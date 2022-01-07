https://tr.sputniknews.com/20220107/rtukun-basvurusuyla-dunyadaki-butun-radyo-istasyonlarini-dinlemeyi-saglayan-siteye-erisim-kalkti-1052510597.html

RTÜK’ün başvurusuyla, dünyadaki bütün radyo istasyonlarını dinlemeyi sağlayan siteye erişim kalktı

RTÜK’ün başvurusuyla, dünyadaki bütün radyo istasyonlarını dinlemeyi sağlayan siteye erişim kalktı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) başvurusuyla dünyadaki bütün radyo istasyonlarını dinlemeye olanak sağlayan Radio Garden (radio.garden) erişime... 07.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-07T17:25+0300

2022-01-07T17:25+0300

2022-01-07T17:25+0300

türkiye

radyo

türkiye

rtük

erişim engeli

yasak

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İfade Özgürlüğü Derneği’ne ait EngelliWeb projesinin aktardığına göre gerekli lisans alımını gerçekleştirmediği gerekçesiyle Radio Garden, RTÜK’ün talebiyle, Ankara 2’nci Sulh Ceza Hakimliği‘nin 4 Ocak 2022 tarih ve 2022/136 sayılı kararı ile erişime engellendi.13 Aralık 2021’de Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından, yayın lisansı almadan yayın hizmeti yapıldığı tespit edilen radyo platformu Radio Garden‘a lisans ücretini ödemesine ya da hizmetine son vermesi için 72 saat süre verilmişti.

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radyo, türkiye, rtük, erişim engeli, yasak