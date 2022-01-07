Sevan Nişanyan, 15 gün içerisinde Yunanistan'ı terk etme şartıyla serbest bırakıldı

Temmuz 2017'de Foça Açık Cezaevi'nden izinli çıkıp, firar ettikten sonra yerleştiği Yunanistan’da geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan ve Türkiye’ye iade edileceği iddia edilen yazar Sevan Nişanyan sosyal medya hesabından serbest bırakıldığını duyurdu.Nişanyan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Sekiz gün hapiste kaldıktan sonra gözaltından serbest bırakıldım. Bu zor günlerde sevgilerini ve cesaretlerini gönderen herkese çok teşekkür ederim. Bu arada Twitter hesabım gizemli nedenlerden dolayı engellendi. Lütfen haberleri paylaşın" dedi.Nişanyan'ın eşi Ira Tzourou da bu sabah sosyal medyada yaptığı paylaşımda Ermenistan'ın Atina Büyükelçiliği'nin yaptığı şu açıklamayı paylaşmıştı:
Yunanistan'ın Samos adasında 9 gündür tutuklu olan Sevan Nişanyan hakkında, 15 gün içinde Yunanistan'ı gönüllü olarak terk etme şartıyla bugün serbest bırakılma kararı verildi.
Temmuz 2017'de Foça Açık Cezaevi'nden izinli çıkıp, firar ettikten sonra yerleştiği Yunanistan’da geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan ve Türkiye’ye iade edileceği iddia edilen yazar Sevan Nişanyan sosyal medya hesabından serbest bırakıldığını duyurdu.
Nişanyan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Sekiz gün hapiste kaldıktan sonra gözaltından serbest bırakıldım. Bu zor günlerde sevgilerini ve cesaretlerini gönderen herkese çok teşekkür ederim. Bu arada Twitter hesabım gizemli nedenlerden dolayı engellendi. Lütfen haberleri paylaşın" dedi.
Nişanyan'ın eşi Ira Tzourou da bu sabah sosyal medyada yaptığı paylaşımda Ermenistan'ın Atina Büyükelçiliği'nin yaptığı şu açıklamayı paylaşmıştı:
"Ermenistan Büyükelçiliği Siros İdare Mahkemesi, Sevan Nişanyan'ın bugün serbest bırakılacağı kararını açıkladı. Karara göre 15 gün içinde Yunanistan'dan kendi isteğiyle ayrılmak zorunda. Sevan Nişanyan Ermenistan vatandaşı olduğu için dilerse Ermenistan'a gidebilir."