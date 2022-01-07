https://tr.sputniknews.com/20220107/thy-yonetim-kurulu-baskani-ayci-ve-esi-kazakistandan-kargo-ucagi-ile-turkiyeye-dondu-1052485607.html

THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı ve eşi Kazakistan'dan kargo uçağı ile Türkiye'ye döndü

THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı ve eşi Kazakistan'dan kargo uçağı ile Türkiye'ye döndü

Özel bir ziyaret için Kazakistan'da bulunan ve ülkede çıkan iç karışıklık nedeniyle uçuşların durdurulması sonrası Almatı'da kalan Türk Hava Yolları (THY)... 07.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-07T00:31+0300

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2022-01-07T00:32+0300

türkiye

kazakistan

thy

ilker aycı

almatı

kargo uçağı

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THY'nin Almatı'da bulunan kargo uçağına THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı ve eşi Tuğçe Saatman Aycı da bindi. Yerel saatle 15.50'de Almatı Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan uçak, Türkiye saatiyle 21.45'de Atatürk Havalimanı'na indi.Uçuşta bir kaptan pilot, bir yardımcı pilot, bir load master ile bir teknisyenden oluşan mürettebat görev yaptı. Kazakistan'da bulundukları süre içerisinde Aycı çiftinin herhangi bir olumsuzluk yaşamadığı öğrenildi.

https://tr.sputniknews.com/20220106/thy-kazakistana-yapilan-tum-seferleri-9-ocaka-kadar-iptal-etti-1052479241.html

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kazakistan

almatı

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kazakistan, thy, ilker aycı, almatı, kargo uçağı