https://tr.sputniknews.com/20220107/sahile-vuran-yunusun-kursunlanarak-olduruldugu-ortaya-cikti-1052507419.html

Sahile vuran yunusun kurşunlanarak öldürüldüğü ortaya çıktı

Sahile vuran yunusun kurşunlanarak öldürüldüğü ortaya çıktı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde, sahile vuran yunusun kurşunlanarak öldürüldüğü belirlendi. 07.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-07T16:31+0300

2022-01-07T16:31+0300

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türkiye

yunus balığı

kocaeli

darıca

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Darıca Bayramoğlu Mahallesi Balyanoz Koyu’nda görev yapan Darıca Belediyesi’nin güvenlik görevlileri, kıyıya vuran yunusu fark etti. Güvenlik görevlilerinin haber vermesi üzerine gelen Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı Hayvan Sağlığı ve Refahı Ekibi, yaptıkları incelemede yunusun gövdesinde kurşun izlerini fark etti. Ekipler, yunusu kıyıya çekerek araca koyduktan sonra incelenmek üzere veteriner müdürlüğüne götürdü. Üzerinde 3 kurşun yarası bulunan yunustan çıkarılacak olan kurşunların balistik inceleme için güvenlik güçlerine teslim edileceği belirtildi.

türkiye

kocaeli

darıca

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yunus balığı, kocaeli, darıca