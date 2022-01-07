Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20220107/prof-saltik-salgin-onlemlerini-degerlendirdi-kararlarda-ekonomik-ve-siyasi-etkiler-var-1052489065.html
Prof. Saltık, salgın önlemlerini değerlendirdi: Kararlarda ekonomik ve siyasi etkiler var
Prof. Saltık, salgın önlemlerini değerlendirdi: Kararlarda ekonomik ve siyasi etkiler var
Halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Ahmet Saltık, koronavirüse karşı aşılama sürecinde bir yılın geride kalmasına karşın toplumun sadece dörtte birinin tam aşılı... 07.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-07T05:55+0300
2022-01-07T05:55+0300
koronavirüs
karantina
koronavirüs
koronavirüs aşısı
koronavirüs tedbirleri
ahmet saltık
omicron
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/14/1045006354_0:111:3172:1895_1920x0_80_0_0_f9e803d17e3a98d8924ce3c7940651bc.jpg
Türkiye’de Omicron varyantının etkisiyle günlük koronavirüs vakaları 70 bine kadar dayandı. Buna karşın Bilim Kurulu toplantısı sonrası yeni bir tedbir almadıklarını belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, karantina sürelerini de yedi güne düşürdüklerini açıkladı. Halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Ahmet Saltık, Bakan Koca’nın açıklamaları sonrası Cumhuriyet’e konuştu:'Tehlike kapıda'İki varyant dolaşıyor. Omicron varyantı, Delta ile karşılaştırıldığında 70 kat daha bulaştırıcı. Omicron varyantı da beklenmedik mutasyonlarla farklı karakterler kazanabilir ve yeni bir varyant olarak önümüze çıkabilir. Bu da daha ağır bir tabloya neden olabilir. Hızlı hasta artışı olduğu için yoğun bakımlar da dolacak. Bu da sağlık kuruluşları için büyük risk. Bulaş sağlıkçılarda da artar ve hizmet dışı kalırlarsa sorun büyür.'Toplum bağışıklığı henüz dörtte bir düzeyinde'Fransa, İtalya ve İngiltere’de günlük 150 binlerin üzerinde vaka sayısının olduğunu, ABD’de ise bu sayının bir milyon sınırını aştığını dile getiren Saltık, “Karantina sürelerinin yedi güne indirildiği duyuruldu ama bu kararın gerekçesi ortaya konmadı. Bu da akla politik sebepleri, ekonomik kaygıları getiriyor. Türkiye’de son üç haftadır iyileşenlerin üç katı yeni olgu var. Hasta sayısı artıyor. İktidar bundan ürküyor. Bir gerekçe de insanlar pozitif çıktıklarında karantinada kalacakları için test yaptırmaktan kaçınıyorlar. Belki bu nedenle karantina süresi bir haftaya indirildi.“Türkiye başta ölü aşı (inaktif) ile değil, mRNA teknolojili BioNTech ile aşılamaya başlamalıydı diyen Prof. Dr. Saltık, “Bugün beş doz aşıdan söz etmezdik. Üçüncü aşı diyecektik. Türkiye’de üç aşı olanların toplam sayısı 20 milyon. Gerçek anlamda toplum bağışıklığı henüz dörtte bir düzeyinde. Herkesin ‘Böyle salgın yönetimi olmaz’ demesi gerekiyor” dedi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/14/1045006354_351:0:3080:2047_1920x0_80_0_0_4f980cb9b3eee82ec9ad84d5e56904ac.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
karantina, koronavirüs, koronavirüs aşısı, koronavirüs tedbirleri , ahmet saltık, omicron

Prof. Saltık, salgın önlemlerini değerlendirdi: Kararlarda ekonomik ve siyasi etkiler var

05:55 07.01.2022
© REUTERS / UMIT BEKTASTürkiye - koronavirüs - kalabalık
Türkiye - koronavirüs - kalabalık - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2022
© REUTERS / UMIT BEKTAS
Abone ol
Halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Ahmet Saltık, koronavirüse karşı aşılama sürecinde bir yılın geride kalmasına karşın toplumun sadece dörtte birinin tam aşılı olduğunu belirtti. Saltık, günlük vaka sayısı pik yapmışken karantina sürelerinin düşürülmesine ise “politik ve ekonomik kaygı” dedi.
Türkiye’de Omicron varyantının etkisiyle günlük koronavirüs vakaları 70 bine kadar dayandı. Buna karşın Bilim Kurulu toplantısı sonrası yeni bir tedbir almadıklarını belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, karantina sürelerini de yedi güne düşürdüklerini açıkladı. Halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Ahmet Saltık, Bakan Koca’nın açıklamaları sonrası Cumhuriyet’e konuştu:

'Tehlike kapıda'

İki varyant dolaşıyor. Omicron varyantı, Delta ile karşılaştırıldığında 70 kat daha bulaştırıcı. Omicron varyantı da beklenmedik mutasyonlarla farklı karakterler kazanabilir ve yeni bir varyant olarak önümüze çıkabilir. Bu da daha ağır bir tabloya neden olabilir. Hızlı hasta artışı olduğu için yoğun bakımlar da dolacak. Bu da sağlık kuruluşları için büyük risk. Bulaş sağlıkçılarda da artar ve hizmet dışı kalırlarsa sorun büyür.

'Toplum bağışıklığı henüz dörtte bir düzeyinde'

Fransa, İtalya ve İngiltere’de günlük 150 binlerin üzerinde vaka sayısının olduğunu, ABD’de ise bu sayının bir milyon sınırını aştığını dile getiren Saltık, “Karantina sürelerinin yedi güne indirildiği duyuruldu ama bu kararın gerekçesi ortaya konmadı. Bu da akla politik sebepleri, ekonomik kaygıları getiriyor. Türkiye’de son üç haftadır iyileşenlerin üç katı yeni olgu var. Hasta sayısı artıyor. İktidar bundan ürküyor. Bir gerekçe de insanlar pozitif çıktıklarında karantinada kalacakları için test yaptırmaktan kaçınıyorlar. Belki bu nedenle karantina süresi bir haftaya indirildi.
“Türkiye başta ölü aşı (inaktif) ile değil, mRNA teknolojili BioNTech ile aşılamaya başlamalıydı diyen Prof. Dr. Saltık, “Bugün beş doz aşıdan söz etmezdik. Üçüncü aşı diyecektik. Türkiye’de üç aşı olanların toplam sayısı 20 milyon. Gerçek anlamda toplum bağışıklığı henüz dörtte bir düzeyinde. Herkesin ‘Böyle salgın yönetimi olmaz’ demesi gerekiyor” dedi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
06:20Konya'da, 1 kişinin öldüğü olayda polis memuru tutuklandı
06:10Mersin ve Ankara'da bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı
05:55Prof. Saltık, salgın önlemlerini değerlendirdi: Kararlarda ekonomik ve siyasi etkiler var
05:29ABD ile Japonya hipersonik silahlara yönelik anlaşma imzalayacak
05:03Koronavirüs tespiti için eğitilen 2 köpek, Boston'da okullarda görev yapacak
04:38Teksas'ta babasının silahıyla oynayan çocuk annesiyle kardeşini yaraladı
04:02Brezilya'da Omicron varyantı kaynaklı ilk ölüm görüldü
03:35Kuzey Kıbrıs'ta günlük koronavirüs vaka sayısı ilk kez bini aştı
03:06AK Partili Elitaş: Son dönemde kripto para düzenlemesiyle ilgili ortaya atılan iddialar asılsızdır
02:53Çin, QUAD ittifakının bölge için güvenlik riski oluşturduğu uyarısında bulundu
02:48Numan Kurtulmuş: Türkiye bir daha asla IMF'ye borçlu hale gelmeyecek
02:26Sıkışan gaz patladı, duvarları yıkılan evdeki 3 kişi yaralandı
02:23Sudan'da darbe karşıtı gösterilerde ölenlerin sayısı 60'a yükseldi
02:16İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: Suudi Arabistan ile diplomatik ilişkilere hazırız
01:54Biden'ın CENTCOM Komutanlığı'na aday gösterdiği isim belli oldu
01:20Politico: ABD Senatosu Kuzey Akım-2'ye yönelik yaptırımları desteklemeyecek
01:16ABD Adalet Bakanlığı: Mısır hükümeti adına casusluk yapan bir kişi tutuklandı
01:06Mezarlık yolunda ağlayınca yaşadığı anlaşılan bebek için anne sütü istendi
00:58Beşiktaş'ta Önder Karaveli ve 3 futbolcu koronavirüse yakalandı
00:53Adıyaman'da 16 yaşında evlendirilmesinin ardından intihar eden kız çocuğunun ağabeyi de intihar etti