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https://tr.sputniknews.com/20220107/tuik-2021de-en-cok-dolar-kazandirdi-tl-ise-kaybettirdi-1052497345.html
TÜİK: 2021’de en çok dolar kazandırdı, TL ise kaybettirdi
TÜİK: 2021’de en çok dolar kazandırdı, TL ise kaybettirdi
TÜİK'in açıkladığı verilere göre aralıkta aylık en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı ABD Doları oldu. Finansal yatırım araçları yıllık olarak... 07.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-07T12:42+0300
2022-01-07T12:42+0300
ekonomi
türkiye
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık 2021 dönemine ait Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları’nı açıkladı. Buna göre aralık ayında ve 2021 yılının tümünde en yüksek reel getiri Amerikan Doları'nda gerçekleşti.Aralıkta en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 6.51, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 11.67 oranlarıyla Amerikan dolarında gerçekleşti.Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde ise Amerikan doları; TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 29,19 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı olurken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 2,27 oranında yatırımcısına kaybettirdi.Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın yüzde 5.12, Euro yüzde 9.23, BIST 100 endeksi yüzde 21.32, mevduat faizi (brüt) yüzde 36.26 ve DİBS yüzde 44.30 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.TÜFE ile indirgendiğinde ise külçe altın yüzde 25.43, Euro yüzde 19.99 ve BIST 100 endeksi yüzde 4.00 oranlarında yatırımcısına kazandırırken; mevduat faizi (brüt) yüzde 15.73 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 26.37 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.Aralık ayında en çok Euro kazandırdıAralık ayında Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Euro yüzde 5.55 ve külçe altın yüzde 5,14 oranlarında yatırımcısına kazandırırken; BIST 100 endeksi yüzde 1.88, mevduat faizi (brüt) yüzde 14.97 ve DİBS yüzde 19.09 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.TÜFE ile indirgendiğinde ise Euro yüzde 10.66, külçe altın yüzde 10.23 ve BIST 100 endeksi yüzde 2.87 oranlarında yatırımcısına kazandırırken; mevduat faizi (brüt) yüzde 10.86 ve DİBS yüzde 15.17 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.Son 3 ayda en çok altın kazandırdıKülçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 16.47, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 33.37 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 30.24, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 20.12 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.Altı aylık değerlendirmeye göre Amerikan Doları; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6.80, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 25.46 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 31.10, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 19.06 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
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türkiye, tüik, tl, dolar, ekonomik kriz, dolar/tl, euro/tl

TÜİK: 2021’de en çok dolar kazandırdı, TL ise kaybettirdi

12:42 07.01.2022
© REUTERS / MURAD SEZERDolar ve Türk lirası
Dolar ve Türk lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2022
© REUTERS / MURAD SEZER
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TÜİK'in açıkladığı verilere göre aralıkta aylık en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı ABD Doları oldu. Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde de dolar, en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu. Türk lirası mevduatlarının 2021'deki reel getirisi ise ekside kaldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık 2021 dönemine ait Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları’nı açıkladı. Buna göre aralık ayında ve 2021 yılının tümünde en yüksek reel getiri Amerikan Doları'nda gerçekleşti.
Aralıkta en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 6.51, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 11.67 oranlarıyla Amerikan dolarında gerçekleşti.
Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde ise Amerikan doları; TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 29,19 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı olurken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 2,27 oranında yatırımcısına kaybettirdi.
Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın yüzde 5.12, Euro yüzde 9.23, BIST 100 endeksi yüzde 21.32, mevduat faizi (brüt) yüzde 36.26 ve DİBS yüzde 44.30 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.
TÜFE ile indirgendiğinde ise külçe altın yüzde 25.43, Euro yüzde 19.99 ve BIST 100 endeksi yüzde 4.00 oranlarında yatırımcısına kazandırırken; mevduat faizi (brüt) yüzde 15.73 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 26.37 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Aralık ayında en çok Euro kazandırdı

Aralık ayında Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Euro yüzde 5.55 ve külçe altın yüzde 5,14 oranlarında yatırımcısına kazandırırken; BIST 100 endeksi yüzde 1.88, mevduat faizi (brüt) yüzde 14.97 ve DİBS yüzde 19.09 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.
TÜFE ile indirgendiğinde ise Euro yüzde 10.66, külçe altın yüzde 10.23 ve BIST 100 endeksi yüzde 2.87 oranlarında yatırımcısına kazandırırken; mevduat faizi (brüt) yüzde 10.86 ve DİBS yüzde 15.17 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Son 3 ayda en çok altın kazandırdı

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 16.47, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 33.37 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 30.24, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 20.12 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
Altı aylık değerlendirmeye göre Amerikan Doları; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6.80, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 25.46 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 31.10, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 19.06 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
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