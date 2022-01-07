https://tr.sputniknews.com/20220107/prof-dr-sencer-imer-yasamini-yitirdi-1052496672.html

Prof. Dr. Sencer İmer yaşamını yitirdi

Prof. Dr. Sencer İmer yaşamını yitirdi

Prof. Dr. Sencer İmer, yaşamını yitirdi. 80 yaşındaki İmer'in ölüm haberini görev yaptığı Ufuk Üniversitesi duyurdu. 07.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-07T12:33+0300

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yaşam

profesör

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türkiye

üniversite

ankara ufuk üniversitesi

sencer imer

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Ufuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sencer İmer yaşamını yitirdi. İmer'in ölüm haberini görev yaptığı Ufuk Üniversitesi, sosyal medya üzerinden duyurdu.Üniversitenin mesajında şu ifadelere yer verildi:"Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. C. Sencer İMER Vefat Etmiştir. Hocamıza Allah’tan Rahmet Kederli Ailesine ve Yakınlarına Başsağlığı Dileriz"

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