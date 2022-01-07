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https://tr.sputniknews.com/20220107/prof-dr-sencer-imer-yasamini-yitirdi-1052496672.html
Prof. Dr. Sencer İmer yaşamını yitirdi
Prof. Dr. Sencer İmer yaşamını yitirdi
Prof. Dr. Sencer İmer, yaşamını yitirdi. 80 yaşındaki İmer'in ölüm haberini görev yaptığı Ufuk Üniversitesi duyurdu. 07.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-07T12:33+0300
2022-01-07T12:33+0300
yaşam
profesör
haberler
türkiye
üniversite
ankara ufuk üniversitesi
sencer imer
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Ufuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sencer İmer yaşamını yitirdi. İmer'in ölüm haberini görev yaptığı Ufuk Üniversitesi, sosyal medya üzerinden duyurdu.Üniversitenin mesajında şu ifadelere yer verildi:"Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. C. Sencer İMER Vefat Etmiştir. Hocamıza Allah’tan Rahmet Kederli Ailesine ve Yakınlarına Başsağlığı Dileriz"
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profesör, haberler, türkiye, üniversite, ankara ufuk üniversitesi, sencer imer

Prof. Dr. Sencer İmer yaşamını yitirdi

12:33 07.01.2022
© FotoğrafSencer İmer
Sencer İmer - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2022
© Fotoğraf
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Prof. Dr. Sencer İmer, yaşamını yitirdi. 80 yaşındaki İmer'in ölüm haberini görev yaptığı Ufuk Üniversitesi duyurdu.
Ufuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sencer İmer yaşamını yitirdi. İmer'in ölüm haberini görev yaptığı Ufuk Üniversitesi, sosyal medya üzerinden duyurdu.
Üniversitenin mesajında şu ifadelere yer verildi:
"Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. C. Sencer İMER Vefat Etmiştir. Hocamıza Allah’tan Rahmet Kederli Ailesine ve Yakınlarına Başsağlığı Dileriz"
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