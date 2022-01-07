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https://tr.sputniknews.com/20220107/peruda-55-buyuklugunde-deprem-1052500582.html
Peru'da 5.6 büyüklüğünde deprem
Peru'da 5.6 büyüklüğünde deprem
Peru'da 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 07.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-07T13:40+0300
2022-01-07T13:40+0300
2022-01-07T14:01+0300
dünya
peru
deprem
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Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Cuma günü Peru'daki Santa Anita'nın yaklaşık 56 km (35 mil) kuzeydoğusunda 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini söyledi. EMSC, depremin 80 km derinlikte olduğunu açıkladı.
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peru, deprem
Peru'da 5.6 büyüklüğünde deprem 13:40 07.01.2022 (güncellendi: 14:01 07.01.2022)
Peru'da 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Cuma günü Peru'daki Santa Anita'nın yaklaşık 56 km (35 mil) kuzeydoğusunda 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini söyledi.
EMSC, depremin 80 km derinlikte olduğunu açıkladı.