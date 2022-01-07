https://tr.sputniknews.com/20220107/tffden-mac-erteleme-cagrilarina-cevap-pozitif-vakalar-nedeniyle-musabakalar-ertelenemez-1052507306.html

TFF'den 'maç erteleme' çağrılarına cevap: Pozitif vakalar nedeniyle müsabakalar ertelenemez

TFF'den 'maç erteleme' çağrılarına cevap: Pozitif vakalar nedeniyle müsabakalar ertelenemez

TFF'nin koronavirüs talimatnamesinde, "Kulüplerin futbolcularına yaptırdıkları Kovid-19 PCR Testi sonuçlarına göre pozitif vakalar ve hastalığı geçirmekte... 07.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-07T16:22+0300

2022-01-07T16:22+0300

2022-01-07T16:26+0300

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

maç

erteleme

koronavirüs

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Türkiye Futbol Federasyonu'nca (TFF) ‘Müsabakalarda Uygulanacak Kovid-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat'ta değişiklik’ başlığıyla bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "TFF Yönetim Kurulu'nun 07.01.2022 tarihli kararı ile Müsabakalarda Uygulanacak Kovid-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat'ta değişiklik yapılmıştır" denildi.Son günlerde kulüplerde artan koronavirüs vakalarına karşın maç erteleme çağrıları yapılırken, talimatnamede de buna ilişkin bir madde yer aldı.Talimatnamede, "Kulüplerin futbolcularına yaptırdıkları Kovid-19 PCR Testi sonuçlarına göre pozitif vakalar ve hastalığı geçirmekte olanlardan dolayı müsabakalar ertelenmez" ifadeleri yer aldı.Talimatnamede bu konuda şu ayrıntıya yer verildi:

https://tr.sputniknews.com/20220107/thy-avrupa-liginde-tum-maclar-iptal-1052493716.html

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türkiye futbol federasyonu (tff), maç, erteleme, koronavirüs