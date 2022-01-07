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https://tr.sputniknews.com/20220107/tony-blairin-sovalyelik-unvaninin-iptalini-isteyenlerin-sayisi-1-milyonu-gecti-1052513700.html
Tony Blair'ın 'şövalyelik unvanı'nın iptalini isteyenlerin sayısı 1 milyonu geçti
Tony Blair'ın 'şövalyelik unvanı'nın iptalini isteyenlerin sayısı 1 milyonu geçti
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'a verdiği 'şövalyelik unvanı'nın geri alınması için başlatılan imza kampanyasına... 07.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-07T20:02+0300
2022-01-07T20:02+0300
dünya
ingiltere
tony blair
irak işgali
ingiliz kraliyet ailesi
şövalye
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Blair'ın, her yıl sonunda İngiliz Kraliyet Ailesi tarafından verilen 'Yeni Yıl Onur' listesi kapsamında, 31 Aralık'ta şövalyelik unvanına layık görüldüğünün açıklanması ülkede tartışmalara neden oldu.Tony Blair'in şövalyelik unvanının iptali için Agnus Scott tarafından 'change.org' sitesinde imza kampanyası başlatıldı.İngiltere'de 1997-2007'de başbakanlık yapan Blair'ın, sayısız masum ve sivilin hayatından ve askerlerin ölümünden 'bizzat sorumlu' olduğunu savunan sivil toplum aktivistleri ve insan hakları savunucuları, Blair'ın savaş suçlarından sorumlu tutulması gerektiği görüşünü paylaştı.Kampanyaya destek verenlerin sayısının, bugün itibarıyla ilk hedef olan 1 milyonu geçmesinin ardından şimdi de 1.5 milyon kişiye ulaşılması hedefleniyor.Blair, Irak'ın kitle imha silahları konusunda İngiliz parlamentosunu yanlış yönlendirmiştiİngiltere'de 1997-2007 yıllarında başbakanlık yapan Blair, Irak'ın 2003'te ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından işgaline verdiği destek nedeniyle eleştiriliyor.2016'da açıklanan Chilcot Raporu, Blair'ın dönemin ABD Başkanı George W. Bush'a, İngiliz parlamentosunun onayını almadan önce özel görüşmelerde destek güvencesi verdiğini ortaya koymuştu.Irak'ın kitle imha silahlarıyla ilgili de İngiliz parlamentosunu yanlış yönlendirdiği ortaya çıkan Blair, ülkesini Irak'ın işgaline 30 bin asker göndererek ortak etmişti.20 Mart 2003'te başlayan ve 179 İngiliz askerinin hayatını kaybettiği Irak'ın işgalinde, 200 binden fazla Iraklının öldüğü tahmin ediliyor.
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ingiltere, tony blair, irak işgali, ingiliz kraliyet ailesi, şövalye

Tony Blair'ın 'şövalyelik unvanı'nın iptalini isteyenlerin sayısı 1 milyonu geçti

20:02 07.01.2022
© REUTERS / Kevin LamarqueGeorge Bush ve Tony Blair
George Bush ve Tony Blair - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2022
© REUTERS / Kevin Lamarque
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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'a verdiği 'şövalyelik unvanı'nın geri alınması için başlatılan imza kampanyasına destek verenlerin sayısı 1 milyonu aştı.
Blair'ın, her yıl sonunda İngiliz Kraliyet Ailesi tarafından verilen 'Yeni Yıl Onur' listesi kapsamında, 31 Aralık'ta şövalyelik unvanına layık görüldüğünün açıklanması ülkede tartışmalara neden oldu.
Tony Blair'in şövalyelik unvanının iptali için Agnus Scott tarafından 'change.org' sitesinde imza kampanyası başlatıldı.
İngiltere'de 1997-2007'de başbakanlık yapan Blair'ın, sayısız masum ve sivilin hayatından ve askerlerin ölümünden 'bizzat sorumlu' olduğunu savunan sivil toplum aktivistleri ve insan hakları savunucuları, Blair'ın savaş suçlarından sorumlu tutulması gerektiği görüşünü paylaştı.
Kampanyaya destek verenlerin sayısının, bugün itibarıyla ilk hedef olan 1 milyonu geçmesinin ardından şimdi de 1.5 milyon kişiye ulaşılması hedefleniyor.

Blair, Irak'ın kitle imha silahları konusunda İngiliz parlamentosunu yanlış yönlendirmişti

İngiltere'de 1997-2007 yıllarında başbakanlık yapan Blair, Irak'ın 2003'te ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından işgaline verdiği destek nedeniyle eleştiriliyor.
2016'da açıklanan Chilcot Raporu, Blair'ın dönemin ABD Başkanı George W. Bush'a, İngiliz parlamentosunun onayını almadan önce özel görüşmelerde destek güvencesi verdiğini ortaya koymuştu.
Irak'ın kitle imha silahlarıyla ilgili de İngiliz parlamentosunu yanlış yönlendirdiği ortaya çıkan Blair, ülkesini Irak'ın işgaline 30 bin asker göndererek ortak etmişti.
20 Mart 2003'te başlayan ve 179 İngiliz askerinin hayatını kaybettiği Irak'ın işgalinde, 200 binden fazla Iraklının öldüğü tahmin ediliyor.
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