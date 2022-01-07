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https://tr.sputniknews.com/20220107/politico-abd-senatosu-kuzey-akim-2ye-yonelik-yaptirimlari-desteklemeyecek-1052486886.html
Politico: ABD Senatosu Kuzey Akım-2'ye yönelik yaptırımları desteklemeyecek
Politico: ABD Senatosu Kuzey Akım-2'ye yönelik yaptırımları desteklemeyecek
ABD Senatosundaki Demokratların önümüzdeki hafta Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz'un sunduğu Kuzey Akım-2 boru hattına yönelik yaptırım tasarısını büyük bir... 07.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-07T01:20+0300
2022-01-07T01:20+0300
dünya
abd
rusya
ukrayna
joe biden
ted cruz
doğalgaz boru hattı
kuzey akım-2
tasarı
yaptırım
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Politico dergisinin haberine göre, Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattına yönelik yaptırım öngören tasarı, önümüzdeki hafta yapılacak oylamada Demokratlar tarafından büyük olasılıkla destek görmeyecek.Habere göre birçok Demokrat senatör, Cruz’un yasa tasarısının ABD Başkanı Joe Biden'n Avrupalı ortaklarla birlik kurmasını engelleyebileceğini açıkça belirtmiş durumda.Örneğin Demokrat Senatör Chris Murphy, ‘nihai hedefin Ukrayna'yı işgalden kurtarmak ise’ bugün transatlantik ilişkilerinin bölünmemesi gerektiğine inanıyor.Haberde ayrıca Politico’ya konuşan sadece bir senatörün yaptırımlara destek vermeye hazır olduğunu ifade ettiği belirtiliyor.Politico daha önce ABD Senatosunun Kuzey Akım-2’ye yönelik yeni yaptırımları kabul edebileceğini yazmıştı. Söz konusu tasarı ile ilgili oylamanın 14 Ocak’ta yapılması bekleniyor.Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz tarafından sunulan tasarı, onaylandıktan 15 gün içinde Beyaz Saray idaresinin Kuzey Akım-2’ye yönelik yaptırımlar uygulamasını öngörüyor.Tasarı, Senato'dan geçmesi durumunda, önce Temsilciler Meclisi'ne, ardından Başkan Joe Biden'a yönlendirilecek, Biden’ın veto koyması durumunda tasarı Kongre’de tekrar oylanabilecek.
https://tr.sputniknews.com/20220106/bavyera-basbakani-soder-yeni-alman-hukumetinin-kuzey-akim-2-politikasi-almanyayi-tehdit-ediyor-1052474053.html
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abd, rusya, ukrayna, joe biden, ted cruz, doğalgaz boru hattı, kuzey akım-2, tasarı, yaptırım, senato

Politico: ABD Senatosu Kuzey Akım-2'ye yönelik yaptırımları desteklemeyecek

01:20 07.01.2022
© REUTERS / Arnd WiegmannKuzey Akım-2
Kuzey Akım-2 - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2022
© REUTERS / Arnd Wiegmann
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ABD Senatosundaki Demokratların önümüzdeki hafta Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz'un sunduğu Kuzey Akım-2 boru hattına yönelik yaptırım tasarısını büyük bir olasılıkla desteklemeyecekleri bildirildi.
Politico dergisinin haberine göre, Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattına yönelik yaptırım öngören tasarı, önümüzdeki hafta yapılacak oylamada Demokratlar tarafından büyük olasılıkla destek görmeyecek.
Habere göre birçok Demokrat senatör, Cruz’un yasa tasarısının ABD Başkanı Joe Biden'n Avrupalı ortaklarla birlik kurmasını engelleyebileceğini açıkça belirtmiş durumda.
Örneğin Demokrat Senatör Chris Murphy, ‘nihai hedefin Ukrayna'yı işgalden kurtarmak ise’ bugün transatlantik ilişkilerinin bölünmemesi gerektiğine inanıyor.
Haberde ayrıca Politico’ya konuşan sadece bir senatörün yaptırımlara destek vermeye hazır olduğunu ifade ettiği belirtiliyor.
Politico daha önce ABD Senatosunun Kuzey Akım-2’ye yönelik yeni yaptırımları kabul edebileceğini yazmıştı. Söz konusu tasarı ile ilgili oylamanın 14 Ocak’ta yapılması bekleniyor.
Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz tarafından sunulan tasarı, onaylandıktan 15 gün içinde Beyaz Saray idaresinin Kuzey Akım-2’ye yönelik yaptırımlar uygulamasını öngörüyor.
Tasarı, Senato'dan geçmesi durumunda, önce Temsilciler Meclisi'ne, ardından Başkan Joe Biden'a yönlendirilecek, Biden’ın veto koyması durumunda tasarı Kongre’de tekrar oylanabilecek.
Kuzey Akım- 2 - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
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