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Sahile vuran yunusun kurşunlanarak öldürüldüğü ortaya çıktı
Sahile vuran yunusun kurşunlanarak öldürüldüğü ortaya çıktı
Kocaeli’nin Darıca ilçesinde, sahile vuran yunusun kurşunlanarak öldürüldüğü belirlendi. 07.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-07T16:31+0300
2022-01-07T16:31+0300
türkiye
yunus balığı
kocaeli
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Darıca Bayramoğlu Mahallesi Balyanoz Koyu’nda görev yapan Darıca Belediyesi’nin güvenlik görevlileri, kıyıya vuran yunusu fark etti. Güvenlik görevlilerinin haber vermesi üzerine gelen Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı Hayvan Sağlığı ve Refahı Ekibi, yaptıkları incelemede yunusun gövdesinde kurşun izlerini fark etti. Ekipler, yunusu kıyıya çekerek araca koyduktan sonra incelenmek üzere veteriner müdürlüğüne götürdü. Üzerinde 3 kurşun yarası bulunan yunustan çıkarılacak olan kurşunların balistik inceleme için güvenlik güçlerine teslim edileceği belirtildi.
türkiye
kocaeli
darıca
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yunus balığı, kocaeli, darıca

Sahile vuran yunusun kurşunlanarak öldürüldüğü ortaya çıktı

16:31 07.01.2022
© FotoğrafYunus balığı
Yunus balığı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2022
© Fotoğraf
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Kocaeli’nin Darıca ilçesinde, sahile vuran yunusun kurşunlanarak öldürüldüğü belirlendi.
Darıca Bayramoğlu Mahallesi Balyanoz Koyu’nda görev yapan Darıca Belediyesi’nin güvenlik görevlileri, kıyıya vuran yunusu fark etti.
Güvenlik görevlilerinin haber vermesi üzerine gelen Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı Hayvan Sağlığı ve Refahı Ekibi, yaptıkları incelemede yunusun gövdesinde kurşun izlerini fark etti.
Ekipler, yunusu kıyıya çekerek araca koyduktan sonra incelenmek üzere veteriner müdürlüğüne götürdü.
Üzerinde 3 kurşun yarası bulunan yunustan çıkarılacak olan kurşunların balistik inceleme için güvenlik güçlerine teslim edileceği belirtildi.
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