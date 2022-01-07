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Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
Kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar
Kazakistan'da doğalgaz zammının ardından başlayan protesto gösterileri, kısa sürede şiddet ve yağma eylemlerine dönüştü. Kazakistan yönetimi, eylemleri 'terör faaliyeti' olarak nitelendirirken, Kolektif Güvenlik Anlaşma Örgütü (KGAÖ) de ülkeye barış gücü konuşlandırma kararı aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220107/turk-devletleri-teskilati-disisleri-bakanlari-olaganustu-toplanti-duzenleyecek-1052498966.html
Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları, olağanüstü toplanacak
Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları, olağanüstü toplanacak
Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları, Kazakistan'daki gelişmeleri değerlendirmek üzere olağanüstü toplantı düzenleyecek. 07.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-07T13:12+0300
2022-01-07T13:35+0300
türk devletleri teşkilatı
kazakistan
kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar
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Türk Devletleri Teşkilatı, dışişleri bakanlarının Kazakistan konulu olağanüstü toplanacağını duyurdu. Toplantı 11 Ocak'ta düzenlenecek. Öte yandan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazak mevkidaşı Tleuberd ile konuya ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türk Devletleri Teşkilatı'ndan dün Kazakistan'da yaşanan gelişmelerle ilgili dayanışma açıklaması gelmişti. Açıklamada, "Kazakistan hükümetine ve halkına ihtiyaç duyabilecekleri desteği vermeye hazır olduğumuzu beyan ediyoruz" denilmişti. Kazakistan, Türk Devletleri Teşkilatının Azerbaycan, Türkiye, Kırgızistan ve Özbekistan'la birlikte 5 üyesi arasında yer alıyor.Teşkilatın gözlemci üyeleri arasında ise Türkmenistan ve Macaristan bulunuyor.Türk Konseyi adıyla 2009'da kurulan örgüt, şu anki adını ise Kasım 2021'de Türkiye'de yapılan zirvede aldı.Kazakistan'da ne oluyor?Kazakistan'da LNG'ye yapılan zamlar ve sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle 2 Ocak'ta başlayan protesto gösterileri, ülkenin en büyük kenti Almatı'da şiddet eylemleri ve silahlı çatışmalara sahne oldu.Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etti. Protestoların yayılması sonucu olağanüstü hal ilan edildi.Kazakistan İçişleri Bakanlığı, şimdiye dek yaklaşık 300 kişinin yaralandığını duyurdu. Bununla birlikte KGAÖ liderleri, ülkeye barış gücü konuşlandırma kararı aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220107/kazakistan-cumhurbaskani-tokayev-anayasal-duzen-buyuk-olcude-yeniden-tesis-edildi-1052490342.html
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türk devletleri teşkilatı, kazakistan

Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları, olağanüstü toplanacak

13:12 07.01.2022 (güncellendi: 13:35 07.01.2022)
© REUTERS / STRINGERKazakistan'daki protestolar
Kazakistan'daki protestolar - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2022
© REUTERS / STRINGER
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Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları, Kazakistan'daki gelişmeleri değerlendirmek üzere olağanüstü toplantı düzenleyecek.
Türk Devletleri Teşkilatı, dışişleri bakanlarının Kazakistan konulu olağanüstü toplanacağını duyurdu. Toplantı 11 Ocak'ta düzenlenecek.
Öte yandan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazak mevkidaşı Tleuberd ile konuya ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Türk Devletleri Teşkilatı'ndan dün Kazakistan'da yaşanan gelişmelerle ilgili dayanışma açıklaması gelmişti. Açıklamada, "Kazakistan hükümetine ve halkına ihtiyaç duyabilecekleri desteği vermeye hazır olduğumuzu beyan ediyoruz" denilmişti.
Kazakistan, Türk Devletleri Teşkilatının Azerbaycan, Türkiye, Kırgızistan ve Özbekistan'la birlikte 5 üyesi arasında yer alıyor.
Teşkilatın gözlemci üyeleri arasında ise Türkmenistan ve Macaristan bulunuyor.
Türk Konseyi adıyla 2009'da kurulan örgüt, şu anki adını ise Kasım 2021'de Türkiye'de yapılan zirvede aldı.

Kazakistan'da ne oluyor?

Kazakistan'da LNG'ye yapılan zamlar ve sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle 2 Ocak'ta başlayan protesto gösterileri, ülkenin en büyük kenti Almatı'da şiddet eylemleri ve silahlı çatışmalara sahne oldu.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etti. Protestoların yayılması sonucu olağanüstü hal ilan edildi.
Kazakistan İçişleri Bakanlığı, şimdiye dek yaklaşık 300 kişinin yaralandığını duyurdu. Bununla birlikte KGAÖ liderleri, ülkeye barış gücü konuşlandırma kararı aldı.
Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2022
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