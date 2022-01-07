https://tr.sputniknews.com/20220107/ugur-dundar-koronaviruse-yakalandi-1052492243.html

Uğur Dündar koronavirüse yakalandı

Uğur Dündar koronavirüse yakalandı

Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar Koronavirüs'e yakalandığını duyurdu. 07.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-07T10:15+0300

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2022-01-07T10:15+0300

koronavirüs

türkiye

uğur dündar

aşı

korona

koronavirüs

koronavirüs aşısı

omicron

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Uğur Dündar Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkedeki pozitif vaka patlamasından biz de nasibimizi aldık ve Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Neyse ki aşılarım tam. Şimdilik hafif seyrediyor. İyi dileklerinize şimdiden çok teşekkürler..." ifadesini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220107/koronaviruse-yakalanan-aziz-yildirim-hastaneye-kaldirildi-1052492042.html

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türkiye, uğur dündar, aşı, korona, koronavirüs, koronavirüs aşısı, omicron