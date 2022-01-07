https://tr.sputniknews.com/20220107/suikastlar-cete-savaslari-kacirmalarla-sarsilan-haitide-iki-gazeteci-diri-diri-yakildi-1052513971.html
Suikastlar, çete savaşları, kaçırmalarla sarsılan Haiti'de iki gazeteci diri diri yakıldı
Suikastlar, çete savaşları, kaçırmalarla sarsılan Haiti'de iki gazeteci diri diri yakıldı
Temmuzdan beri Devlet Başkanı Jovenel Moise'e suikast, bir deprem, bir kasırga, ABD sınırına dayanan Haitili göçmenler krizi, ülkeyi kasıp kavuran çetelerin... 07.01.2022, Sputnik Türkiye
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CNN, Haiti güvenlik güçlerine dayanarak, iki gazetecinin başkent Port-au-Prince'in Petion-Ville isimli bir dış mahallesinde Ti Makak çetesi tarafından diri diri yakılarak öldürüldüğünü duyurdu. Reuters'in polis yetkilileri ve yerel medyaya dayandırdığı haberinde, saldırının, bir çete lideriyle röportaj yapmaya gelen bir grup gazeteciye rakip çetenin ateş açmasıyla başladığı belirtildi. Diğer haber kaynakları, çete üyelerinin daha sonra iki gazeteciyi dövdüğünü ve diri diri yaktığını aktardı. Katledilen gazetecilerden biri Kanada'nın Montreal kentinden yayın yapan Radio Ecoute FM'in muhabiri John Wesley Amady, diğeri yerel gazeteci Wilguens Louissaint. Gruptaki üçüncü bir gazetecinin kaçmayı başardığı belirtildi. Ecoute FM, bölgedeki asayiş yoksunluğunu araştıran muhabiri Wesley'nin öldürüldüğünü doğrulayarak 'barbarlık ve vahşet' vurgusu yaptı. Kanada radyo kanalının açıklamasında, "Amady silahlı haydutlar tarafından vahşice vuruldu ve diri diri yakıldı. Yaşam hakkına ciddi bir saldırı oluşturan bu canice ve barbarca eylemi en üst düzeyde kuvvetle kınıyoruz" denildi. Radio Écoute FM, 'kurbanın ailesiyle dayanışma adına bir sonraki açıklamaya kadar faaliyetlerini askıya aldığını' duyurdu.2021'de en az 950 insan kaçırma vakasıAmerika kıtasının en yoksul ülkelerinden birinin başkenti güvenliğin kaybolmasıyla rakip grupların sokakların kontrolü için birbirleriyle veya polisle şiddetli çatışmalarına sahne oluyor. Şiddetten kaçan on binlerce insan yerinden olmuş durumda. İnsan Hakları Analiz ve Araştırma Merkezi'ne göre 2021'de en az 950 insan kaçırma olayının kayıtlara geçtiği Haiti'de öldürülen gazetecilerin de uzun bir listesi var. Faili meçhul bırakılan gazeteci cinayetleri Haziran 2021'de muhalif gazeteci Diego Charles dahil 15 kişinin silahla vurularak öldürülmesi olayı faili meçhul kaldı, tanınmış gazeteci Jean Dominique'in Nisan 2000'de uğradığı suikast hala çözülemedi, Haziran ve Ekim 2019'da öldürülen iki gazeteciyle ilgili soruşturma tamamlanamadı, Mart 2018'de artık çetelerin kontrolüne geçen yoksul Martissant mahallesinde araştırma yapan foto muhabiri Vladjimir Legagneur geri dönemedi.
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Suikastlar, çete savaşları, kaçırmalarla sarsılan Haiti'de iki gazeteci diri diri yakıldı
20:21 07.01.2022 (güncellendi: 20:25 07.01.2022)
Temmuzdan beri Devlet Başkanı Jovenel Moise'e suikast, bir deprem, bir kasırga, ABD sınırına dayanan Haitili göçmenler krizi, ülkeyi kasıp kavuran çetelerin insan kaçırma furyası ve Başbakanı Ariel Henry'ye suikast girişimi gören Karayiplerin ada ülkesi Haiti'de bu kez iki gazeteci öldürüldü.
CNN, Haiti güvenlik güçlerine dayanarak, iki gazetecinin başkent Port-au-Prince'in Petion-Ville isimli bir dış mahallesinde Ti Makak çetesi tarafından diri diri yakılarak öldürüldüğünü duyurdu. Reuters'in polis yetkilileri ve yerel medyaya dayandırdığı haberinde, saldırının, bir çete lideriyle röportaj yapmaya gelen bir grup gazeteciye rakip çetenin ateş açmasıyla başladığı belirtildi. Diğer haber kaynakları, çete üyelerinin daha sonra iki gazeteciyi dövdüğünü ve diri diri yaktığını aktardı.
Katledilen gazetecilerden biri Kanada'nın Montreal kentinden yayın yapan Radio Ecoute FM'in muhabiri John Wesley Amady, diğeri yerel gazeteci Wilguens Louissaint. Gruptaki üçüncü bir gazetecinin kaçmayı başardığı belirtildi.
Ecoute FM, bölgedeki asayiş yoksunluğunu araştıran muhabiri Wesley'nin öldürüldüğünü doğrulayarak 'barbarlık ve vahşet' vurgusu yaptı. Kanada radyo kanalının açıklamasında, "Amady silahlı haydutlar tarafından vahşice vuruldu ve diri diri yakıldı. Yaşam hakkına ciddi bir saldırı oluşturan bu canice ve barbarca eylemi en üst düzeyde kuvvetle kınıyoruz" denildi.
Radio Écoute FM, 'kurbanın ailesiyle dayanışma adına bir sonraki açıklamaya kadar faaliyetlerini askıya aldığını' duyurdu.
2021'de en az 950 insan kaçırma vakası
Amerika kıtasının en yoksul ülkelerinden birinin başkenti güvenliğin kaybolmasıyla rakip grupların sokakların kontrolü için birbirleriyle veya polisle şiddetli çatışmalarına sahne oluyor. Şiddetten kaçan on binlerce insan yerinden olmuş durumda. İnsan Hakları Analiz ve Araştırma Merkezi'ne göre 2021'de en az 950 insan kaçırma olayının kayıtlara geçtiği Haiti'de öldürülen gazetecilerin de uzun bir listesi var.
Faili meçhul bırakılan gazeteci cinayetleri
Haziran 2021'de muhalif gazeteci Diego Charles dahil 15 kişinin silahla vurularak öldürülmesi olayı faili meçhul kaldı, tanınmış gazeteci Jean Dominique'in Nisan 2000'de uğradığı suikast hala çözülemedi, Haziran ve Ekim 2019'da öldürülen iki gazeteciyle ilgili soruşturma tamamlanamadı, Mart 2018'de artık çetelerin kontrolüne geçen yoksul Martissant mahallesinde araştırma yapan foto muhabiri Vladjimir Legagneur geri dönemedi.