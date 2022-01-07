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https://tr.sputniknews.com/20220107/sariyerde-viraja-hizli-giren-taksici-karsi-yonden-gelen-iett-otobusune-carpti-yaralilar-var-1052505957.html
Sarıyer'de viraja hızlı giren taksici karşı yönden gelen İETT otobüsüne çarptı: Yaralılar var
Sarıyer'de viraja hızlı giren taksici karşı yönden gelen İETT otobüsüne çarptı: Yaralılar var
Sarıyer'de viraja hızlı giren taksici ıslak yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı yönden gelen 42T hat numaralı İETT otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı... 07.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-07T15:40+0300
2022-01-07T15:40+0300
türkiye
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türkiye
iett
trafik kazası
kaza
otobüs
taksi
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İstanbul Sarıyer'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda viraja hızlı girdiği iddia edilen taksi karşı yönden gelen İETT otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Takside bulunan kadın yolcu ile taksi sürücüsü yaralandı. Taksi içinde sıkışan sürücü itfaiye tarafından kurtarıldı.Kaza saat 12.00 sıralarında Sarıyer Bahçeköy Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre Hasan Cezveci'nin kulandığı 34 TFB 66 plakalı taksi yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda viraja hızla girince sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Mehmet İnce'nin kullandığı 34 HY 5929 Plakalı 42T hat numaralı İETT otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucu hurdaya dönen takside bulunan yolcu Birgen Uşaklı ile taksi şoförü Hasan Cezveci yaralandı.Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayı görerek yardıma koşan vatandaşlar taksinin arka koltuğundaki yaralı Uşaklı'yı çıkarıp yola yatırarak ambulansın gelmesini bekledi. Bu sırada taksi içinde sıkışan Cezveci ise olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı.Her iki yaralı da olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Kaza nedeniyle Sarıyer Bahçeköy Yolu tamamen trafiğe kapandı. Kazaya karışan araçlar kaldırıldıktan sonra trafik tekrar normale döndü. İETT otobüsü şoförü Mehmet İnce kazayı; "Ben normal kendi yolumda giderken, hızlı bir şekilde geliyordu, direksiyon hakimiyetini kaybetti herhalde geldi arabanın altına girdi. Allah'tan ben de durdum yoksa daha da kötü olabilirdi" şeklinde anlattı.Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20220106/otomobilin-carptigi-bisikletli-yasli-adam-hayatini-kaybetti-1052483652.html
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istanbul, türkiye, iett, trafik kazası, kaza, otobüs, taksi

Sarıyer'de viraja hızlı giren taksici karşı yönden gelen İETT otobüsüne çarptı: Yaralılar var

15:40 07.01.2022
© İHA / ABDULKADİR ATMACANSarıyer'de viraja hızlı giren taksici karşı yönden gelen İETT otobüsüne çarptı: Yaralılar var
Sarıyer'de viraja hızlı giren taksici karşı yönden gelen İETT otobüsüne çarptı: Yaralılar var - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2022
© İHA / ABDULKADİR ATMACAN
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Sarıyer'de viraja hızlı giren taksici ıslak yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı yönden gelen 42T hat numaralı İETT otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada taksi şoförü ve takside bulunan yolcu yaralandı.
İstanbul Sarıyer'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda viraja hızlı girdiği iddia edilen taksi karşı yönden gelen İETT otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Takside bulunan kadın yolcu ile taksi sürücüsü yaralandı. Taksi içinde sıkışan sürücü itfaiye tarafından kurtarıldı.
Kaza saat 12.00 sıralarında Sarıyer Bahçeköy Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre Hasan Cezveci'nin kulandığı 34 TFB 66 plakalı taksi yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda viraja hızla girince sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Mehmet İnce'nin kullandığı 34 HY 5929 Plakalı 42T hat numaralı İETT otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucu hurdaya dönen takside bulunan yolcu Birgen Uşaklı ile taksi şoförü Hasan Cezveci yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayı görerek yardıma koşan vatandaşlar taksinin arka koltuğundaki yaralı Uşaklı'yı çıkarıp yola yatırarak ambulansın gelmesini bekledi. Bu sırada taksi içinde sıkışan Cezveci ise olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Her iki yaralı da olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle Sarıyer Bahçeköy Yolu tamamen trafiğe kapandı. Kazaya karışan araçlar kaldırıldıktan sonra trafik tekrar normale döndü. İETT otobüsü şoförü Mehmet İnce kazayı; "Ben normal kendi yolumda giderken, hızlı bir şekilde geliyordu, direksiyon hakimiyetini kaybetti herhalde geldi arabanın altına girdi. Allah'tan ben de durdum yoksa daha da kötü olabilirdi" şeklinde anlattı.
Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.
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