’de 95 milyar TL’lik yedi özelleştirme yapıldı
11:08Bakan Nebati, yarın iş dünyasının kadın temsilcileriyle bir araya gelecek
11:02THY Avrupa Ligi'nde tüm maçlar iptal
11:00Paraguay'da pirana saldırıları: Isırılmış 4 ceset bulundu, 20 yaralı var
10:57Kazakistan lideri Tokayev: Teröristlerle müzakere masasına oturmaya niyetimiz yok
10:51Kuzey Kore, 'düşman güçlerin faaliyetleri nedeniyle' Pekin Kış Olimpiyatları'na katılmayacak
10:47Elektrikli süpürgenin içinden uyuşturucu çıktı