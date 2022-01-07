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TikTok videosu gündem olan Cumhuriyet Savcısı Nusreddin Saltabaş, görevden uzaklaştırıldı
TikTok videosu gündem olan Cumhuriyet Savcısı Nusreddin Saltabaş, görevden uzaklaştırıldı
TikTok'ta paylaştığı videolarla gündem olan Turgutlu Cumhuriyet Savcısı Nusreddin Saltabaş'ın HSK tarafından görevden uzaklaştırıldığı öğrenildi. 07.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-07T11:49+0300
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türkiye
video
savcı
tiktok
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Sosyal medya hesaplarından çeşitli videolar paylaşan Turgutlu Cumhuriyet Savcısı Nusreddin Saltabaş, TikTok'ta paylaştığı videolarla gündem olmuştu. Savcı'nın videolarda şarkı söyleyip spor yaptığı görülüyordu. Söz konusu videoların sosyal medyada yayılmasının ardından sosyal medya hesaplarını kapatan Saltabaş için Hakimler ve Savcılar Kurulu harekete geçti.Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi, sosyal medyada mesleğin saygınlığıyla bağdaşmayan paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle Saltabaş'ın görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.
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video, savcı, tiktok

TikTok videosu gündem olan Cumhuriyet Savcısı Nusreddin Saltabaş, görevden uzaklaştırıldı

11:49 07.01.2022
© FotoğrafTikTok videosu gündem olan Cumhuriyet Savcısı Nusreddin Saltabaş, görevden uzaklaştırıldı
TikTok videosu gündem olan Cumhuriyet Savcısı Nusreddin Saltabaş, görevden uzaklaştırıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2022
© Fotoğraf
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TikTok'ta paylaştığı videolarla gündem olan Turgutlu Cumhuriyet Savcısı Nusreddin Saltabaş'ın HSK tarafından görevden uzaklaştırıldığı öğrenildi.
Sosyal medya hesaplarından çeşitli videolar paylaşan Turgutlu Cumhuriyet Savcısı Nusreddin Saltabaş, TikTok'ta paylaştığı videolarla gündem olmuştu.
Savcı'nın videolarda şarkı söyleyip spor yaptığı görülüyordu. Söz konusu videoların sosyal medyada yayılmasının ardından sosyal medya hesaplarını kapatan Saltabaş için Hakimler ve Savcılar Kurulu harekete geçti.
Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi, sosyal medyada mesleğin saygınlığıyla bağdaşmayan paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle Saltabaş'ın görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.
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