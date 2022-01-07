https://tr.sputniknews.com/20220107/sevan-nisanyan-15-gunde-icerisinde-yunanistani-terk-etme-sartiyla-serbest-birakildi-1052506713.html

Sevan Nişanyan, 15 gün içerisinde Yunanistan'ı terk etme şartıyla serbest bırakıldı

Sevan Nişanyan, 15 gün içerisinde Yunanistan'ı terk etme şartıyla serbest bırakıldı

Yunanistan'ın Samos adasında 9 gündür tutuklu olan Sevan Nişanyan hakkında, 15 gün içinde Yunanistan'ı gönüllü olarak terk etme şartıyla bugün serbest... 07.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-07T15:59+0300

2022-01-07T15:59+0300

2022-01-07T16:35+0300

türkiye

sevan nişanyan

ermenistan

türkiye

yunanistan

tahliye

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Temmuz 2017'de Foça Açık Cezaevi'nden izinli çıkıp, firar ettikten sonra yerleştiği Yunanistan’da geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan ve Türkiye’ye iade edileceği iddia edilen yazar Sevan Nişanyan sosyal medya hesabından serbest bırakıldığını duyurdu.Nişanyan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Sekiz gün hapiste kaldıktan sonra gözaltından serbest bırakıldım. Bu zor günlerde sevgilerini ve cesaretlerini gönderen herkese çok teşekkür ederim. Bu arada Twitter hesabım gizemli nedenlerden dolayı engellendi. Lütfen haberleri paylaşın" dedi.Nişanyan'ın eşi Ira Tzourou da bu sabah sosyal medyada yaptığı paylaşımda Ermenistan'ın Atina Büyükelçiliği'nin yaptığı şu açıklamayı paylaşmıştı:

https://tr.sputniknews.com/20211025/sevan-nisanyan-yunanistanda-istenmeyen-kisi-ilan-edildi-1050147132.html

türkiye

ermenistan

yunanistan

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sevan nişanyan, ermenistan, türkiye, yunanistan, tahliye