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Peru'da 5.6 büyüklüğünde deprem
Peru'da 5.6 büyüklüğünde deprem
Peru'da 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 07.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-07T13:40+0300
2022-01-07T14:01+0300
dünya
peru
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Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Cuma günü Peru'daki Santa Anita'nın yaklaşık 56 km (35 mil) kuzeydoğusunda 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini söyledi. EMSC, depremin 80 km derinlikte olduğunu açıkladı.
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peru, deprem

Peru'da 5.6 büyüklüğünde deprem

13:40 07.01.2022 (güncellendi: 14:01 07.01.2022)
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2022
© AA
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Peru'da 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Cuma günü Peru'daki Santa Anita'nın yaklaşık 56 km (35 mil) kuzeydoğusunda 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini söyledi.
EMSC, depremin 80 km derinlikte olduğunu açıkladı.
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