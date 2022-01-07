Uğur Dündar koronavirüse yakalandı

Uğur Dündar Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkedeki pozitif vaka patlamasından biz de nasibimizi aldık ve Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Neyse ki aşılarım tam. Şimdilik hafif seyrediyor. İyi dileklerinize şimdiden çok teşekkürler..." ifadesini kullandı.
Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar Koronavirüs'e yakalandığını duyurdu.
Uğur Dündar Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkedeki pozitif vaka patlamasından biz de nasibimizi aldık ve Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Neyse ki aşılarım tam. Şimdilik hafif seyrediyor. İyi dileklerinize şimdiden çok teşekkürler..." ifadesini kullandı.
Ülkedeki pozitif vaka patlamasından biz de nasibimizi aldık ve Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Neyse ki aşılarım tam. Şimdilik hafif seyrediyor. İyi dileklerinize şimdiden çok teşekkürler...