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Uğur Dündar koronavirüse yakalandı
Uğur Dündar koronavirüse yakalandı
Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar Koronavirüs'e yakalandığını duyurdu. 07.01.2022, Sputnik Türkiye
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koronavirüs
türkiye
uğur dündar
aşı
korona
koronavirüs
koronavirüs aşısı
omicron
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Uğur Dündar Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkedeki pozitif vaka patlamasından biz de nasibimizi aldık ve Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Neyse ki aşılarım tam. Şimdilik hafif seyrediyor. İyi dileklerinize şimdiden çok teşekkürler..." ifadesini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220107/koronaviruse-yakalanan-aziz-yildirim-hastaneye-kaldirildi-1052492042.html
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türkiye, uğur dündar, aşı, korona, koronavirüs, koronavirüs aşısı, omicron

Uğur Dündar koronavirüse yakalandı

10:15 07.01.2022
© DHAUğur Dündar
Uğur Dündar - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2022
© DHA
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Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar Koronavirüs'e yakalandığını duyurdu.
Uğur Dündar Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkedeki pozitif vaka patlamasından biz de nasibimizi aldık ve Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Neyse ki aşılarım tam. Şimdilik hafif seyrediyor. İyi dileklerinize şimdiden çok teşekkürler..." ifadesini kullandı.
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