Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220107/ucretsiz-veriliyor-20-soruyu-dogru-cevaplayan-herkese-amator-iha-pilot-sertifikasi-1052489804.html
Ücretsiz veriliyor: 20 soruyu doğru cevaplayan herkese amatör İHA pilot sertifikası
Ücretsiz veriliyor: 20 soruyu doğru cevaplayan herkese amatör İHA pilot sertifikası
Güvenlik amaçlı kullanımını yanı sıra, Türkiye’de amatör ve ticari drone kullanımında da son birkaç yılda ciddi artış gözlendi. Özellikle gençlerin bu alana... 07.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-07T07:13+0300
2022-01-07T07:13+0300
türkiye
iha
drone
sivil havacılık genel müdürlüğü
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/12/1044059278_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_7286a1c6d9a4bc90fa3eae6dfa28b5af.jpg
İnsansız Hava Araçları (İHA) olarak da adlandırılan drone'ların hayatımızda kapladığı yer her geçen gün biraz daha büyüyor. Drone kullanımının kontrolsüz şekilde artmasının yaratacağı risklerin önüne geçebilmek için bu konuda çeşitli düzenlemeler yapıldı ve ilgililere eğitim veren çok sayıda kuruluş bulunuyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü de artan talebi karşılamak adına bu konuda çeşitli önlemler alıyor.Tech drone League uçuş eğitmeni Haldun Kenet, drone kullanımındaki artışın yeni iş sahaları yarattığını söylerken, Dronmarket uçuş eğitmeni Şenay İnan ise drone sistemlerinin günlük hayatı önemli ölçüde kolaylaştırdığını vurgulayarak bu alandaki fırsatlara dikkat çekti.Milliyet'ten Oğuzcan Atış'ın haberine göre, Türkiye’de çeşitli özel kurumlar ve üniversiteler tarafından İHA kullanımına yönelik eğitimler veriliyor. Bu süreç Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilen İHA kullanım yetkisi ile sona eriyor. SHGM sertifika konusunda herhangi bir ücret talebinde bulunmuyor ancak bu konuda eğitim veren kurumlar eğitim ücreti alıyor.Haldun Kenet, amatör drone operatörlüğü sertifikasının her yerde drone kullanabilme anlamına gelmediğini belirtti ve “Amatör kullanım belgesi sadece yeşil alan olarak tabir edilen açık araziler ve yerleşim olmayan yerlerde uçuş yapabilme izni veriyor” ifadelerini kullandı. Şenay İnan ise konu hakkında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü esaslarına dikkat çekti ve, “Öncelikle drone kullanım sertifikası almanız için TCK 53.madde kapsamında herhangi bir suça bulaşmamış olmanız gerekiyor. Amatör drone sertifikası alan herkes, her yerde rahatlıkla uçuş yapabileceğini düşünse de bu algı yanlış. Bu kişiler sadece SHGM sitesinde belirtilen yeşil alanlarda uçuş yapabilirler. Burada yeşil alandan kasıt ağaçlık bölgeler değil. SHGM tarafından belirlenmiş olan uçuşa uygun bölgeler. Bu bölgelerin sayısı şu an için çok az” şeklinde konuştu.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/12/1044059278_106:0:1813:1280_1920x0_80_0_0_062cc78b018b235452fc6560eb2b1804.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
iha, drone, sivil havacılık genel müdürlüğü

Ücretsiz veriliyor: 20 soruyu doğru cevaplayan herkese amatör İHA pilot sertifikası

07:13 07.01.2022
© Fotoğraf : PixabayDrone
Drone - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2022
© Fotoğraf : Pixabay
Abone ol
Güvenlik amaçlı kullanımını yanı sıra, Türkiye’de amatör ve ticari drone kullanımında da son birkaç yılda ciddi artış gözlendi. Özellikle gençlerin bu alana yönelmesi için çeşitli girişimlerde bulunan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) internet sitesi üzerinden yapılan 20 soruluk online bir sınav sonucunda amatör kullanım belgesi veriyor.
İnsansız Hava Araçları (İHA) olarak da adlandırılan drone'ların hayatımızda kapladığı yer her geçen gün biraz daha büyüyor. Drone kullanımının kontrolsüz şekilde artmasının yaratacağı risklerin önüne geçebilmek için bu konuda çeşitli düzenlemeler yapıldı ve ilgililere eğitim veren çok sayıda kuruluş bulunuyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü de artan talebi karşılamak adına bu konuda çeşitli önlemler alıyor.
Tech drone League uçuş eğitmeni Haldun Kenet, drone kullanımındaki artışın yeni iş sahaları yarattığını söylerken, Dronmarket uçuş eğitmeni Şenay İnan ise drone sistemlerinin günlük hayatı önemli ölçüde kolaylaştırdığını vurgulayarak bu alandaki fırsatlara dikkat çekti.
Milliyet'ten Oğuzcan Atış'ın haberine göre, Türkiye’de çeşitli özel kurumlar ve üniversiteler tarafından İHA kullanımına yönelik eğitimler veriliyor. Bu süreç Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilen İHA kullanım yetkisi ile sona eriyor. SHGM sertifika konusunda herhangi bir ücret talebinde bulunmuyor ancak bu konuda eğitim veren kurumlar eğitim ücreti alıyor.
Haldun Kenet, amatör drone operatörlüğü sertifikasının her yerde drone kullanabilme anlamına gelmediğini belirtti ve “Amatör kullanım belgesi sadece yeşil alan olarak tabir edilen açık araziler ve yerleşim olmayan yerlerde uçuş yapabilme izni veriyor” ifadelerini kullandı. Şenay İnan ise konu hakkında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü esaslarına dikkat çekti ve, “Öncelikle drone kullanım sertifikası almanız için TCK 53.madde kapsamında herhangi bir suça bulaşmamış olmanız gerekiyor. Amatör drone sertifikası alan herkes, her yerde rahatlıkla uçuş yapabileceğini düşünse de bu algı yanlış. Bu kişiler sadece SHGM sitesinde belirtilen yeşil alanlarda uçuş yapabilirler. Burada yeşil alandan kasıt ağaçlık bölgeler değil. SHGM tarafından belirlenmiş olan uçuşa uygun bölgeler. Bu bölgelerin sayısı şu an için çok az” şeklinde konuştu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
07:52Demirören Grubu, CHP'li Başarır'ın 20 Aralık iddiasını yargıya taşıdı
07:48Ahmet Hakan: Bir cümleyle Nebati’yi anlatışım, tez zamanda çöp oldu
07:24Yeni Kovid-19 tedbirleri masada
07:13Ücretsiz veriliyor: 20 soruyu doğru cevaplayan herkese amatör İHA pilot sertifikası
07:03Ankara’da 137 bin 689 adet kozmetik ürün ele geçirildi
06:44Nafaka düzenlemesinde sona gelindi: Evlilik süresi dikkate alınacak
06:27Bakanlıktan 'Sevgi Evi' açıklaması
06:20Konya'da, 1 kişinin öldüğü olayda polis memuru tutuklandı
06:10Mersin ve Ankara'da bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı
05:55Prof. Saltık, salgın önlemlerini değerlendirdi: Kararlarda ekonomik ve siyasi etkiler var
05:29ABD ile Japonya hipersonik silahlara yönelik anlaşma imzalayacak
05:03Koronavirüs tespiti için eğitilen 2 köpek, Boston'da okullarda görev yapacak
04:38Teksas'ta babasının silahıyla oynayan çocuk annesiyle kardeşini yaraladı
04:02Brezilya'da Omicron varyantı kaynaklı ilk ölüm görüldü
03:35Kuzey Kıbrıs'ta günlük koronavirüs vaka sayısı ilk kez bini aştı
03:06AK Partili Elitaş: Son dönemde kripto para düzenlemesiyle ilgili ortaya atılan iddialar asılsızdır
02:53Çin, QUAD ittifakının bölge için güvenlik riski oluşturduğu uyarısında bulundu
02:48Numan Kurtulmuş: Türkiye bir daha asla IMF'ye borçlu hale gelmeyecek
02:26Sıkışan gaz patladı, duvarları yıkılan evdeki 3 kişi yaralandı
02:23Sudan'da darbe karşıtı gösterilerde ölenlerin sayısı 60'a yükseldi