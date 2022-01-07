Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220107/the-weekndin-merakla-beklenen-albumu-dawn-fm-yayinlandi-jim-carrey-de-yer-aliyor-1052502572.html
The Weeknd'in merakla beklenen albümü Dawn FM yayınlandı
The Weeknd'in merakla beklenen albümü Dawn FM yayınlandı
Kanadalı şarkıcı The Weeknd'in günlerdir beklenen albümü Dawn FM yayınlandı. Abel Makkonen Tesfaye ya da sahne adıyla The Weeknd olarak tanınan 31 yaşındaki... 07.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-07T14:31+0300
2022-01-07T14:43+0300
the weeknd
yaşam
jim carrey
müzik albümü
quincy jones
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/07/1052502542_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_73fed33ca8178dd9f1f6a887beb7fa9e.jpg
Son yılların popüler R&amp;B yıldızı The Weeknd, Dawn FM albümü ile müzik dünyasında yine çok ses getirecek bir albüme imza attı. Son albümü After Hours'dan sonra hız kesmeden çalışmalarına devam eden Kanadalı şarkıcı yeni albümü Dawn FM'de yaşlı imajıyla dikkatleri çekiyor. Akşam’ın aktardığına göre, toplamda 16 şarkının yer aldığı Dawn FM albümüne Oneohtrix Point Never, Lil Wayne, Tyler, the Creator, Quincy Jones gibi isimlerle beraber hayli enteresan bir seçim olarak Jim Carrey de eşlik ediyor.Albümde yer alan şarkılarThe Weeknd kimdir?Abel Makkonen Tesfaye veya tanınan sahne adıyla The Weeknd Kanadalı şarkıcı, söz yazarı, prodüktör ve aktördür.2010'un sonlarına doğru Tesfaye, YouTube'a The Weeknd ismiyle birkaç şarkı yükledi ve bu sayede kendini tanıtmaya başladı. 2011'de dokuzar parçadan oluşan House of Ballons, Thursday ve Echoes of Silence adlı üç mixtape albümü ile beğeni topladı. 2012'de Trilogy albümü, 2011 mixtape'lerindeki şarkıların yeniden çalışılmış hâlleri olarak yeniden sunuldu. 2015'te Grinin Elli Tonu filminin müziklerinde yer alan 'Earned It' uzun süre müzik listelerinin bir numarası olarak kaldı ve hemen ardından piyasaya çıkan üçüncü stüdyo albümü Beauty Behind the Madness ile Amerika Birleşik Devletleri listelerinde zirveye yükseldi.The Weeknd Pitchfork, MTV, BET, Rolling Stone, XXL ve The Source dergisinin de aralarında bulunduğu çeşitli müzik yayıncılarından övgüler aldı. MTV'nin sunucusu John Norris ise onu ‘kendi jenerasyonunun en iyi sese sahip sanatçısı’ ve Michael Jackson'dan sonraki en iyi müzikal yetenek olarak adlandırdı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/07/1052502542_115:0:1024:682_1920x0_80_0_0_0c34b562373e298763c97c3dec4ace74.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
the weeknd, jim carrey, müzik albümü, quincy jones

The Weeknd'in merakla beklenen albümü Dawn FM yayınlandı

14:31 07.01.2022 (güncellendi: 14:43 07.01.2022)
© AFP 2021 The Weeknd
 The Weeknd - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2022
© AFP 2021
Abone ol
Kanadalı şarkıcı The Weeknd'in günlerdir beklenen albümü Dawn FM yayınlandı. Abel Makkonen Tesfaye ya da sahne adıyla The Weeknd olarak tanınan 31 yaşındaki şarkıcının Dawn FM albümünde toplam 16 şarkı bulunuyor. Albümün en dikkat çeken kısımlarından birisi de The Weeknd'in albüm kapağındaki yaşlandırılmış fotoğrafı oldu.
Son yılların popüler R&B yıldızı The Weeknd, Dawn FM albümü ile müzik dünyasında yine çok ses getirecek bir albüme imza attı.
Son albümü After Hours'dan sonra hız kesmeden çalışmalarına devam eden Kanadalı şarkıcı yeni albümü Dawn FM'de yaşlı imajıyla dikkatleri çekiyor. Akşam’ın aktardığına göre, toplamda 16 şarkının yer aldığı Dawn FM albümüne Oneohtrix Point Never, Lil Wayne, Tyler, the Creator, Quincy Jones gibi isimlerle beraber hayli enteresan bir seçim olarak Jim Carrey de eşlik ediyor.
Albümde yer alan şarkılar
1.
Dawn FM
2.
Gasoline
3.
How Do I Make You Love Me?
4.
Take My Breath
5.
Sacrifice
6.
A Tale by Quincy
7.
Out of Time
8.
Here we Go... Again
9.
Best Friends
10.
Is There Someone Else?
11.
Starry Eyes
12.
Every Angel Is Terrifying
13.
Don't Break My Heart
14.
I Heard You're Married
15.
Less Than Zero
16.
Phantom Regret by Jim

The Weeknd kimdir?

Abel Makkonen Tesfaye veya tanınan sahne adıyla The Weeknd Kanadalı şarkıcı, söz yazarı, prodüktör ve aktördür.
2010'un sonlarına doğru Tesfaye, YouTube'a The Weeknd ismiyle birkaç şarkı yükledi ve bu sayede kendini tanıtmaya başladı. 2011'de dokuzar parçadan oluşan House of Ballons, Thursday ve Echoes of Silence adlı üç mixtape albümü ile beğeni topladı. 2012'de Trilogy albümü, 2011 mixtape'lerindeki şarkıların yeniden çalışılmış hâlleri olarak yeniden sunuldu. 2015'te Grinin Elli Tonu filminin müziklerinde yer alan 'Earned It' uzun süre müzik listelerinin bir numarası olarak kaldı ve hemen ardından piyasaya çıkan üçüncü stüdyo albümü Beauty Behind the Madness ile Amerika Birleşik Devletleri listelerinde zirveye yükseldi.
The Weeknd Pitchfork, MTV, BET, Rolling Stone, XXL ve The Source dergisinin de aralarında bulunduğu çeşitli müzik yayıncılarından övgüler aldı. MTV'nin sunucusu John Norris ise onu ‘kendi jenerasyonunun en iyi sese sahip sanatçısı’ ve Michael Jackson'dan sonraki en iyi müzikal yetenek olarak adlandırdı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
15:34Kur korumalı mevduat 96.7 milyar liraya çıktı
15:28Ankara’daki işletmeciler: Alkole gelen zamla herkes evine çekildi, kapanma riskiyle karşı karşıyayız
15:27'Aşısını yaptırmayanların canını çok sıkmak istiyorum' diyen Macron: Sözlerimin arkasındayım
15:26İngiltere'de ikinci sınıf vatandaşlığı yasalaştıracak düzenlemeye tepki: Irkçılık tehlikesi taşıyor
15:12Djokovic krizi üzerine vizeleri incelemeye alan Avustralya'da bir Çek kadın tenisçi de gözaltında
15:12İstanbul'da 750 minibüsün taksiye dönüştürülmesine ilişkin yürütmeyi durdurma kararı kaldırıldı
15:10Erdoğan: Sapkınlığı normalleştirme gayesi taşıyan sinsi saldırıya karşı imkanları devreye almalıyız
15:10Squid Game oyuncusu Hoyeon Jung, Vogue dergisine tek başına kapak olan ilk Koreli yıldız oldu
14:57İran, Irak'taki ABD üssüne attığı füzeleri sergiledi
14:49Eğlence yerlerine 'gürültü' düzenlemesi: 'Hassas alan' bölgesinde 24.00'ten sonra canlı müzik yasak
14:44Prof. Dr. Aslanoğlu: Döviz ihtiyacı olan sanayicinin dövizini alıp döviz talebi yaratmak riskli
14:44Bakan Koca: Vakaların hızlı yayıldığı bu dönemde aşıyla tedbirlerin de önemi artırıyor
14:31The Weeknd'in merakla beklenen albümü Dawn FM yayınlandı
14:26Memur ve emeklilere ek zam görüşmeleri başladı
14:23Komşusunun havlayan köpeğini vurdu
14:16Emily in Paris'in başrol oyuncusu Lily Collins'ten Prens Charles itirafı: Kafasına telefon fırlattım
14:08AYM'den pilot karar: İnternet haberlerine erişim yasağı hak ihlali sayıldı
14:05Kilo şikayetiyle hastaneye gitti, karnından 9 kilo yumurtalık tümörü çıkarıldı
14:04Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç: Temel gıda maddelerindeki fiyat artışı en az yüzde 70
13:45Müze ve ören yerlerinin ziyaretçi sayısı 2021'de yüzde 82 arttı