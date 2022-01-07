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THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı ve eşi Kazakistan'dan kargo uçağı ile Türkiye'ye döndü
THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı ve eşi Kazakistan'dan kargo uçağı ile Türkiye'ye döndü
Özel bir ziyaret için Kazakistan'da bulunan ve ülkede çıkan iç karışıklık nedeniyle uçuşların durdurulması sonrası Almatı'da kalan Türk Hava Yolları (THY)... 07.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-07T00:31+0300
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türkiye
kazakistan
thy
ilker aycı
almatı
kargo uçağı
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THY'nin Almatı'da bulunan kargo uçağına THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı ve eşi Tuğçe Saatman Aycı da bindi. Yerel saatle 15.50'de Almatı Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan uçak, Türkiye saatiyle 21.45'de Atatürk Havalimanı'na indi.Uçuşta bir kaptan pilot, bir yardımcı pilot, bir load master ile bir teknisyenden oluşan mürettebat görev yaptı. Kazakistan'da bulundukları süre içerisinde Aycı çiftinin herhangi bir olumsuzluk yaşamadığı öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220106/thy-kazakistana-yapilan-tum-seferleri-9-ocaka-kadar-iptal-etti-1052479241.html
türkiye
kazakistan
almatı
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kazakistan, thy, ilker aycı, almatı, kargo uçağı

THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı ve eşi Kazakistan'dan kargo uçağı ile Türkiye'ye döndü

00:31 07.01.2022 (güncellendi: 00:32 07.01.2022)
© AA / Fırat Özkoyuncuİlker Aycı
İlker Aycı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2022
© AA / Fırat Özkoyuncu
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Özel bir ziyaret için Kazakistan'da bulunan ve ülkede çıkan iç karışıklık nedeniyle uçuşların durdurulması sonrası Almatı'da kalan Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ve eşi Tuğçe Saatman Aycı THY'nin kargo uçağı ile Türkiye'ye döndü.
THY'nin Almatı'da bulunan kargo uçağına THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı ve eşi Tuğçe Saatman Aycı da bindi.
Yerel saatle 15.50'de Almatı Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan uçak, Türkiye saatiyle 21.45'de Atatürk Havalimanı'na indi.
Uçuşta bir kaptan pilot, bir yardımcı pilot, bir load master ile bir teknisyenden oluşan mürettebat görev yaptı.
Kazakistan'da bulundukları süre içerisinde Aycı çiftinin herhangi bir olumsuzluk yaşamadığı öğrenildi.
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