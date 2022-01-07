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Putin, Ortodoksların Noel'ini kutladı
Putin, Ortodoksların Noel'ini kutladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ortodoks inananların Noel Bayramı'nı yayınladığı bir mesajla kutladı. Rus lider, Noel'i Moskova dışındaki başkanlık... 07.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-07T12:55+0300
2022-01-07T12:55+0300
dünya
vladimir putin
noel
ortodoks kilisesi
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Putin, Kremlin'den yayınlanan kutlama mesajında, "Ana ve en çok sevilen Hristiyan bayramlarından biri olan Noel, özel bir manevi anlam taşıyor. İnsanları yüksek manevi idealler ve değerler etrafında birleştiren bu bayram, kalpleri neşe ve parlak umutlarla doldurur, yeni başarılar için ilham verir. Elbette bu bayramı, nesilden nesile aktarılan iyi aile gelenekleriyle ilişkilendiriyoruz" ifadelerini kullandı."Rus Ortodoks Kilisesi ve Rusya'nın diğer Hristiyan mezhepleri, en zengin tarihi, vatani ve kültürel mirasımızın korunmasına, aile kurumunun güçlendirilmesine ve gençlerin yetiştirilmesine büyük bir katkıda bulunuyor. Gençlerin kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla etkileşimleri gelişiyor, dinler arası diyalog iyileşiyor, sosyal hizmet, hayır ve eğitim inisiyatiflerine büyük önem veriliyor. Bu kadar önem taşıyan ve çok yönlü olan bu faaliyetler samimi bir takdiri hak ediyor" diye devam eden Putin, Ortodoks Hristiyanlara, Noel'i kutlayan herkese sağlık, başarı ve her şeyin en iyisini temenni etti.Dua edip mum diktiPutin, Noel'i başkanlık rezidansının bulunduğu Novo-Ogarevo'daki 'Spasa Nerukotvornogo Obraza' Kilisesi'nde karşıladı.Takım elbise giydiği ve kravat takmadığı görülen Rus lider, dua edip mum dikti.
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vladimir putin, noel, ortodoks kilisesi

Putin, Ortodoksların Noel'ini kutladı

12:55 07.01.2022
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girVladimir Putin- Noel
Vladimir Putin- Noel - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2022
© Sputnik
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ortodoks inananların Noel Bayramı'nı yayınladığı bir mesajla kutladı. Rus lider, Noel'i Moskova dışındaki başkanlık konutunun bulunduğu Novo-Ogarevo'daki bir kilisede karşıladı.
Putin, Kremlin'den yayınlanan kutlama mesajında, "Ana ve en çok sevilen Hristiyan bayramlarından biri olan Noel, özel bir manevi anlam taşıyor. İnsanları yüksek manevi idealler ve değerler etrafında birleştiren bu bayram, kalpleri neşe ve parlak umutlarla doldurur, yeni başarılar için ilham verir. Elbette bu bayramı, nesilden nesile aktarılan iyi aile gelenekleriyle ilişkilendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Rus Ortodoks Kilisesi ve Rusya'nın diğer Hristiyan mezhepleri, en zengin tarihi, vatani ve kültürel mirasımızın korunmasına, aile kurumunun güçlendirilmesine ve gençlerin yetiştirilmesine büyük bir katkıda bulunuyor. Gençlerin kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla etkileşimleri gelişiyor, dinler arası diyalog iyileşiyor, sosyal hizmet, hayır ve eğitim inisiyatiflerine büyük önem veriliyor. Bu kadar önem taşıyan ve çok yönlü olan bu faaliyetler samimi bir takdiri hak ediyor" diye devam eden Putin, Ortodoks Hristiyanlara, Noel'i kutlayan herkese sağlık, başarı ve her şeyin en iyisini temenni etti.

Dua edip mum dikti

Putin, Noel'i başkanlık rezidansının bulunduğu Novo-Ogarevo'daki 'Spasa Nerukotvornogo Obraza' Kilisesi'nde karşıladı.
Takım elbise giydiği ve kravat takmadığı görülen Rus lider, dua edip mum dikti.
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