https://tr.sputniknews.com/20220107/tutuklu-bogazici-universitesi-ogrencileri-perit-ozen-ve-berke-gok-hakkinda-tahliye-karari-1052505863.html

Tutuklu Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri Perit Özen ve Berke Gök hakkında tahliye kararı

Tutuklu Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri Perit Özen ve Berke Gök hakkında tahliye kararı

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki rektör atamalarına karşı protestolarda gözaltına alınarak haklarında 5 yıl 3’er aydan 25 yıl 6’şar aya kadar hapis istemiyle dava... 07.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-07T15:36+0300

2022-01-07T15:36+0300

2022-01-07T15:44+0300

türkiye

boğaziçi üniversitesi

tahliye

öğrenci

protesto

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Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne yapılan atamaları protesto etmek için 4 Ekim 2021 tarihinde, kampüste yaptıkları eylem sırasında gözaltına alınan öğrencilerden Enis Berke Gök ve Caner Perit Özen 6 Ekim’de tutuklanmıştı. 22. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 14 öğrenci hakkında düzenlenen iddianameyi kabul etmesinin ardından yargılama bugün başladı.İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi salonunun küçük olması nedeniyle 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşma kimlik tespitiyle başladı. Duruşmaya 14 sanık ve taraf avukatları katıldı. Açıklamaya, CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökçe Gökçen ve Yüksel Taşkın ile CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Ali Mahir Başarır, Aykut Erdoğdu, Züleyha Gülüm, Sera Kadıgil ve Musa Piroğlu da katıldı.Duruşmada ilk savunmalar alınmaya başlandı. Suçlamaları kabul etmediğini belirten tutuklu öğrencilerden Enis Berke Gök, şunları söyledi:Berke Gök, aracın üzerine çıkma olayının nasıl geliştiğinin sorulması üzerine de “Olayın heyecanı ve korku nedeniyle aracın üzerine çıktım” dedi.'3 aydır eğitim hakkım gasp ediliyor'Tutuklu sanık Caner Perit Özen de “Boğaziçi direnişine başından beri destek verdim, hala da aynı yerdeyim" diyerek, şunları dile getirdi:Özen, savunmasının devamında alanda kolluk görevlisinin olmadığını özel güvenliğin olduğunu belirterek, şöyle konuştu:“Burada duramazsın, buradan git denmedi, ihtarda bulunmadılar. Kendisine hiçbir müdahalede bulunmadım, güvenliğin araca binmesine engel olmadım. 5 metre arkasındaydım aracın. Ama iddianamede aracı engellemeye çalıştığım, önüne geçtiğim söyleniyor. Kamu görevlisine muhalefet suçu; ben aracın 5 metre arkasındayken bir arbede başladı, onu gördüm alana yaklaşmadım. Birkaç saniye geçtikten sonra insanları sakinleştirmek amacıyla alana yöneldim. Yöneldiğim sırada bir arbede daha oldu. Arasında kaldım ama bilinçli olarak bir şahsa karşı kasıtlı bir eylemde bulunmadım.”'İddianameyi görünce sabaha kadar güldüm'Suçlama hakkında ‘ne diyeceğini bilemediğini’ belirten Özen, şunları söyledi:

https://tr.sputniknews.com/20211027/bogazicindeki-eylemlere-iliskin-davada-13-saniga-zorla-getirilme-karari-1050231538.html

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boğaziçi üniversitesi, tahliye, öğrenci, protesto