Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220107/silahla-vurulan-iki-kisi-canli-canli-gomuldukleri-mezardan-sans-eseri-kurtuldu-1052490755.html
Silahla vurulan iki kişi, canlı gömüldükleri mezardan şans eseri kurtuldu
Silahla vurulan iki kişi, canlı gömüldükleri mezardan şans eseri kurtuldu
İstanbul’da yeni yılın ilk gününde karıştıkları kavganın ardından kaçırılıp silahla vurulan iki kişi, canlı canlı gömüldükleri mezardan şans eseri kurtularak... 07.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-07T09:07+0300
2022-01-07T09:08+0300
türkiye
yılbaşı
beyoğlu
mezar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1a/1049251600_152:0:1752:900_1920x0_80_0_0_e17d51ae9e21b194ad10ec057805158a.jpg
Beyoğlu'nda bir apartta kalan Ahmet Ç. (39) ile Muhammet Ç. (36), apart sahibi Abdullah A. ile 31 Aralık'ta kira parası nedeniyle tartıştı. İkili arasındaki gerginlik, Ahmet Ç.'nin markete emanet için bıraktığı lüks saatin Abdullah A. tarafından satın alınmasıyla daha da tırmandı. Sabah'ın haberine göre, apart sahibini darp edip olay yerinden ayrılan iki arkadaş, yeni yılın ilk saatlerinde Şişhane'de gezerken, içinde Abdullah A. ve arkadaşları Mücahit B., Fırat A. ve Güven E.'nin bulunduğu araçtan silahlı saldırıya uğradı.İddiaya göre Mücahit B., ayağı ve omzundan vurduğu iki arkadaşı araca aldı ve direksiyonu Eyüpsultan'daki ormanlık alana kırdı. Ve dehşet dolu dakikalar başladı. Araçtaki kazma ve kürekle iki arkadaşa mezar kazdıran Abdullah A., mezar kazma işlemi bittikten sonra ikiliyi boyunlarına kadar mezara gömdü.Abdullah A. ve arkadaşları, aynı araca binerek olay yerinden uzaklaşırken, iki arkadaşı ölüme terk etti. Ahmet Ç. mezardan çıkmayı başarırken, Muhammet Ç. ise isabet eden kurşunlar nedeniyle kendisinden geçti. Ahmet Ç. arkadaşını mezardan çıkarttıktan sonra, caddeye yürümeye çalışırken yolda jandarma ekiplerine rastladı. Ekipler, iki arkadaşı hastaneye götürdü. Ahmet Ç. tedavi edildi. Ağır yaralanan Muhammet Ç., yoğun bakımda tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
türkiye
beyoğlu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1a/1049251600_352:0:1552:900_1920x0_80_0_0_58460104c08156eaeaeae514ee5837d2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yılbaşı, beyoğlu, mezar

Silahla vurulan iki kişi, canlı gömüldükleri mezardan şans eseri kurtuldu

09:07 07.01.2022 (güncellendi: 09:08 07.01.2022)
© İHA / DAVUT HAS cinayet, polis, olay yeri
cinayet, polis, olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2022
© İHA / DAVUT HAS
Abone ol
İstanbul’da yeni yılın ilk gününde karıştıkları kavganın ardından kaçırılıp silahla vurulan iki kişi, canlı canlı gömüldükleri mezardan şans eseri kurtularak hayatta kaldı
Beyoğlu'nda bir apartta kalan Ahmet Ç. (39) ile Muhammet Ç. (36), apart sahibi Abdullah A. ile 31 Aralık'ta kira parası nedeniyle tartıştı. İkili arasındaki gerginlik, Ahmet Ç.'nin markete emanet için bıraktığı lüks saatin Abdullah A. tarafından satın alınmasıyla daha da tırmandı. Sabah'ın haberine göre, apart sahibini darp edip olay yerinden ayrılan iki arkadaş, yeni yılın ilk saatlerinde Şişhane'de gezerken, içinde Abdullah A. ve arkadaşları Mücahit B., Fırat A. ve Güven E.'nin bulunduğu araçtan silahlı saldırıya uğradı.
İddiaya göre Mücahit B., ayağı ve omzundan vurduğu iki arkadaşı araca aldı ve direksiyonu Eyüpsultan'daki ormanlık alana kırdı. Ve dehşet dolu dakikalar başladı. Araçtaki kazma ve kürekle iki arkadaşa mezar kazdıran Abdullah A., mezar kazma işlemi bittikten sonra ikiliyi boyunlarına kadar mezara gömdü.
Abdullah A. ve arkadaşları, aynı araca binerek olay yerinden uzaklaşırken, iki arkadaşı ölüme terk etti. Ahmet Ç. mezardan çıkmayı başarırken, Muhammet Ç. ise isabet eden kurşunlar nedeniyle kendisinden geçti. Ahmet Ç. arkadaşını mezardan çıkarttıktan sonra, caddeye yürümeye çalışırken yolda jandarma ekiplerine rastladı. Ekipler, iki arkadaşı hastaneye götürdü. Ahmet Ç. tedavi edildi. Ağır yaralanan Muhammet Ç., yoğun bakımda tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
09:07Silahla vurulan iki kişi, canlı gömüldükleri mezardan şans eseri kurtuldu
08:49Meteoroloji'den hafta sonu için sel uyarısı
08:32Yağmur Sarnıç’a 60 bin liralık baykuş cezası
08:11Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Anayasal düzen büyük ölçüde yeniden tesis edildi
07:52Demirören Grubu, CHP'li Başarır'ın 20 Aralık iddiasını yargıya taşıdı
07:48Ahmet Hakan: Bir cümleyle Nebati’yi anlatışım, tez zamanda çöp oldu
07:24Pandemide 100 bin alarmı: Yeni tedbirler masada
07:13Ücretsiz veriliyor: 20 soruyu doğru cevaplayan herkese amatör İHA pilot sertifikası
07:03Ankara’da 137 bin 689 adet kozmetik ürün ele geçirildi
06:44Nafaka düzenlemesinde sona gelindi: Evlilik süresi dikkate alınacak
06:27Bakanlıktan 'Sevgi Evi' açıklaması
06:20Konya'da, 1 kişinin öldüğü olayda polis memuru tutuklandı
06:10Mersin ve Ankara'da bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı
05:55Prof. Saltık, salgın önlemlerini değerlendirdi: Kararlarda ekonomik ve siyasi etkiler var
05:29ABD ile Japonya hipersonik silahlara yönelik anlaşma imzalayacak
05:03Koronavirüs tespiti için eğitilen 2 köpek, Boston'da okullarda görev yapacak
04:38Teksas'ta babasının silahıyla oynayan çocuk annesiyle kardeşini yaraladı
04:02Brezilya'da Omicron varyantı kaynaklı ilk ölüm görüldü
03:35Kuzey Kıbrıs'ta günlük koronavirüs vaka sayısı ilk kez bini aştı
03:06AK Partili Elitaş: Son dönemde kripto para düzenlemesiyle ilgili ortaya atılan iddialar asılsızdır