Şili, Kovid-19’a karşı dördüncü doz aşı uygulayan ilk Latin Amerika ülkesi olacak

Latin Amerika’da dördüncü doz aşı uygulayan ilk ülke olacak olan Şili’de Devlet Başkanı Sebastian Pinera düzenlediği basın toplantısında, uygulamanın 10 Ocak Pazartesi günü öncelikli olarak kronik hastalığı olanlarla başlayacağını duyurdu. Şili’nin aşılamada ve sağlık alanındaki tüm gelişiminin Şili halkının başarısı olduğunu vurgulayan Pinera, Omicron varyantının dünyada hızla yayıldığını, az da olsa Şili’yi de etkilediğini ifade etti. Pinera, şubat ayından itibaren ise öncelikle olarak 55 yaş üstü vatandaşlar olmak üzere, üçüncü doz aşısının üzerinden en az 6 ay geçmiş olan tüm kişilere dördüncü doz Kovid-19 aşısı yapılacağını açıkladı. Şili Sağlık Bakanı Enrique Paris ise yaptığı açıklamada, dördüncü doz olarak Pfizer-BioNTech, Sinovac ve AstraZeneca aşıları uygulanacağını belirtti.
Şili’de 10 Ocak’tan itibaren Covid-19’a karşı dördüncü doz aşı uygulaması başlıyor.
Latin Amerika’da dördüncü doz aşı uygulayan ilk ülke olacak olan Şili’de Devlet Başkanı Sebastian Pinera düzenlediği basın toplantısında, uygulamanın 10 Ocak Pazartesi günü öncelikli olarak kronik hastalığı olanlarla başlayacağını duyurdu.
Şili’nin aşılamada ve sağlık alanındaki tüm gelişiminin Şili halkının başarısı olduğunu vurgulayan Pinera, Omicron varyantının dünyada hızla yayıldığını, az da olsa Şili’yi de etkilediğini ifade etti.
Pinera, şubat ayından itibaren ise öncelikle olarak 55 yaş üstü vatandaşlar olmak üzere, üçüncü doz aşısının üzerinden en az 6 ay geçmiş olan tüm kişilere dördüncü doz Kovid-19 aşısı yapılacağını açıkladı.
Şili Sağlık Bakanı Enrique Paris ise yaptığı açıklamada, dördüncü doz olarak Pfizer-BioNTech, Sinovac ve AstraZeneca aşıları uygulanacağını belirtti.