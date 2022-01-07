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Sahte kimlikle 12. aşısını yaptırırken yakalandı: Her seferinde daha iyi hissediyorum
Sahte kimlikle 12. aşısını yaptırırken yakalandı: Her seferinde daha iyi hissediyorum
Hindistan'da Brahmadeo Mandal isimli 84 yaşındaki adam farklı kimlik kartları ve telefon numaraları kullanarak 11 kez koronavirüs aşısı olmayı başardı. Mandal... 07.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-07T15:53+0300
2022-01-07T15:53+0300
koronavirüs
hindistan
bihar
koronavirüs
koronavirüs aşısı
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Hindistan'ın Bihar bölgesinde yaşayan 84 yaşındaki emekli bir postane çalışanı Brahmadeo Mandal, Akrabalarının telefon numaralarını ve kimliklerini alıp farklı aşı merkezlerine giderek 11 kez koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırdı.Devletin izleme sistemini atlatarak yaptırdığı her aşıdan sonra kendisini ‘daha iyi hissettiğini’ söyleyen yaşlı adam 12’nci dozu yaptırmaya gittiği sırada yakayı ele verdi.Mandal hakkında soruşturma başlatıldı.Aşıdan en iyi şekilde yararlanmak istediğini aktaran yaşlı adam, “Hükümet harika bir şey yaptı. Ben aşıdan çok faydalandım. Bu yüzden tekrar tekrar alıyorum” dedi.Aşılar sayesinde soğuk algınlığı yaşamadığını, kendini daha zinde hissettiğini söyleyen Mandal kronik sırt ağrılarının da geçtiğini belirtti.
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hindistan, bihar, koronavirüs, koronavirüs aşısı

Sahte kimlikle 12. aşısını yaptırırken yakalandı: Her seferinde daha iyi hissediyorum

15:53 07.01.2022
© AAİğne gereksinimini ortadan kaldıran 3D baskılı aşı yaması geliştirildi
İğne gereksinimini ortadan kaldıran 3D baskılı aşı yaması geliştirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2022
© AA
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Hindistan'da Brahmadeo Mandal isimli 84 yaşındaki adam farklı kimlik kartları ve telefon numaraları kullanarak 11 kez koronavirüs aşısı olmayı başardı. Mandal, 12. aşıyı olmak isterken yakalandı.
Hindistan'ın Bihar bölgesinde yaşayan 84 yaşındaki emekli bir postane çalışanı Brahmadeo Mandal, Akrabalarının telefon numaralarını ve kimliklerini alıp farklı aşı merkezlerine giderek 11 kez koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırdı.
Devletin izleme sistemini atlatarak yaptırdığı her aşıdan sonra kendisini ‘daha iyi hissettiğini’ söyleyen yaşlı adam 12’nci dozu yaptırmaya gittiği sırada yakayı ele verdi.
Mandal hakkında soruşturma başlatıldı.
Aşıdan en iyi şekilde yararlanmak istediğini aktaran yaşlı adam, “Hükümet harika bir şey yaptı. Ben aşıdan çok faydalandım. Bu yüzden tekrar tekrar alıyorum” dedi.
Aşılar sayesinde soğuk algınlığı yaşamadığını, kendini daha zinde hissettiğini söyleyen Mandal kronik sırt ağrılarının da geçtiğini belirtti.
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