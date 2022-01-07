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Oscar kazanan ilk siyahi aktör Sidney Poitier 94 yaşında hayatını kaybetti
Oscar kazanan ilk siyahi aktör Sidney Poitier 94 yaşında hayatını kaybetti
En iyi erkek oyuncu Oscar’ını kazanan ilk siyahi aktör Sidney Poitier, 94 yaşında hayatını kaybetti. 07.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-07T22:19+0300
2022-01-07T22:19+0300
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En iyi erkek oyuncu Oscar’ını kazanan ilk siyahi aktör olan Hollywood yıldızı Sidney Poitier’ın 94 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi. Aslen Bahamalı olan ve 1927'de ABD’nin Miami kentinde doğan Poitier, 1958'de The Defiant Ones ile Oscar’a aday gösterilmesinin ardından 1963'te Tarladaki Zambaklar filmi ile en iyi erkek oyuncu dalında Oscar kazanmıştı. 2001 yapımı Training Day adlı filmle en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanan ikinci siyahi aktör olan Denzel Washington, ödülünü aldığı sırada yaptığı konuşmada, Poitier'i överek, “Ben her zaman senin peşinde olacağım Sidney. Her zaman ayak izlerini takip edeceğim. Yapmayı tercih edeceğim başka bir şey yok efendim” ifadelerini kullanmıştı. Aynı törende Poitier ise, ABD sinemasına yaptığı katkılardan dolayı Onursal Akademi Ödülü almıştı. Poitier, 1997'den 2007'ye kadar Bahamalar'ın Japonya Büyükelçisi olarak görev yapmış ve 2009'da eski ABD Başkanı Barrack Obama tarafından insanlığa katkılarından ötürü en yüksek sivil onur madalyası olan “Başkanlık Özgürlük Nişanı” verilmişti. Ernest Borgnine'nin ölümünün ardından Poitier, 2012 itibariyle yaşayan en yaşlı en iyi erkek oyuncu ödülüne sahip aktör unvanını almıştı.
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abd, miami, oscar

Oscar kazanan ilk siyahi aktör Sidney Poitier 94 yaşında hayatını kaybetti

22:19 07.01.2022
© İHA / MICHAEL REYNOLDSSidney Poitier
Sidney Poitier - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2022
© İHA / MICHAEL REYNOLDS
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En iyi erkek oyuncu Oscar’ını kazanan ilk siyahi aktör Sidney Poitier, 94 yaşında hayatını kaybetti.
En iyi erkek oyuncu Oscar’ını kazanan ilk siyahi aktör olan Hollywood yıldızı Sidney Poitier’ın 94 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi. Aslen Bahamalı olan ve 1927'de ABD’nin Miami kentinde doğan Poitier, 1958'de The Defiant Ones ile Oscar’a aday gösterilmesinin ardından 1963'te Tarladaki Zambaklar filmi ile en iyi erkek oyuncu dalında Oscar kazanmıştı.

2001 yapımı Training Day adlı filmle en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanan ikinci siyahi aktör olan Denzel Washington, ödülünü aldığı sırada yaptığı konuşmada, Poitier'i överek, “Ben her zaman senin peşinde olacağım Sidney. Her zaman ayak izlerini takip edeceğim. Yapmayı tercih edeceğim başka bir şey yok efendim” ifadelerini kullanmıştı. Aynı törende Poitier ise, ABD sinemasına yaptığı katkılardan dolayı Onursal Akademi Ödülü almıştı.

Poitier, 1997'den 2007'ye kadar Bahamalar'ın Japonya Büyükelçisi olarak görev yapmış ve 2009'da eski ABD Başkanı Barrack Obama tarafından insanlığa katkılarından ötürü en yüksek sivil onur madalyası olan “Başkanlık Özgürlük Nişanı” verilmişti.

Ernest Borgnine'nin ölümünün ardından Poitier, 2012 itibariyle yaşayan en yaşlı en iyi erkek oyuncu ödülüne sahip aktör unvanını almıştı.
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