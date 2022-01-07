https://tr.sputniknews.com/20220107/sudanda-darbe-karsiti-gosterilerde-olenlerin-sayisi-60a-yukseldi-1052487326.html

Sudan'da darbe karşıtı gösterilerde ölenlerin sayısı 60'a yükseldi

Sudan'da darbe karşıtı gösterilerde ölenlerin sayısı 60'a yükseldi

Sudan'da ordunun yönetime el koyduğu 25 Ekim 2021'den bu yana sivil yönetim talebiyle düzenlenen protestolarda güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 60 kişinin... 07.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-07T02:23+0300

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dünya

sudan

protesto

darbe

ölü

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Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi'nden yapılan açıklamada, bugünkü darbe karşıtı gösterilerde güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu Umdurman kentinde 2, Bahri bölgesinde ise 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.Açıklamada, 25 Ekim 2021’den bu yana teyit edilen ölü sayısının ise 60'a ulaştığı kaydedildi.Güvenlik güçleri, Direniş Komitelerinin çağrısıyla başkentin birçok bölgesinde sokağa çıkan göstericilere gaz ve ses bombalarının yanı sıra boyalı ve tazyikli suyla müdahale etmişti.Sudanlı yetkililer, gösteriler öncesinde başkente çıkan köprüleri trafiğe kapatmış, telefon ve internete erişimi kısıtlamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220102/sudan-basbakani-abdullah-hamduk-istifa-etti-1052335598.html

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