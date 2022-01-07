https://tr.sputniknews.com/20220107/tff-tahkim-kurulu-super-ligden-3-kulubun-para-cezalarini-onadi-1052512487.html

TFF Tahkim Kurulu, Süper Lig'den 3 kulübün para cezalarını onadı

TFF Tahkim Kurulu, Süper Lig'den 3 kulübün para cezalarını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Spor Toto Süper Lig'den 3 kulübe verilen para cezalarını onadı. 07.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-07T18:30+0300

2022-01-07T18:30+0300

2022-01-07T18:30+0300

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

ceza

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Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Göztepe'ye çeşitli gerekçelerle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından uygulanan para cezalarına yapılan itirazların reddedildiği belirtildi.Açıklamada, Beşiktaş'ın 182 bin, Fenerbahçe'nin 48 bin ve Göztepe'nin 32 bin liralık para cezalarının onandığı kaydedildi.

https://tr.sputniknews.com/20220107/tffden-mac-erteleme-cagrilarina-cevap-pozitif-vakalar-nedeniyle-musabakalar-ertelenemez-1052507306.html

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türkiye futbol federasyonu (tff), ceza