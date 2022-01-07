Randevu tarihini beğenmeyen kadının kocası, doktoru darp etti

Bugün yine tüm Türkiyede yaşanan ve seri haline gelmiş ve önüne bir türlü geçilemeyen bir saldırıyla karşı karşıya kaldık. Genel Cerrahi Uzmanı doktor arkadaşımız Hüseyin Kara bir şahıs tarafından ısrarla iki kez darp ve sözlü saldırıya uğramıştır. Biz bu çalışma şartlarımızın düzeltilmesi için defalarca başvurmamıza rağmen, defalarca söylememize rağmen hiçbir düzenleme olmamıştır. Burada işler bize düşmüştür.