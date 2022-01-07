https://tr.sputniknews.com/20220107/tcmb-besinci-mudahale-buyuklugunu-acikladi-1052492567.html

Merkez Bankası beşinci müdahale büyüklüğünü açıkladı

Merkez Bankası beşinci müdahale büyüklüğünü açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 17 Aralık'ta yaptığı beşinci doğrudan döviz satışı müdahalesinin büyüklüğünün 2,12 milyar dolar olduğunu duyurdu. 07.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-07T10:22+0300

2022-01-07T10:22+0300

2022-01-07T10:22+0300

ekonomi

merkez bankası

döviz

müdahale

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 17 Aralık'ta piyasaya doğrudan 2,12 milyar dolarlık döviz sattığını açıkladı. Böylelikle Aralık ayında yapılan beş müdahalenin büyüklüğü 7,28 milyar dolara yükseldi.TCMB 1 Aralık'taki ilk döviz müdahalesinde 844 milyon dolar, ikinci müdahalesinde 504 milyon dolar, üçüncü müdahalesinde 687 milyon dolar, dördüncü müdahalesinde ise 3,12 milyar dolarlık döviz satmıştı.TCMB 1 Aralık'ta Ocak 2014'ten sonra ilk kez döviz satış müdahalesi gerçekleştirmeye başlamıştı.

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2022

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merkez bankası, döviz, müdahale