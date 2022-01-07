https://tr.sputniknews.com/20220107/tarim-bakanligi-gdolu-2-gene-izin-verdi-1052491432.html

Tarım Bakanlığı, GDO'lu 2 gene izin verdi

Tarım Bakanlığı, GDO'lu 2 gene izin verdi

Genetiği Değiştirilmiş (GDO) 1 mısır ve 1 soya geninin hayvan yemi amaçlı kullanılmasına 10 yıl süreyle izin verildi. 07.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-07T09:47+0300

2022-01-07T09:47+0300

2022-01-07T09:48+0300

türkiye

gdo

tarım ve orman bakanlığı

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Tarım ve Orman Bakanlığı, Genetiği Değiştirilmiş (GDO) 1 mısır ve 1 soya geninin hayvan yemi amaçlı kullanılmasına 10 yıl süreyle izin verdi. Ayrıca, 10 yıllık kullanım süresi dolan genetiği değiştirilmiş (GDO) iki mısır geninin hayvan yemi amaçlı kullanım izni iptal edildi. Bakanlık, 1 çeşit enzimin de 10 yıl süreyle üretimine izni verdi.Resmi Gazete'nin 7 Ocak 2022 tarihli bugünkü sayısında Biyogüvenlik Kararları yayınlandı. Tarım ve Orman Bakanlığının 20 numaralı Biyogüvenlik Kararı ile, Livzym Biyoteknoloji Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin başvursu ile modern biyoteknolojik yöntemlerle enzim kapasitesi geliştirilmiş Aspergillus Oryzae LİVZ-105 ile endüstriyel Proteaz/ Mukorpepsin (EC3.4.23.23) enziminin üretimine 10 yıl süreyle izin veriliyor.GDO'lu 2 mısırın kullanım izni iptal edildiBakanlığın 21 ve 22 numaralı Biyogüvenlik Kararı ile 24 aralık 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan, Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Derneği İktisadi İşletmesi, Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği İktisadi İşletmesi(BESD-BİR) ve Yumurta Üreticileri Merkez Birliği(YUM-BİR)'nin başvurusu ile yem amaçlı kullanılmasına izin verilen genetiği değiştirilmiş( GDO) Bt11xGA21 ve 1507x59122 mısır çeşidi ve ürünlerinin hayvan yemlerinde kullanılmasına ilişkin izin, süresi dolduğu için iptal edildi.1 soya ve 1 mısır genine izin verildiBeyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği İktisadi İşletmesi(BESD-BİR)' nin başvurusu üzerine Bakanlığın 23 numaralı Biyogüvenlik Kararı ile genetiği değiştirilmiş GDO'lu "4114" mısır çeşidine, 24 numaralı kararı ile genetiği değiştirilmiş SYHT0H2 soya çeşidinin hayvan yemlerinde 10 yıl süre ile kullanılmasına izin verildi.Dünya Gazetesi'nin haberine göre, böylece kullanımda olan, izin verilen genetiği değiştirilmiş 13 soya çeşidi, 3 enzim ve 23 mısır çeşidi var.

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gdo, tarım ve orman bakanlığı