Sahte kimlikle 12. aşısını yaptırırken yakalandı: Her seferinde daha iyi hissediyorum

Hindistan'ın Bihar bölgesinde yaşayan 84 yaşındaki emekli bir postane çalışanı Brahmadeo Mandal, Akrabalarının telefon numaralarını ve kimliklerini alıp farklı aşı merkezlerine giderek 11 kez koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırdı.Devletin izleme sistemini atlatarak yaptırdığı her aşıdan sonra kendisini ‘daha iyi hissettiğini’ söyleyen yaşlı adam 12’nci dozu yaptırmaya gittiği sırada yakayı ele verdi.Mandal hakkında soruşturma başlatıldı.Aşıdan en iyi şekilde yararlanmak istediğini aktaran yaşlı adam, “Hükümet harika bir şey yaptı. Ben aşıdan çok faydalandım. Bu yüzden tekrar tekrar alıyorum” dedi.Aşılar sayesinde soğuk algınlığı yaşamadığını, kendini daha zinde hissettiğini söyleyen Mandal kronik sırt ağrılarının da geçtiğini belirtti.
Hindistan'da Brahmadeo Mandal isimli 84 yaşındaki adam farklı kimlik kartları ve telefon numaraları kullanarak 11 kez koronavirüs aşısı olmayı başardı. Mandal, 12. aşıyı olmak isterken yakalandı.
Hindistan'ın Bihar bölgesinde yaşayan 84 yaşındaki emekli bir postane çalışanı Brahmadeo Mandal, Akrabalarının telefon numaralarını ve kimliklerini alıp farklı aşı merkezlerine giderek 11 kez koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırdı.
Devletin izleme sistemini atlatarak yaptırdığı her aşıdan sonra kendisini ‘daha iyi hissettiğini’ söyleyen yaşlı adam 12’nci dozu yaptırmaya gittiği sırada yakayı ele verdi.
Mandal hakkında soruşturma başlatıldı.
Aşıdan en iyi şekilde yararlanmak istediğini aktaran yaşlı adam, “Hükümet harika bir şey yaptı. Ben aşıdan çok faydalandım. Bu yüzden tekrar tekrar alıyorum” dedi.
Aşılar sayesinde soğuk algınlığı yaşamadığını, kendini daha zinde hissettiğini söyleyen Mandal kronik sırt ağrılarının da geçtiğini belirtti.