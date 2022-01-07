https://tr.sputniknews.com/20220107/uzaya-cikan-japon-milyarder-simdi-de-dunyanin-en-derin-noktasina-gitmek-istiyor-1052491728.html

Uzaya çıkan Japon milyarder, şimdi de dünyanın en derin noktasına dalmak istiyor

Uzaya çıkan Japon milyarder, şimdi de dünyanın en derin noktasına dalmak istiyor

Japon milyarder Yusaku Maezawa uzaya yaptığı yolculuğun sonucunda dünyaya ilişkin yeni bir algısının oluştuğunu anlattı. Maezawa'nın bir sonraki hedefi ise... 07.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-07T09:59+0300

2022-01-07T09:59+0300

2022-01-07T10:40+0300

dünya

spacex

uluslararası uzay istasyonu (iss)

ay

mariana çukuru

yusaku maezawa

gezi

iss

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Asistanı Yozo Hirano ile birlikte Uluslararası Uzay İstasyonunda 12 gün geçiren Japon milyarder Yusaku Maezawa, Japonya'ya dönüşünden bu yana yaptığı ilk açıklamada 'Dünya'nın değerini artık daha çok bildiğini' söyledi. Maezawa, başkent Tokyo'da düzenlediği basın toplantısında, "Uzaya gitmek sizi Dünya'ya daha da hayran bırakıyor. Rüzgarı hissetmeyi, kokuları ve mevsimleri deneyimlemeyi takdir etmeyi öğreniyorsunuz. Düşündüm ki: Dünya harika" ifadelerini kullandı. Maezawa, uzayda bulunduğu süre içerisinde tuvalet, saç şampuanlama ve diş fırçalama gibi faaliyetler hakkında bir dizi video yayınlamıştı. Uyku da dahil olmak üzere sıfır yerçekiminde yaşamanın bazı zorluklarını açıklayan milyarder, "Uykuya dalmak o kadar kolay değil, çünkü uykudayken sürekli yüzüyorsunuz, vücudunuzu demirleyecek hiçbir şey yok" dedi. Maezawa ayrıca, bir Japon sanatçının küçük bir eserini ISS'ye götürdüğünü ve 'başkalarının keyfini çıkarması için geride bıraktığını' da açıkladı.ISS gezisi, 46 yaşındaki Maezawa'nın planlanan uzay gezilerinin yalnızca ilkiydi. Elon Musk'ın SpaceX'i tarafından yürütülen bir başka projede de, Maezawa'nın 2023'te Ay'ın etrafındaki bir göreve sekiz kişinin götürülmesi planlanıyor. 'Tüm hayallerimi gerçekleştiremiyorum ama yine de zorlukların üstesinden gelmenin eğlenceli olduğuna inanıyorum'Ancak Japon milyarder, 'şimdi aklında başka bir keşif olduğunu' söyledi. "Sadece yukarı değil, aşağı da seyahat etmek de bir başka hayalim" diyen Maezawa, "Okyanusun derinliklerindeki Mariana Çukuru'na inmeyi düşünüyorum" dedi.Dünyada tespit edilen en derin yer olan Mariana Çukuru'na yapmak istediği dalışla ilgili olarak "Zorlukları üstlenmeye devam etmek istiyorum" diyen Maezawa, kullanacağı denizaltı ve seferin ne kadar süreceği de dahil olmak üzere planlanan seyahatin bazı unsurlarına zaten karar verildiğini, ancak ayrıntıları açıklamayacağını söyledi. Kendisi hakkındaki eleştirileri de yanıtlayan milyarder, "Zorlukları göze aldığınızda tabii ki bazen eleştirilecek, bazen de başarısız olacaksınız. Bazı insanlar korkabilir ve pes edebilir. Bana gelince, her zaman başarılı olamıyorum. Tüm hayallerimi gerçekleştiremiyorum. Ama yine de zorlukların üstesinden gelmenin eğlenceli olduğuna inanıyorum" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211223/uluslararasi-uzay-istasyonundan-donen-japon-milyarder-dunyanin-butun-seckinleri-uzaya-ciksin-1052038918.html

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spacex, uluslararası uzay istasyonu (iss), ay, mariana çukuru, yusaku maezawa, gezi, iss